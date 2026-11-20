Comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid ya han anunciado recurso por invasión de competencias en ordenación territorial y urbanismo; además el Consejo de Estado detectó catorce puntos con dudas sobre retroactividad, proporcionalidad y tramitación urgente que sirven de argumento jurídico.

¿Quién puede recurrir el decreto y en qué base jurídica se apoyan esos recursos?

SpainDC sostiene que la combinación de requisitos técnicos, plazos breves y recargos de entre trescientos y quinientos por ciento sobre peajes puede dejar inviables proyectos ya comprometidos financieramente.

¿Por qué afirma SpainDC que el decreto podría ser una "prohibición de facto" para centros de datos?

Ya se ha establecido un régimen transitorio: solicitudes en tramitación tienen tres meses y permisos concedidos no conectados tienen seis meses para adaptarse o perder permisos. En el futuro, las penalizaciones y plazos podrían impedir proyectos y provocar pérdidas económicas si se consideran desproporcionadas.

¿Qué consecuencias ya ocurridas y qué riesgos futuros tiene el decreto para proyectos en tramitación?

Exigirá que el ochenta por ciento del consumo anual esté cubierto por autoconsumo o contratos con renovables nuevas, exigirá clase A de eficiencia y restricciones en uso de agua; también integra mecanismos para reducir o desconectar potencia en congestiones.

¿Qué obligaciones concretas impondrá el decreto a los centros de datos nuevos o ampliados?

El Ejecutivo lo ha aprobado para atraer inversión y actualizar la planificación eléctrica ante nuevas necesidades industriales y de transición energética. La vicepresidenta tercera defiende que combina incentivos para inversores con requisitos de sostenibilidad energética e hídrica.

¿Por qué ha aprobado el Gobierno el real decreto de centros de datos pese al rechazo del sector?

El decreto enfrentó reparos del Consejo de Estado sobre su encaje jurídico y ya se prevén recursos judiciales por posible invasión de competencias autonómicas, como el anunciado por Madrid.

El Gobierno aprueba paralelamente la modificación del plan de desarrollo de la red de transporte eléctrico hasta 2030, contemplando una inversión de más de 17.142 millones de euros.

La normativa ha salido adelante con un fuerte rechazo del sector digital (SpainDC), que denuncia inseguridad jurídica y penalizaciones excesivas de hasta el 500% en peajes.

El Consejo de Ministros aprueba el real decreto para regular los centros de datos exigiendo que el 80% de su consumo energético proceda de autoconsumo o renovables para 2032.

El Consejo de Ministros finalmente ha dado luz verde al controvertido real decreto de centros de datos que ha sido rechazado por el sector y que ha generado múltiples discrepancias incluso durante su tramitación en el Consejo de Estado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido el decreto indicando que satisface el apetito inversor, pero con una regulación que protege la sostenibilidad energética e hídrica y la soberanía digital.

También se ha aprobado la modificación de la planificación eléctrica para actualizar el plan de desarrollo de la red de transporte de electricidad a nuevas necesidades industriales, tecnológicas y de transición energética. El plan es hasta 2030 e incluye la inversión de más de 17.142 millones.

Del mismo modo, se han transpuesto las directivas de comercio de derechos de emisión y se ha aprobado la norma que facilita la incorporación de energías renovables.

De esta manera, El Ministerio de Transición Ecológica ha logrado sacar adelante todos los puntos pendientes en su agenda y ha cumplido con sus propios compromisos a una semana del 29-N.

Al tratarse de reales decretos no deben pasar por la Diputación Permanente por lo que su entrada en vigor se producirá cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente antes del próximo lunes.

El proyecto normativo más polémico contempla que los centros de datos deban acreditar que el 80% de su consumo anual energético procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables.

Esta exigencia regulatoria establece que los centros de datos deben respaldar cada hora de su funcionamiento con un porcentaje mínimo del 80% de generación eléctrica renovable nueva.

No obstante, se flexibiliza el calendario inicial otorgando cinco años para la adaptación horaria, por lo que habrá un periodo transitorio inicial con exigencia del 60% en horas punta. En 2032 se deberá cumplir con el 80%.

Las exigencias principales afectan a los centros de datos nuevos o ampliaciones con una potencia de acceso igual o superior a 10 MW, aunque aquellos a partir de 500 kW tienen obligaciones de reporte anual.

Para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, las instalaciones quedan integradas en mecanismos que permiten reducir su potencia o desconectarlas automáticamente en momentos de congestión de la red.

Se exigirá alcanzar la calificación europea más alta (clase A), fijando un límite transitorio de eficiencia energética y restricciones estrictas en el uso de agua para refrigeración.

Además, los centros que operen para el sector público deben garantizar la residencia y gestión de los datos en la Unión Europea; el incumplimiento de los requisitos técnicos conlleva recargos en los peajes o la pérdida del permiso de acceso a la red.

Para patronales como SpainDC -que agrupa a gigantes digitales como Amazon, Google o Microsoft e inmobiliarias como Merlin- el decreto debe respetar los principios de seguridad jurídica, previsibilidad, confianza legítima y proporcionalidad.

En sus alegaciones, SpainDC advirtió de que la combinación de requisitos técnicos, plazos y penalizaciones podría convertirse en una prohibición de facto para el desarrollo de centros de datos en España.

La patronal considera especialmente problemático que proyectos con suelo, licencias, financiación, contratos energéticos y acuerdos con clientes comprometidos tengan que adaptarse en apenas seis meses a unas exigencias que no existían cuando iniciaron su desarrollo.

Otro de los puntos que cuestiona SpainDC es el régimen de penalizaciones. El proyecto contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, que pueden incrementarse por reiteración y llegar a acompañarse de consecuencias como la pérdida de los permisos de acceso y conexión.

La patronal considera que, por su magnitud y naturaleza, estos recargos podrían constituir sanciones encubiertas y reclama que exista una cobertura legal especialmente sólida para imponer consecuencias de esa intensidad.

Este diario ya advirtió que el real decreto se encontró con importantes objeciones jurídicas durante su revisión en el Consejo de Estado.

Ordenamiento jurídico

La discusión fue especialmente intensa, hasta el punto de que el cuerpo de letrados de la institución (abogados del Estado), identificó hasta 14 puntos que podrían ser contrarios al ordenamiento jurídico.

Aunque finalmente consiguió salir con adelante el pasado 6 de noviembre, las principales dudas afectaron a cuestiones de fondo como la posible invasión de competencias autonómicas.

Pero además la aplicación retroactiva de determinadas disposiciones y la proporcionalidad de las obligaciones y penalizaciones que se quieren imponer a los operadores.

También se han planteado interrogantes sobre la justificación de la tramitación urgente y la posible necesidad de completar determinados procedimientos administrativos y europeos antes de aprobar definitivamente la norma.

Recurso de Madrid

Uno de los principales frentes de conflicto es el posible solapamiento con las competencias de las comunidades autónomas en materias como la ordenación del territorio y el urbanismo, además de las atribuciones de otros organismos reguladores en el ámbito energético.

De hecho, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá el decreto tras su aprobación.