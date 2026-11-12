Ni Red Eléctrica confiaba en el éxito de la huelga general: su previsión era un consumo para un día laborable al 100%

La comparación entre jornadas debe ajustar temperatura, condiciones meteorológicas y la evolución del modelo energético (más autoconsumo y eficiencia), porque esos factores explican variaciones de demanda independientes del seguimiento del paro.

¿Cómo puede influir la meteorología y el cambio en el mix energético en la interpretación del descenso de consumo por la huelga?

En las huelgas de 2010 y 2012 la demanda eléctrica registró caídas mucho más acusadas que en 2026, por lo que REE fue cuestionada entonces por programar previsiones inferiores a un día laborable.

¿Qué antecedentes hay de cómo afectaron otras huelgas generales (2010 y 2012) a la demanda eléctrica?

Cuando la generación programada supera la demanda real aparecen desajustes que deben corregirse en mercados intradiarios y servicios de ajuste, lo que genera costes porque la energía ya vendida hay que pagarla; además la 'operación reforzada' activa tras el apagón encarece el sistema.

¿Qué consecuencias operativas y económicas tiene para el sistema que REE sobrestime la demanda en la programación?

A las 17:50 la demanda prevista era 31.517 MW y la real 30.351 MW, una desviación de 1.166 MW, equivalente a un 3,7% menos de lo estimado; la programación (30.363 MW) quedó prácticamente en línea con el consumo efectivo.

¿Qué diferencia hubo entre la previsión y el consumo real durante las horas centrales del 11 de noviembre?

Según fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, REE evitó descontar la demanda por desconfianza en el seguimiento tras críticas previas por subestimar el consumo en huelgas anteriores. Mantener previsiones altas reduce el riesgo de quedar cuestionada si el paro no reduce tanto la demanda.

¿Por qué Red Eléctrica mantuvo previsiones de consumo como un día laborable para la huelga del 11 de noviembre?

Los desajustes entre la demanda prevista y la real generan costes adicionales por los servicios de ajuste y obligan a recortar la generación renovable por seguridad.

Fuentes del sector señalan que REE evitó programar a la baja tras las críticas de 2010 y 2012, aunque también se apunta a que una previsión alta visibiliza un mayor impacto del paro.

La demanda real se situó un 3,7% por debajo de lo estimado en las horas centrales del día, registrando unos 30.351 MW frente a los 31.517 MW previstos.

Red Eléctrica mantuvo las previsiones de consumo de un día laborable ordinario (entre 32.000 y 34.000 MW) sin anticipar reducciones por la huelga general.

Red Eléctrica, el operador del sistema, no modificó sustancialmente sus previsiones de demanda eléctrica para el miércoles 11 de noviembre, pese a la convocatoria de huelga general.

El operador del sistema calculó que España necesitaría prácticamente la misma electricidad que en una jornada laborable ordinaria, sin incorporar a sus estimaciones una reducción de la actividad económica que se podría esperar de un evento de estas características.

La previsión de demanda de REE mantuvo una curva muy similar a la de cualquier día laborable de las últimas semanas, con picos de consumo que habitualmente se sitúan entre los 32.000 y los 34.000 megavatios (MW).

Es decir, el operador no anticipó un escenario de menor actividad industrial, empresarial y comercial como consecuencia del paro general.

La diferencia entre lo previsto y lo que finalmente se consumió fue visible durante las horas centrales de la jornada.

A las 17:50 horas, la demanda prevista alcanzaba los 31.517 MW, mientras que la demanda real se situaba en 30.351 MW. Esto supone una desviación de 1.166 MW, un 3,7% por debajo de las estimaciones.

La programación de la demanda, por su parte, se situaba en 30.363 MW, prácticamente en línea con el consumo efectivo registrado en ese momento.

La decisión de mantener unas previsiones de consumo prácticamente ordinarias resulta llamativa si se tiene en cuenta que una huelga general suele traducirse en una menor actividad económica y, por tanto, en una reducción de las necesidades eléctricas.

De hecho, en anteriores huelgas generales, como las de 2010 y 2012, la demanda eléctrica registró caídas mucho más acusadas, por lo que, de haber confiado en su éxito, debería haber descontado esa demanda.

El precedente de 2010 y 2012

Una de las posibles explicaciones de esta estrategia está relacionada precisamente con las críticas que recibió Red Eléctrica en anteriores convocatorias de huelga general.

Según explican fuentes del sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia, el operador del sistema habría aprendido de aquellas experiencias, en las que fue cuestionado por haber programado una demanda inferior a la de una jornada laborable ordinaria.

Conectando con Red Eléctrica… El consumo eléctrico durante la huelga Hoy vs. previsión – Hoy vs. miércoles 4 nov. – Hoy vs. martes 10 nov. – Arrastra sobre la gráfica para elegir una franja Ver todo el día Fuente: Red Eléctrica

Esta vez, habría optado por mantener unas previsiones más próximas a las habituales para evitar anticipar una caída del consumo que finalmente podría no producirse.

Sin embargo, hay quien tiene otra lectura más política: "Esta decisión tiene una consecuencia a la hora de interpretar los datos de seguimiento de la huelga", explican fuentes del mercado.

"Cuanto más elevada sea la previsión de demanda frente al consumo efectivo, mayor será la diferencia entre ambas magnitudes y más visible resultará el descenso de actividad asociado al paro", señala otro experto del mercado energético a este diario.

En cualquier caso, la comparación entre jornadas debe tener en cuenta también factores como la temperatura, las condiciones meteorológicas y el cambio en el modelo energético y de consumo de nuestro país casi 15 años después (con más autoconsumo y más eficiencia energética).

El coste de no consumir

La previsión de demanda no es un mero ejercicio estadístico. Tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento del sistema eléctrico y sobre la casación del mercado mayorista.

"Red Eléctrica estima las necesidades de electricidad y, con esa información, se articula la programación de la generación necesaria para atender el consumo previsto", señalan las mismas fuentes.

"Las centrales convencionales, las instalaciones renovables y el resto de tecnologías participan en los mercados eléctricos y ajustan posteriormente sus programas en función de la evolución real de la demanda y de las necesidades del sistema".

Por eso, cuando el consumo finalmente queda por debajo de las previsiones, pueden aparecer desajustes entre la energía programada y la realmente necesaria, "pero la que finalmente no se necesita hay que pagarla igualmente porque ya la han vendido en el mercado".

Y, además, se corrigen los desequilibrios mediante los mercados intradiarios y los servicios de ajuste que gestiona el operador del sistema, con los costes económicos correspondientes.

"Eso sin contar con que REE, desde el apagón, tiene activada la 'operación reforzada' que ya encarece de por sí la factura eléctrica", advierten las mismas fuentes.

Es decir, cuando la generación prevista no puede integrarse finalmente en el sistema por necesidades de seguridad o restricciones técnicas, puede ordenar modificaciones de los programas de producción.

En este caso, la situación afecta a las renovables, porque les obliga a reducir su generación para dar cabida a otras tecnologías que aportan las características técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de la red sin retribución ninguna.