El Consejo de Estado advirtió múltiples problemas legales en el texto, con hasta catorce puntos señalados como presuntamente ilegales, lo que podría dar lugar a recursos y comprometer la conexión a la red eléctrica de nuevos proyectos.

¿Qué problemas jurídicos han detectado organismos sobre el texto del real decreto que el Gobierno quiere aprobar antes de las elecciones?

Un real decreto es de rango reglamentario y puede modificarse por otro decreto, pero no puede suprimir el mandato legal incluido en el Real Decreto-ley 7/2026 sin reformar esa norma con rango de ley.

¿Qué limitaciones legales tiene un eventual nuevo Gobierno para eliminar las obligaciones sobre centros de datos recogidas en el real decreto?

El anuncio ya ha provocado una moratoria en el desarrollo de nuevos proyectos en España, con promotores que paralizan decisiones hasta conocer el marco definitivo.

¿Qué consecuencias ya se han observado en la inversión por el anuncio del real decreto para centros de datos?

La Directiva 2015/1535 obliga a notificar a la Comisión proyectos con reglamentaciones técnicas y genera un periodo de statu quo de tres meses desde la notificación durante el que el Estado no puede aprobar la norma.

Porque entre el resultado electoral y la constitución de Cortes, la formación de grupos, las fiestas y la investidura pasan al menos tres meses, periodo en el que los promotores quedan en incertidumbre sobre si el nuevo Ejecutivo mantendrá o derogará el decreto.

¿Por qué el real decreto de centros de datos puede provocar un "valle de la muerte" de tres meses si hay vuelco electoral el 29N?

La regulación podría verse frenada por la Directiva europea 2015/1535, que exige tres meses de notificación a Bruselas, y por las advertencias del Consejo de Estado sobre posibles vicios de ilegalidad.

Un eventual cambio de Gobierno requerirá tramitar una nueva norma para modificar el decreto, aunque el mandato legal de fijar requisitos al sector continuará vigente según la ley actual.

El sector advierte que el anuncio de la normativa ya ha provocado una moratoria en el desarrollo de nuevos proyectos en España ante las elevadas exigencias de sostenibilidad y conexión.

El Gobierno prevé aprobar el real decreto para regular los centros de datos este 17 de noviembre, pero el adelanto electoral abre un periodo de incertidumbre de al menos tres meses para las inversiones.

El Gobierno aprobará el real decreto para regular los centros de datos este martes 17 de noviembre, pero con el adelanto electoral, se abre un periodo de incertidumbre, un 'valle de la muerte', para la inversión.

La norma entra en vigor en función del plazo que se señale en el texto y una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, que según el último borrador conocido contempla veinte días.

En paralelo, también puede que cambie el Gobierno. Así que, desde que se conoce el resultado de la votación hasta que se constituyen las Cortes (23 de diciembre), se forman los grupos parlamentarios, se celebran las fiestas navideñas y se efectúa la investidura del nuevo Ejecutivo pasarán al menos tres meses.

Y si hay un vuelco electoral, ¿podría el nuevo Gobierno decidir cambiar las exigencias al sector? Su eventual derogación obligaría a tramitar otra norma, pero habría que esperar a la elaboración de un nuevo texto.

"Hasta ahora lo que ha dicho la oposición es que están en contra del RD, pero no ha dicho abiertamente cuándo y cómo lo derogaría", explican fuentes de una consultora internacional a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Además, dependerá de si cambia el RDL, y en ese caso tendría que hacer otro nuevo, o lo modifican, lo que sería más sencillo", puntualizan.

Moratoria de inversión

"El anuncio de esta normativa ya ha provocado una moratoria para desarrollar nuevos proyectos en España", explica a este diario Christian Lipperheide, responsable de Estrategia y Desarrollo en PQC, empresa española especializada en centros de datos.

"Y además, es conocido por todos que una vez que en este país se aprueba una ley es tierra vedada. Nadie está seguro de que, en caso de vuelco electoral, se vaya a derogar, y en cualquier caso que se vaya a contar con el sector", advierte.

Se abre un escenario de difícil encaje jurídico: un Ejecutivo saliente que deja aprobada una regulación que su sucesor podría querer modificar o derogar. A partir de ahí, un nuevo Ejecutivo podría decidir cambiar las reglas del juego, pero tendría que hacerlo mediante otro instrumento normativo de igual rango y respetando los procedimientos legalmente exigibles.

