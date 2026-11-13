BBVA respalda la iniciativa BRIDGE de la COP31 para acelerar la inversión climática en los mercados emergentes

La presencia de BBVA en esos mercados aporta conocimiento práctico sobre la demanda de inversión, condiciones locales y soluciones de financiación, lo que facilita diseñar proyectos adaptados y atraer capital privado en esas economías emergentes.

¿Cómo puede ayudar la experiencia internacional de BBVA en Turquía, México, Colombia y Perú a la iniciativa BRIDGE?

BRIDGE analiza necesidades de financiación y capacidades institucionales, identifica oportunidades, apoya la preparación de proyectos y conecta con posibles inversores sin crear un fondo propio. Su objetivo es superar obstáculos como la distribución de riesgos y la falta de marcos de inversión previsibles.

Lo ya ocurrido: BBVA se ha convertido en el primer banco privado en participar y ofrecer capacidades de preparación de proyectos y movilización de capital. Lo que podría ocurrir: su presencia puede facilitar mayor acceso a capital privado y diseñar soluciones financieras adaptadas a mercados como México, Turquía, Colombia y Perú.

¿Qué consecuencias tiene para las economías emergentes la participación de BBVA en BRIDGE (lo ya ocurrido y lo que podría ocurrir)?

BBVA se ha sumado para aportar su experiencia en financiación sostenible y ayudar a convertir compromisos climáticos en proyectos de inversión viables. La entidad busca involucrar al sector financiero desde las primeras fases para mejorar la viabilidad y financiación de proyectos en economías emergentes.

¿Por qué BBVA se ha sumado a la iniciativa BRIDGE de la COP31?

BBVA aportará su experiencia en países como Turquía, México, Colombia y Perú, tras haber canalizado casi 100.000 millones de euros sostenibles en economías emergentes desde 2025.

La iniciativa persigue contribuir al objetivo global de movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales en financiación climática para 2035.

El proyecto busca transformar los compromisos climáticos de los países en desarrollo en proyectos bancables capaces de atraer capital privado.

BBVA se convierte en el primer banco privado mundial en respaldar la iniciativa BRIDGE de la COP31 y el PNUD para impulsar la inversión climática en mercados emergentes.

BBVA ha anunciado su apoyo a los objetivos de Climate Implementation Bridge (BRIDGE), una iniciativa de la Presidencia de la COP31, desarrollada junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que busca convertir los proyectos sostenibles de los países en oportunidades de inversión.

Se convierte así en el primer banco privado del mundo que participa en esta iniciativa y explorará oportunidades de colaboración para aportar su experiencia en financiación sostenible, preparación de proyectos de inversión y movilización de capital privado, tanto a escala global como en los países que participen en la iniciativa.

“El foco de la cumbre es la implementación. Para ello, uno de los grandes retos para movilizar la financiación climática es convertir los compromisos y objetivos de los países en proyectos capaces de atraer inversión", ha señalado Antoni Ballabriga, director global de Inteligencia en Sostenibilidad de BBVA, en la presentación de la iniciativa, en Antalya, Turquía.

"Para conseguirlo, es importante incorporar al sector financiero desde las primeras fases, de manera que pueda aportar su conocimiento de los mercados locales, la viabilidad de los proyectos y las soluciones de financiación”.

La movilización de financiación climática es uno de los principales desafíos de las economías emergentes y en desarrollo.

El objetivo internacional es alcanzar al menos 1,3 billones de dólares anuales en financiación climática para los países en desarrollo de aquí a 2035.

Para ello, se requiere no solo movilizar más capital público y privado, sino también superar las dificultades para convertir los compromisos climáticos en proyectos viables para la inversión.

Entre los obstáculos figuran la dificultad para distribuir riesgos, la falta de marcos de inversión previsibles y la escasa coordinación entre las políticas climáticas y las estrategias económicas.

BRIDGE busca afrontar estos desafíos a partir de las prioridades definidas por cada país. Para ello, analiza las necesidades de financiación y las capacidades institucionales, identifica oportunidades de inversión y apoya la preparación de proyectos.

Además, conecta estas oportunidades con posibles inversores y facilita el diseño de soluciones financieras. La iniciativa aprovecha las instituciones y mecanismos existentes, sin constituirse como un fondo de inversión ni sustituir las decisiones de los gobiernos.

Esta colaboración puede incluir a bancos multilaterales, bancos nacionales e instituciones de desarrollo, fondos climáticos internacionales y entidades de capital privado.

La presencia de BBVA en mercados como Turquía, México, Colombia y Perú le permite aportar una perspectiva práctica sobre las necesidades de inversión de las empresas y las condiciones de financiación en distintas economías emergentes.

BBVA ha canalizado más 254.000 millones de euros en negocio sostenible desde enero de 2025, de los que cerca de 100.000 millones corresponden a economías emergentes, principalmente en México, Turquía y América del Sur, y cerca de 60.000 millones a la electrificación.

La cifra de negocio sostenible canalizado en economías emergentes excluye Asia.