Acciona inyecta a su filial de Energía 500 millones de euros de préstamo perpetuo que no computa como deuda

La filial mantiene objetivo de un EBITDA de aproximadamente 1.200 millones para 2026, espera una producción consolidada de 25,5 TWh y proyecta instalar cerca de 700 MW nuevos en 2026, ajustando su inversión neta a entre 700 y 750 millones.

Al contabilizarse como fondos propios, el préstamo mejorará los indicadores de solvencia y reducirá el impacto del menor volumen de desinversiones en el apalancamiento, lo que ayuda a proteger ratings y deja abiertas opciones estratégicas como venta, entrada de socio, exclusión de bolsa, absorción o permanencia intacta.

¿Cómo afecta este préstamo a los indicadores financieros y a la posibilidad de vender o mantener Acciona Energía?

El retraso en la operación con MIP ha impedido alcanzar el objetivo de rotación de activos en 2026, reduciendo las entradas previstas y obligando a recurrir a la inyección de 500 millones para compensar parcialmente esa desviación. Como consecuencia, la compañía prevé una deuda neta entre 3.250 y 3.500 millones a cierre de 2026.

¿Qué impacto ha tenido el retraso en la venta de activos a Mexico Infrastructure Partners (MIP) en Acciona Energía?

El préstamo devenga un interés del 7,7% anual durante los primeros cinco años; después se recalcula cada cinco años según la tasa de referencia más un margen de 4,33 puntos. Acciona Energía puede diferir el pago de intereses a discreción sin incurrir en incumplimiento ni penalizaciones.

¿Qué condiciones financieras tiene el préstamo de 7,7% y cómo se pagarán los intereses?

Acciona ha otorgado el préstamo para reforzar el balance de Acciona Energía y proteger sus calificaciones crediticias ante el retraso en las ventas de activos previstas para 2026. El instrumento mejora ratios porque, bajo IFRS, la filial prevé contabilizarlo como fondos propios pese a ser jurídicamente un préstamo.

Acciona Energía mantiene sus estimaciones de resultados para todo el ejercicio, previendo alcanzar un EBITDA cercano a los 1.200 millones de euros a pesar del ajuste en sus ventas.

Gracias a su consideración como fondos propios bajo las normas IFRS, la inyección contable no computará como deuda y ayudará a situar la deuda neta entre 3.250 y 3.500 millones de euros.

La compañía reconoce retrasos en la rotación de activos y asume que no alcanzará su objetivo de vender 2.000 millones de euros en activos para el ejercicio 2026.

El Grupo Acciona inyectará 500 millones de euros a su filial Acciona Energía mediante un préstamo perpetuo subordinado al 7,7% de interés para reforzar su balance y proteger sus calificaciones crediticias.

El Grupo Acciona aportará a su filial Acciona Energía 500 millones mediante un préstamo perpetuo subordinado y a un interés del 7,7% para reforzar el balance y proteger sus ratings crediticios.

El interés será anual durante los primeros cinco años, calculándose, después, por periodos de cinco años como la tasa de referencia más un margen del 4,33% anual. El pago de intereses devengados quedará a discreción de Acciona Energía, que podrá diferirlos sin incurrir en incumplimientos o penalizaciones.

La compañía presidida por José Manuel Entrecanales reconoce retrasos en varias operaciones, especialmente en la venta de activos a Mexico Infrastructure Partners (MIP), que anunció en diciembre de 2025 y que todavía no ha podido cerrar, porque no se han cumplido las condiciones necesarias para completar el cierre.

Así que su empresa de renovables no cumplirá su objetivo de rotación de activos para 2026. La compañía reconoce que no alcanzará los aproximadamente 2.000 millones de euros en ventas de activos que se había marcado para este ejercicio.

En el documento, la filial energética del grupo que preside José Manuel Entrecanales actualiza el estado de su programa de desinversiones y reconoce que el calendario de las operaciones está afectando a sus previsiones financieras.

La compañía mantiene, no obstante, su apuesta por la rotación de activos, "y sigue incierto el futuro de Acciona Energía con sus cinco opciones abiertas: venderla, la entrada de un socio, su exclusión de bolsa, su absorción por parte de la matriz o seguir como está", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes cercanas a la compañía.

