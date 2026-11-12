Repsol acometerá su mayor inversión en hidrógeno renovable en Tarragona con 400 millones

Enagás Renovable es una promotora de proyectos de moléculas verdes participada por Hy24 (80%) y Enagás (20%); aporta su especialización en desarrollo de producción de hidrógeno renovable mientras Repsol aporta capacidad industrial y demanda.

¿Quién es Enagás Renovable y qué papel juega en la alianza con Repsol?

Se producirá principalmente metanol renovable y otros productos de baja huella de carbono para la Ecoplanta y la refinería de Tarragona; a futuro también se plantea inyectarlo a la red de gas y a la Red Troncal Española de Hidrógeno.

¿Qué se va a producir con el hidrógeno renovable generado en el electrolizador de Tarragona?

La inversión de unos 400 millones generará alrededor de 1.000 empleos directos, indirectos e inducidos y evitaría hasta 250.000 toneladas de CO2 anuales según las estimaciones del proyecto.

¿Cuántos empleos y cuántas toneladas de CO2 evitará la planta de hidrógeno de Repsol y Enagás en Tarragona?

Ha conseguido ser uno de los proyectos estratégicos elegidos para financiación estatal, recibiendo posibilidad de hasta 104 millones y acceso a fondos NextGenEU que reducen su coste neto. Esto ya sitúa a Tarragona como polo para moléculas verdes en Cataluña.

¿Qué consecuencias ha tenido la selección del proyecto de Tarragona dentro del programa H2 Valles?

Porque Tarragona concentra demanda industrial de hidrógeno en la refinería y en una Ecoplanta, lo que permite integrar producción y consumo. Además la alianza busca aprovechar la capacidad industrial de Repsol y la experiencia de Enagás Renovable en moléculas verdes.

¿Por qué Repsol y Enagás Renovable han elegido Tarragona para un electrolizador de 150 MW?

La iniciativa recibirá hasta 104 millones de euros en ayudas del programa estatal de Valles de Hidrógeno del Plan de Recuperación.

El proyecto generará unos 1.000 empleos directos, indirectos e inducidos, evitando la emisión de hasta 250.000 toneladas de CO2 al año.

La planta producirá más de 22.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable destinadas a la Ecoplanta y la refinería para fabricar metanol y productos descarbonizados.

Repsol y Enagás Renovable invertirán unos 400 millones de euros en su tercer gran electrolizador en Tarragona, con una potencia de 150 MW.

Repsol, en colaboración con Enagás Renovable -sociedad participada mayoritariamente por Hy24-, desarrollará en Tarragona su tercer gran electrolizador, de 150 MW, con una inversión de unos 400 millones de euros.

Es el segundo proyecto que ambas compañías impulsan juntas, tras la planta de Cartagena, según han informado en un comunicado.

La nueva instalación tendrá capacidad para producir más de 22.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable que se utilizarán principalmente en la Ecoplanta y en la refinería de Tarragona para fabricar metanol renovable y productos de baja huella de carbono.

El electrolizador generará unos 1.000 empleos directos, indirectos e inducidos, principalmente locales, a lo largo del proyecto.

A través de esta infraestructura, se estima que podrán evitarse hasta 250.000 toneladas de CO2 al año. El proyecto contempla la posibilidad de que, a futuro, el hidrógeno renovable también pueda ser incorporado a la red de gas natural y a la Red Troncal Española de Hidrógeno.

La alianza entre ambas compañías combina la capacidad industrial y el conocimiento del consumo de hidrógeno de Repsol con la especialización de Enagás Renovable en el desarrollo de proyectos de producción de moléculas verdes.

Enagás Renovable es una compañía participada por Hy24 (80%) y Enagás (20%) que impulsa en España proyectos que contribuyen a descarbonizar la industria y el transporte pesado.

La iniciativa cuenta con una inversión de unos 400 millones de euros y ha sido seleccionada para recibir financiación de hasta 104 millones de euros, como uno de los proyectos estratégicos dentro del programa estatal de Valles de Hidrógeno, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation EU.

La directora de hidrógeno renovable de Repsol, Maribel Rodríguez, ha señalado que "este electrolizador y la Ecoplanta representan una plataforma industrial integrada que sitúa a Tarragona en el centro de nuestra transformación".

"Juntos permitirán incorporar nuevas tecnologías y capacidades para producir combustibles renovables y productos de baja huella de carbono a escala, reforzar la competitividad del complejo y contribuir a mantener en Europa una industria esencial, innovadora y preparada para el futuro", ha subrayado.

Por su parte, el director de desarrollo de negocio y operaciones de hidrógeno de Enagás Renovable, Luis Iglesias, ha afirmado que con Tarragona se da continuidad a la alianza con Repsol y se refuerza su apuesta por llevar el hidrógeno renovable allí donde ya existe demanda industrial.

"Es un proyecto con escala, que suma a la red de polos industriales que están situando a España como referente en moléculas verdes en el sur de Europa", ha destacado.