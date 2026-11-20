Solicitan una evaluación rigurosa del impacto económico, un diálogo continuado para garantizar la viabilidad de las exigencias y que la norma se alinee con el marco europeo, respetando seguridad jurídica, previsibilidad y proporcionalidad.

Afecta a centros nuevos o ampliaciones con potencia de acceso igual o superior a diez megavatios; los centros desde quinientos kilovatios deben, al menos, cumplir obligaciones de reporte anual.

¿A qué centros afecta el decreto y qué obligaciones tiene quien no llegue a 10 MW?

Ya ocurrido: patronales y empresas han presentado críticas y alegaciones y advierten de pérdida de inversión; Riesgo futuro: el sector teme que los requisitos, plazos y sanciones actúen como una prohibición de facto y frenen nuevas inversiones.

¿Qué consecuencias ya han ocurrido y qué riesgos futuros identifica el sector por este decreto?

El decreto obliga a que cada hora de funcionamiento esté respaldada al menos por un ochenta por ciento de generación eléctrica renovable nueva, con un periodo transitorio de cinco años (60% en horas punta) y cumplimiento total del 80% en 2032.

¿Qué exige exactamente el decreto sobre renovables y en qué plazo?

Nadal afirma que el decreto "prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos" y aísla a España de inversiones tecnológicas, por eso el PP promete derogarlo y sustituirlo por una norma que permita su desarrollo y sostenibilidad.

¿Por qué dice Alberto Nadal que el PP derogará el real decreto de centros de datos?

El decreto incluye estrictas condiciones técnicas, restricciones en el uso de agua, exigencias de eficiencia de clase A e integración en mecanismos para desconectar instalaciones en momentos de congestión eléctrica.

La nueva normativa obliga a que el 80% del consumo eléctrico de los centros de datos provenga de energía renovable, fijando un periodo de adaptación que culminará en 2032.

Multinacionales con España y la patronal SpainDC piden un diálogo riguroso con el Gobierno para revisar exigencias que consideran inasumibles y que ponen en riesgo la viabilidad del sector.

Alberto Nadal anuncia que el Partido Popular derogará el nuevo real decreto sobre centros de datos al considerar que prohíbe en la práctica su instalación en España.

El Partido Popular (PP) derogará el decreto de centros de datos aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Así lo ha anunciado el vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal.

En sus redes sociales, uno de los ideólogos del programa económico de Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que el real decreto aprobado "prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos".

"España queda aislada del resto del mundo y de la revolución tecnológica. Lo derogaremos y aprobaremos una legislación que permita su desarrollo y garantice su sostenibilidad", ha señalado.

Nadal recoge las críticas del sector que llevan meses oponiéndose a la normativa que condiciona las inversiones de grandes empresas tecnológicas e inmobiliarias a fuertes compromisos de consumo renovable.

El Gobierno ha presentado el decreto con algunas modificaciones que siguen sin convencer a la patronal de los centros de datos SpainDC.

Pero no son los únicos. Multinacionales con España, la asociación que engloba a las principales empresas de capital extranjero en nuestro país, han pedido una "evaluación rigurosa" del impacto económico de la norma.

Además de "un diálogo más activo y continuado con el sector", que permita garantizar la viabilidad de sus exigencias y su alineación con el marco europeo.

La patronal advierte que España se juega mucho en este proceso. "Nuestro país cuenta con importantes ventajas para consolidarse como uno de los principales polos digitales de Europa, pero la estabilidad y la previsibilidad del marco regulatorio son determinantes para atraer y desarrollar inversiones de esta magnitud".

Indican que persisten cuestiones que requieren especial atención como la exigencia de respaldar el 80% del consumo eléctrico con generación renovable y cumplir criterios de correlación horaria, "lo que puede plantear dificultades técnicas y económicas para infraestructuras que necesitan operar de forma ininterrumpida".

A ello se suman -agregan- determinados plazos de adaptación y consecuencias por incumplimiento que deben ser proporcionados y compatibles con la realidad de los proyectos de inversión.

Esta exigencia regulatoria establece que los centros de datos deben respaldar cada hora de su funcionamiento con un porcentaje mínimo del 80% de generación eléctrica renovable nueva.

No obstante, se flexibiliza el calendario inicial otorgando cinco años para la adaptación horaria, por lo que habrá un periodo transitorio inicial con exigencia del 60% en horas punta. En 2032 se deberá cumplir con el 80%.

Las exigencias principales afectan a los centros de datos nuevos o ampliaciones con una potencia de acceso igual o superior a 10 MW, aunque aquellos a partir de 500 kW tienen obligaciones de reporte anual.

Para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, las instalaciones quedan integradas en mecanismos que permiten reducir su potencia o desconectarlas automáticamente en momentos de congestión de la red.

Se exigirá alcanzar la calificación europea más alta (clase A), fijando un límite transitorio de eficiencia energética y restricciones estrictas en el uso de agua para refrigeración.

Además, los centros que operen para el sector público deben garantizar la residencia y gestión de los datos en la Unión Europea; el incumplimiento de los requisitos técnicos conlleva recargos en los peajes o la pérdida del permiso de acceso a la red.

Para patronales como SpainDC -que agrupa a gigantes digitales como Amazon, Google o Microsoft e inmobiliarias como Merlin- el decreto debe respetar los principios de seguridad jurídica, previsibilidad, confianza legítima y proporcionalidad.

En sus alegaciones, SpainDC advirtió de que la combinación de requisitos técnicos, plazos y penalizaciones podría convertirse en una prohibición de facto para el desarrollo de centros de datos en España. Y que además frenará la inversión.