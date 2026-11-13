Enagás compra a EDF un 18% adicional de la francesa Teréga por 311 millones y eleva su participación al 49,5%

La operación está prevista que se cierre antes de finalizar 2026 y la participación seguirá registrándose por el método de puesta en equivalencia, ya que no hay cambio de control ni modificación de los mecanismos de gobernanza.

Enagás afirma que la mayor participación facilitará la cooperación técnica entre operadores de transmisión (TSO) y respaldará la gestión eficiente de infraestructuras, lo que, según la empresa, contribuirá a la seguridad y coordinación del suministro transfronterizo.

¿Cómo explica Enagás que esta compra reforzará la seguridad del suministro entre Francia y España?

Tras la venta, Snam mantiene 40,5% y Predica, filial de Crédit Agricole Assurances, conserva el 10% restante; Enagás sube a 49,5% tras adquirir el 18% a EDF. Con esa estructura, el control operativo no se modifica según el pacto de socios.

Ya ocurrido: Enagás pasa a ser el mayor partícipe de Teréga sin cambiar el control legal ni la gobernanza establecida en el pacto de accionistas. Podría permitir a Enagás influir más en proyectos transfronterizos de transporte y descarbonización entre los dos sistemas energéticos.

Enagás, vía Enagás Internacional, ha comprado el 18% para aumentar su participación hasta 49,5% y convertirse en el mayor accionista de Teréga, reforzando su presencia en el mercado gasista francés. La operación busca también potenciar la cooperación técnica y la seguridad de suministro entre España y Francia.

¿Por qué ha comprado Enagás un 18% adicional de Teréga a EDF por 311 millones?

El aumento de presencia reforzará la seguridad de suministro y la cooperación energética entre España y Francia, impulsando proyectos de descarbonización.

Se prevé que la transacción se cierre antes de que finalice 2026, sin suponer cambios en el control ni en los mecanismos de gobernanza establecidos.

La operación convierte al grupo español en el principal accionista de Teréga, compartiendo accionariado con Snam (40,5%) y Predica (10%).

Enagás adquiere un 18% adicional de la francesa Teréga a EDF por 311 millones de euros y pasa a controlar el 49,5% de su capital.

Enagás, a través de su filial Enagás Internacional, ha firmado un acuerdo con EDF para adquirir un 18% adicional del capital social de Teréga Holding por un importe de 311 millones de euros, según ha comunicado este viernes.

Con esta transacción, la compañía española, que ya era titular de un 31,5%, alcanzará una participación del 49,5% en el operador galo.

Tras la salida de EDF, el resto del accionariado de Teréga queda en manos de la italiana Snam, que posee el 40,5% del capital, y de Predica —filial del grupo bancario francés Crédit Agricole Assurances—, que mantiene el 10% restante. De esta forma, el grupo español pasa a ser el mayor partícipe de la sociedad gala.

Según detalla el documento remitido al supervisor, se prevé que la operación se cierre antes de que finalice 2026.

Una vez completada, la transacción "no supondrá ningún cambio de control ni modificación de los mecanismos de gobernanza establecidos en el Pacto de Accionistas de Teréga", y la participación continuará registrándose en las cuentas de Enagás por puesta en equivalencia (el método contable para participadas donde existe influencia significativa pero no control exclusivo).

Asimismo, la compañía que dirige Arturo Gonzalo Aizpiri explica que el incremento de su peso en el operador francés "reforzará la cooperación y la seguridad del suministro entre los sistemas energéticos de Francia y España, preservando plenamente la independencia operativa de Teréga".

Por otro lado, Enagás destaca que la combinación de capacidades técnicas y experiencia de ambos grupos respaldará la gestión eficiente de las infraestructuras y el desarrollo de proyectos de descarbonización transfronterizos entre 'transmission system operators' (TSO, operadores de redes de transporte de energía) vecinos.