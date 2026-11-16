Moeve sondea la venta de sus estaciones de servicio después del plan fallido con Galp

El negocio de estaciones de servicio aporta menos de una quinta parte del Ebitda del grupo, por lo que para compradores interesa por red comercial y capacidad de distribución, no tanto por rentabilidad actual.

¿Qué valor relativo tiene el negocio de estaciones de servicio dentro de Moeve y por qué importa eso a potenciales compradores?

La operación encaja en su estrategia de desinvertir en 'upstream' y priorizar inversiones en movilidad sostenible; el grupo prevé movilizar 8.000 millones de euros entre 2022 y 2030 para esa transformación.

¿Cómo encaja la posible venta de gasolineras en la estrategia 'Positive Motion' de Maarten Wetselaar?

Tras poner fin a las conversaciones con Galp, Moeve ha confirmado la venta de activos 'upstream' y reforzado su plan de transformación; por ejemplo acordó vender participaciones en Berkine a Pertamina.

¿Qué efecto ha tenido para Moeve la ruptura de las negociaciones con Galp y qué ha hecho después?

Moeve explora la venta de su red de estaciones de servicio, que suma más de 1.700 puntos principalmente en España y Portugal.

Moeve busca adaptar su estrategia tras fracasar las negociaciones con Galp y priorizar inversiones en su giro hacia las "moléculas verdes". La venta liberaría capital para acelerar proyectos industriales de hidrógeno verde y biocombustibles 2G.

¿Por qué Moeve está sondeando la venta de sus estaciones de servicio tras la ruptura con Galp?

La operación busca acelerar la estrategia 'Positive Motion' a 2030, centrada en la transición hacia moléculas verdes como hidrógeno verde y biocombustibles 2G.

La compañía avanza en su desinversión total en activos de exploración y producción ('upstream') tras acordar la venta de sus participaciones en Argelia a Pertamina.

La antigua Cepsa es el segundo operador de gasolineras en España, aunque este negocio representa menos de un quinto del Ebitda del grupo energético.

Moeve sondea la venta de su red de más de 1.700 estaciones de servicio en España y Portugal con el asesoramiento de Rothschild, tras fracasar su fusión con Galp.

Moeve sondea la venta de sus estaciones de servicio, cuya red suma más de 1.700 puntos de venta repartidos principalmente entre España y Portugal, según fuentes financieras.

La energética participada por el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala y la firma estadounidense The Carlyle contaría con el asesoramiento del banco de inversión Rothschild para explorar la operación.

La antigua Cepsa es el segundo principal operador de estaciones de servicio en el país, por detrás de Repsol, que supera los 3.200 puntos, y ampliamente por delante de BP y Galp.

No obstante, el negocio de estaciones de servicio representa menos de un quinto del Ebitda del grupo.

En 2022 la compañía también valoró con la banca de inversión la venta o revisión estratégica de su negocio químico, aunque finalmente paralizó una operación que valoraba entonces los activos en unos 3.000 millones de euros.

Ahora, Moeve explora la venta de su negocio de gasolineras después de que, el pasado 26 de octubre, la compañía y la portuguesa Galp pusieran fin a sus negociaciones para crear un 'gigante energético' en la Península Ibérica mediante la fusión de sus negocios tradicionales de refino y distribución y venta en estaciones de servicio ('downstream'), según adelanta este lunes el diario 'Expansión'

Su estrategia

A pesar de la ruptura de las negociaciones con Galp, después de más de diez meses de conversaciones, Moeve ha dado pasos en estas últimas semanas para reafirmar su estrategia.

Así, a principios de noviembre acordó la venta a la indonesia Pertamina de sus participaciones en activos de exploración y producción de la cuenca de Berkine, en Argelia, con lo que el grupo culminará la desinversión de todos sus activos de 'upstream' y acelerará su estrategia de transformación 'verde'.

Con esta desinversión en Argelia, la antigua Cepsa venderá el último activo en su cartera de Exploración y Producción, convirtiéndose así en la primera compañía de 'oil & gas' en Europa en desprenderse por completo de sus activos de 'upstream'.

Esta operación se produce tras la venta de activos de exploración en Surinam en 2025 y de activos de producción en Colombia y Perú en 2024 y en Abu Dabi en 2023.

Acelera el giro 'verde' que lanzó el grupo dirigido por Maarten Wetselaar con su estrategia 'Positive Motion' para liderar la transición energética y la movilidad sostenible en España y Portugal de cara a 2030.

Moléculas verdes

La estrategia de Moeve pasa por transformar su portfolio de productos, llegando al final de esta década a un equilibrio entre la energía que los clientes necesitan hoy y las nuevas soluciones basadas en energías sostenibles basadas en moléculas verdes (hidrógeno verde y biocombustibles 2G, fundamentalmente).

Se espera que representen un tercio del mix energético en 2050.

En esta línea, Moeve está impulsando una inversión acumulada de 2.400 millones euros en proyectos industriales para la producción de hidrógeno verde y biocombustibles 2G.

Convierte a Palos de la Frontera (Huelva) en el mayor hub energético para la producción de moléculas verdes de Europa y en un referente en procesos de reindustrialización, con dos de los cuatro mayores proyectos industriales que se construyen en España en la actualidad.

El pasado 28 de octubre, el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, apostó, tras confirmarse la ruptura de las conversaciones con Galp, por mantener la estrategia de la compañía a 2030.

Se basa en el crecimiento orgánico que ofrece, aunque sin cerrar la puerta a cualquier "oportunidad" que pueda aparecer para ganar "más escala".

En su participación en el Congreso de Directivos de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Wetselaar puso en valor así las oportunidades de crecimiento y transformación que ofrece la estrategia 'Positive Motion'.

El grupo movilizará entre 2022 y 2030 unos 8.000 millones de euros para su transformación, ya que permite "tener el control de la estrategia que se quiere ejecutar" y es "100% orgánico".

"Tenemos los planes, los proyectos, las instalaciones y la gente para gastar 8.000 millones en crear ese campeón de moléculas verdes en Europa. Y eso seguimos teniendo y estamos ejecutando", dijo.