Lo que sí se sabe es que continúa avanzando en la venta de activos en Sudáfrica, cuyo cierre espera completar durante el último trimestre del año. También mantiene abiertas otras operaciones, alguna de las cuales podría firmarse antes de que termine 2026.

Además, prepara un paquete adicional "significativo" de desinversiones para el próximo ejercicio, con el que pretende seguir optimizando su cartera de generación y obtener recursos para reducir su endeudamiento.

500 millones

Para compensar parcialmente el retraso de las ventas y reforzar su estructura financiera, Acciona Energía recibirá una inyección de 500 millones de euros de su accionista principal.

Acciona, S.A. ha otorgado a su filial un préstamo perpetuo subordinado por ese importe, que se desembolsará en los próximos días. La operación permitirá fortalecer el balance y los ratios crediticios de la compañía, que mantiene su compromiso de reducir el apalancamiento financiero y proteger sus actuales calificaciones crediticias.

"Al ser un préstamo perpetuo subordinado no cuenta como deuda, pero se deberá devolver cuando lo solicite el emisor", señalan las mismas fuentes.

La particularidad de esta financiación es que Acciona Energía prevé que el préstamo sea clasificado como fondos propios en su balance bajo las normas internacionales de información financiera (IFRS), pese a instrumentarse jurídicamente como un préstamo.

Este tratamiento contable permitirá mejorar sus indicadores de solvencia y compensar parcialmente el efecto que tendrá el menor volumen de desinversiones sobre la deuda.

De hecho, la compañía estima que su deuda neta se situará a cierre de 2026 entre los 3.250 y los 3.500 millones de euros. Esta previsión tiene en cuenta tanto la desviación del programa de rotación de activos como la recapitalización mediante el préstamo subordinado y un nivel de inversión más moderado durante el ejercicio.

1.200 millones de EBITDA

Pese a los retrasos en las ventas de activos, Acciona Energía mantiene sus previsiones de resultados para el conjunto del ejercicio. La compañía espera alcanzar un EBITDA de aproximadamente 1.200 millones de euros, apoyada en la evolución de su negocio operativo y en las plusvalías obtenidas por las desinversiones ya cerradas.

En los nueve primeros meses del año, la producción renovable total alcanzó los 20.746 GWh, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2025. En términos consolidados, la generación ascendió a 18.558 GWh, un 3,9% más.

El crecimiento internacional, cuya producción consolidada aumentó un 11,7%, ha compensado la caída del 10,9% registrada en España, principalmente por la venta de activos eólicos e hidráulicos.

En cuanto a los precios, el precio medio capturado por la compañía se situó en 57,3 euros/MWh, un 8,1% inferior al del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, Acciona Energía destaca la recuperación experimentada durante el tercer trimestre, especialmente en España, después de los mínimos registrados al comienzo del ejercicio por el extraordinario recurso hídrico.

La compañía espera que el precio medio capturado para todo 2026 se sitúe entre los 55 y los 60 euros/MWh y que la producción consolidada alcance los 25,5 TWh.

Nuevos proyectos

La filial energética también ha moderado sus previsiones de inversión. El desembolso neto ordinario para 2026 se situará entre los 700 y los 750 millones de euros, por debajo de los aproximadamente 900 millones que contemplaba inicialmente.

La reducción responde al retraso en el inicio de construcción de algunos proyectos, a la mejora de los costes de inversión de otros activos en desarrollo y a un menor desembolso en actividades de desarrollo.

En paralelo, la compañía mantiene su objetivo de instalar alrededor de 700 MW de nueva capacidad durante el año. Hasta septiembre había incorporado 463 MW, mientras que su cartera de potencia en construcción se situaba en 545 MW.

Entre las nuevas inversiones aprobadas durante el trimestre figuran una planta fotovoltaica de 125 MWp en Estados Unidos y tres baterías en República Dominicana, con una potencia conjunta de 21,2 MW y una capacidad de almacenamiento de 41,7 MWh.

Por último, Acciona Energía considera que el actual contexto político español podría acelerar la aprobación de algunos desarrollos regulatorios pendientes, como las primeras subastas de capacidad, el real decreto de centros de datos o la planificación de la red de transporte eléctrico.