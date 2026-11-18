Un nuevo Ejecutivo podría modificar o derogar el reglamento, pero al existir un mandato en un real decreto-ley será necesario también una modificación con rango de ley según lo que se quiera cambiar, por lo que la derogación no sería automática.

¿Qué puede ocurrir con el real decreto si cambia el Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre?

Se cuestiona si la tramitación urgente está justificada y si es necesario completar procedimientos administrativos y trámites europeos antes de aprobar la norma, porque ello podría afectar la validez legal y la seguridad jurídica del texto.

¿Qué dudas se plantean sobre la tramitación urgente del real decreto de centros de datos?

Madrid advierte que el decreto invade competencias autonómicas en ordenación del territorio y urbanismo; SpainDC sostiene que los requisitos, plazos y penalizaciones pueden impedir proyectos ya en marcha y constituir sanciones encubiertas.

¿Por qué la Comunidad de Madrid y la patronal SpainDC anunciaron que recurrirían o impugnarían el real decreto?

El decreto exige plazos para acreditar cumplimiento: tres meses para solicitudes en tramitación y seis meses para permisos concedidos pero sin conexión; si no se cumplen, los permisos podrían perderse y ejecutarse garantías económicas. Eso aplicaría de inmediato a proyectos en curso.

¿Qué efectos concretos tendría la retroactividad del decreto para proyectos de centros de datos ya permisos pero no conectados?

Porque los abogados del Estado encontraron posibles conflictos con el ordenamiento jurídico, como invasión de competencias autonómicas, retroactividad de disposiciones y dudas sobre proporcionalidad de obligaciones y sanciones. Estas objeciones surgieron durante la revisión previa a la aprobación del texto.

¿Por qué el Consejo de Estado detectó hasta 14 puntos problemáticos en el real decreto sobre centros de datos?

La patronal SpainDC y la Comunidad de Madrid critican la inseguridad jurídica de la regulación y advierten de posibles recursos judiciales e impacto en proyectos en curso.

La norma concede entre tres y seis meses a los proyectos en tramitación o ya autorizados para adaptarse a las nuevas exigencias, bajo riesgo de perder sus permisos.

Las principales objeciones afectan a la posible invasión de competencias autonómicas en ordenación del territorio, la retroactividad de las exigencias y la proporcionalidad de las sanciones.

El Consejo de Estado identificó hasta 14 puntos potencialmente contrarios al ordenamiento jurídico en el borrador del real decreto sobre centros de datos.

El real decreto que quiere aprobar el Gobierno para regular la implantación de centros de datos en España se encontró con importantes objeciones jurídicas durante su revisión en el Consejo de Estado, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras.

La discusión fue especialmente intensa, hasta el punto de que el cuerpo de letrados de la institución (abogados del Estado), identificó hasta 14 puntos que podrían ser contrarios al ordenamiento jurídico, aunque finalmente consiguió salir con todos los votos el pasado 6 de noviembre.

Las principales dudas afectan a cuestiones de fondo como la posible invasión de competencias autonómicas, la aplicación retroactiva de determinadas disposiciones y la proporcionalidad de las obligaciones y penalizaciones que se quieren imponer a los operadores.

También se han planteado interrogantes sobre la justificación de la tramitación urgente y la posible necesidad de completar determinados procedimientos administrativos y europeos antes de aprobar definitivamente la norma.

Uno de los principales frentes de conflicto es el posible solapamiento con las competencias de las comunidades autónomas en materias como la ordenación del territorio y el urbanismo, además de las atribuciones de otros organismos reguladores en el ámbito energético.

"La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que si se aprobaba el RD actual lo iban a recurrir por invasión de competencias", explica a este diario Ismael Fernández Antón, socio y director del Departamento de Derecho Inmobiliario en la oficina de Madrid del bufete Ashurst Perkins Coie. Y todo apunta a que no será la única.

La advertencia de Madrid coincide con la de SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, que ya cuestionó durante el periodo de audiencia pública el encaje jurídico de buena parte de las obligaciones previstas en el borrador.

Retroactividad

Otro de los aspectos más delicados es el régimen transitorio que plantea la norma.

El texto no se limita a establecer condiciones para los nuevos centros de datos, sino que también afecta a proyectos que llevan años de desarrollo y que ya cuentan con permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, aunque todavía no estén conectados.

El proyecto concede tres meses a las solicitudes de acceso que se encuentren en tramitación para acreditar el cumplimiento de las nuevas exigencias. En caso contrario, serían denegadas.

Para los proyectos que ya disponen de permisos concedidos, pero que todavía no se han conectado a la red, el plazo se amplía a seis meses. Transcurrido este tiempo, se podrían perder esos permisos y ejecutarse las garantías económicas depositadas.

"No se trataría necesariamente de una retroactividad auténtica, sino de una retroactividad impropia o aplicación inmediata de la norma a situaciones jurídicas en curso", continúa Fernández Antón.

"El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 270/2015 y 30/2016, ha establecido que este tipo de cambios normativos no están automáticamente prohibidos por el artículo 9.3 de la Constitución, que protege la seguridad jurídica y la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos".

Sin embargo, ese margen de actuación del legislador no es ilimitado. Debe respetar los principios de seguridad jurídica, previsibilidad, confianza legítima y proporcionalidad, además de establecer un régimen transitorio garantista para quienes realizaron inversiones de buena fe bajo las reglas anteriores.

Denuncia de SpainDC

Esta es precisamente una de las principales críticas de SpainDC, que en sus alegaciones advirtió de que la combinación de requisitos técnicos, plazos y penalizaciones podría convertirse en una prohibición de facto para el desarrollo de centros de datos en España.

La patronal considera especialmente problemático que proyectos con suelo, licencias, financiación, contratos energéticos y acuerdos con clientes comprometidos tengan que adaptarse en apenas seis meses a unas exigencias que no existían cuando iniciaron su desarrollo.

Otro de los puntos que cuestiona SpainDC es el régimen de penalizaciones. El proyecto contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, que pueden incrementarse por reiteración y llegar a acompañarse de consecuencias como la pérdida de los permisos de acceso y conexión.

La patronal considera que, por su magnitud y naturaleza, estos recargos podrían constituir sanciones encubiertas y reclama que exista una cobertura legal especialmente sólida para imponer consecuencias de esa intensidad.

Calendario político

A la incertidumbre jurídica se suma ahora el calendario político. El Gobierno quiere aprobar el real decreto antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre, pero un eventual cambio de Ejecutivo podría abrir un nuevo periodo de incertidumbre sobre el futuro de las exigencias.

Una eventual derogación del real decreto por parte de un nuevo Gobierno no sería automática.

Aunque un reglamento puede modificarse o derogarse mediante otra disposición de igual rango, el mandato legal de regular los centros de datos está recogido en el Real Decreto-ley 7/2026, por lo que su eliminación exigiría también una modificación normativa con rango de ley.

"En realidad depende de lo que se modifique y de la disposición del nuevo Gobierno a cambiar el sentido de la norma", puntualiza el jurista.

"Se puede dejar sin efecto la norma, o incluir modificaciones urgentes o generales, e incluso sin tocar los fines o las exigencias, se pueden extender esos plazos propuestos, con lo que es posible hacerlo con cierta celeridad".

"Habrá que esperar a las elecciones para saber hacia dónde va esa normativa, contando con que el actual Ejecutivo la apruebe en los próximos días", concluye el jurista Fernández Antón.