Y es precisamente ese proceso el que podría generar un periodo de varios meses de incertidumbre para los promotores, inversores y operadores tecnológicos que tienen proyectos en distintas fases de desarrollo en España.

Nueva directiva de la UE

A este escenario político se suma un problema jurídico, porque el proyecto podría estar sujeto a la Directiva europea 2015/1535, que obliga a los Estados miembros a comunicar previamente a la Comisión Europea los proyectos que contengan reglamentaciones técnicas.

Esta obligación implica un periodo de statu quo de tres meses desde la notificación durante el cual el Estado no puede aprobar definitivamente la regulación. El objetivo es que Bruselas y el resto de los socios comunitarios puedan examinar el contenido de la norma y advertir de posibles obstáculos al mercado interior.

El problema para el calendario español es evidente. Si el real decreto debe someterse a este procedimiento y todavía no se ha iniciado, el Ejecutivo tendría que esperar ese plazo antes de aprobarlo, salvo que Bruselas aceptase una excepción por el procedimiento de urgencia, que está reservado a circunstancias muy concretas.

"El texto que se lleva a consejo de ministros tuvo muchos problemas en el Consejo de Estado, su cuerpo de letrados alertó de que había 14 puntos ilegales, es decir, que se pueden llevar a los tribunales", señalan fuentes del sector.

"Es imposible conectarse a la red eléctrica con ese texto que pone esos requisitos tan irreales para los nuevos proyectos que inicialmente tienen que hacer tests de autosuficiencia".

Y el riesgo no se limita a que Bruselas pueda solicitar modificaciones. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que una norma técnica que debía haber sido notificada y no lo fue puede resultar inaplicable frente a los particulares.

Así, la regulación española podría encontrarse con una paradoja: el Gobierno quiere aprobarla antes de las elecciones para evitar que el cambio de ciclo político retrase su desarrollo, pero hacerlo sin completar todos los trámites europeos podría comprometer su aplicación y abrir la puerta a recursos judiciales.

Derogar el RD

Desde el punto de vista jurídico, un real decreto tiene rango reglamentario, no de ley. Por tanto, el Gobierno puede modificarlo o derogarlo mediante otra disposición de igual rango, sin necesidad de someter esa decisión a una votación específica en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, eso no significa que pueda hacerlo de un día para otro.

La Ley 50/1997, del Gobierno, establece en su artículo 26 el procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias. La preparación de una nueva norma exige justificar su necesidad y oportunidad, elaborar la correspondiente memoria de impacto normativo y recabar los informes y consultas que resulten preceptivos.

En función del alcance de los cambios, también podrían ser necesarios nuevos trámites de audiencia, informes de organismos reguladores y el dictamen del Consejo de Estado cuando resulte legalmente preceptivo.

Mandato legal vigente

La regulación de los centros de datos no nace exclusivamente de una iniciativa política del Ministerio para la Transición Ecológica. Su desarrollo responde a un mandato incluido en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el pasado 20 de marzo.

Este texto establece expresamente que los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de procesamiento de datos conectados a las redes eléctricas deberán aprobarse mediante real decreto del Consejo de Ministros.

También contempla que el incumplimiento de esas condiciones pueda provocar la pérdida de los permisos de acceso y conexión y la imposición de penalizaciones.

Por tanto, un nuevo Gobierno podría derogar el desarrollo reglamentario aprobado por el Ejecutivo anterior, pero no podría eliminar mediante otro real decreto el mandato contenido en una norma con rango de ley.

Para suprimir también esa obligación tendría que impulsar una modificación del Real Decreto-ley 7/2026 mediante una norma con rango legal, o buscar otra fórmula legislativa equivalente.

La consecuencia es que una derogación sin una regulación alternativa no resolvería el problema de fondo: seguiría existiendo la obligación legal de establecer un marco específico para estas instalaciones.

En ese escenario, el nuevo Ejecutivo tendría que decidir si mantiene las exigencias, las suaviza o diseña un nuevo modelo de acceso a la red eléctrica. Y cualquiera de estas alternativas requeriría una nueva actuación normativa.