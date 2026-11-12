Aagesen defiende un 'megaplan' de 17.142 millones en redes para impulsar más de 47 GW de nueva demanda

Incluye criterios de priorización del acceso —“el acceso tiene apellidos”— que dan preferencia a vivienda, servicios esenciales e industrias existentes, y complementa la planificación con un real decreto que aumenta los límites de inversión para transporte y distribución. (Dato del artículo: priorización y real decreto de límites de inversión).

Prevén construir 6.707 kilómetros de nuevas líneas, repotenciar 8.164 km y desarrollar 193 subestaciones, además de 269 posiciones de generación/almacenamiento y 162 de consumo directo. (Dato del artículo: kms, subestaciones y posiciones).

Afecta porque destina 6 GW a demanda residencial —un 12,6% del total—, cifra inédita frente a planificaciones previas que no superaban 400 MW, lo que prioriza conexiones para hogares. (Dato del artículo: 6 GW vivienda y comparación histórica).

¿Cómo afecta este plan a la vivienda y por qué Aagesen lo destaca?

Ya se ha definido que el industrial lidera la nueva capacidad con 14,9 GW y que hidrógeno y derivados suman 12,4 GW, mientras los centros de datos contabilizan 9,3 GW. (Dato del artículo: reparto por sectores).

¿Qué consecuencias ya ha tenido la planificación en la distribución de la demanda entre sectores?

Porque el plan busca financiar la ampliación de la red hasta 2030 para atender 47,4 GW de nueva demanda y priorizar acceso a vivienda, servicios públicos e industrias existentes. (Dato del artículo: inversión y prioridad de acceso).

La infraestructura prevista incluye la construcción de 6.707 kilómetros de nuevas líneas, la repotenciación de 8.164 km y el desarrollo de 193 nuevas subestaciones.

Del total de demanda prevista, el sector industrial lidera con 14,9 GW, seguido por el hidrógeno renovable (12,4 GW), centros de datos (9,3 GW) y vivienda (6 GW).

El megaplan permitirá atender 47,4 gigavatios (GW) de nueva demanda, priorizando el acceso a la vivienda, los servicios públicos esenciales y la industria.

Sara Aagesen defiende en el Congreso una Planificación de la red eléctrica a 2030 con 17.142 millones de euros de inversión, un 146% más que el plan anterior.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido el "consenso" sobre una Planificación de la red de energía eléctrica a 2030.

Contempla una inversión total de 17.142 millones de euros y que permitirá atender 47,4 gigavatios (GW) de nueva demanda, dando "prioridad" al acceso a la vivienda, a los servicios públicos esenciales y a las industrias existentes.

En su comparecencia a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, Aagesen destacó que este plan, cuya ejecución llevará a cabo Red Eléctrica de España (REE) como transportista único del sistema.

Y que, una vez superada esta exposición en la Cámara Baja se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación, "nace del consenso" que se ha venido "trabajando intensamente" con las comunidades autónomas, el sector y la sociedad civil.

Además, puso en valor que la dotación de 17.142 millones de euros representa un incremento del 30% frente a los 13.188 millones de euros que se sacó a audiencia y un 146% más respecto a los 6.964 millones de euros de la planificación anterior aprobada en 2022 y con horizonte a 2026.

La ministra subrayó que la movilización de esta inversión permitirá atender esos 47,4 GW de nueva demanda -que suponen un incremento del 71% sobre el volumen originalmente previsto en la propuesta de planificación sometida a información pública con carácter universal-.

Esto representa un 2.270% más frente a los menos de 2 GW de solicitudes existentes en 2022. Además, esos 47 GW representan en torno al 20% del volumen solicitado durante la fase de alegaciones

"Yo creo que en mi vida podía haber hablado, y siendo ingeniera como soy, de incrementos de la demanda de un 2.000%", reconoció, tras destacar el "cambio de paradigma" de una hoja de ruta centrada por primera vez en atender la demanda que quiere instalarse en España atraída por sus precios competitivos.

Asimismo, Aagesen aseguró que esta planificación es "mucho más que un programa de inversiones" y funciona como "una política social, económica, territorial, energética e industrial" que llega a todos los territorios.

A este respecto, destacó el refuerzo a la vivienda, a la que se destinan 6 GW de demanda en el plan -un 12,6% del total y tras haber experimentado un importante incremento tras las alegaciones-, una cifra "nunca vista, ya que en las planificaciones anteriores no se llegaban ni a 400 MW", aseveró.

Un tercio de las posiciones de apoyo es a la distribución.

Aagesen manifestó así que esta cifra equivale a una vez y media la demanda eléctrica de la Comunidad de Madrid o a unos "tres millones de viviendas con un alto nivel de electrificación".

No obstante, el diputado del PP Guillermo Mariscal, en su turno, recriminó a la ministra que ahora el Gobierno solamente piense en "hacer campaña electoral" con "parches de última hora" después de haber tenido ocho años para gestionar una política energética que ha hecho que en Madrid haya "80.000 viviendas que no se pueden entregar porque usted no les pone un enchufe".

A ello, Aagesen calificó de "bulos" las palabras del diputado popular y le recriminó pintar una España con "un sector de construcción paralizado por la falta de capacidad por culpa del Gobierno de España".

Asimismo, la vicepresidenta tercera del Gobierno consideró que esta planificación forma parte de una "caja de herramientas" impulsada desde 2018 para "alejar la red de movimientos especulativos e interesados".

Y además, evitar el acaparamiento de capacidad, de modo que "el acceso tiene apellidos" y prioriza la vivienda, los servicios públicos esenciales y las industrias existentes que buscan descarbonizarse.

Igualmente, apuntó que este plan se complementa con el real decreto aprobado el pasado verano para permitir aumentar los límites de inversión -limitada al 0,065% del PIB en el caso del transporte y al 0,13% del PIB en el caso de la distribución-.

Esto permitirá ejecutar hasta 17.900 millones más respecto al índice anterior tanto en transporte como en distribución. "Hablamos de 10.200 en distribución y 7.700 millones en el caso del transporte", dijo.

Hidrógeno y 'datacenters'

Los 47,4 GW de volumen de demanda atendida prevista, se reparte con un 55% desde la red de transporte (26 GW) y un 45% desde la red de distribución (21 GW).

Por sectores, el industrial lidera la nueva capacidad con 14,9 GW, seguido por el hidrógeno renovable y derivados (12,4 GW).

Mientras, los centros de datos suman 9,3 GW, no incorporándose así nuevos 'data centers' a la planificación, aunque sí que se incluyen los que ya tienen acceso concedido en la red de transporte y los incorporados en la modificación de la planificación de 2024, añadió Aagesen.

Siguen en lo que se refiere a la nueva capacidad la vivienda y el desarrollo territorial, con esos 6 GW, la electrificación del transporte (2,5 GW), los puertos (1,8 GW) y los ejes ferroviarios (0,5 GW).

6.707 km de nuevas líneas

Para materializar este despliegue, el plan prevé la construcción de 6.707 kilómetros de nuevas líneas -un 62% más que en el horizonte 2026-, la repotenciación de otros 8.164 kilómetros y el desarrollo de 193 subestaciones (+45%).

Asimismo, incluye 269 posiciones de generación y almacenamiento y 162 posiciones de consumo directo (+95%), de las cuales 59 corresponden a ejes ferroviarios y puertos.

El documento pone especial énfasis en el respaldo a la red de distribución mediante 301 posiciones de apoyo, lo que representa un aumento del 166% respecto al plan previo.

De este total, 103 posiciones -un tercio- se destinan específicamente al desarrollo residencial -con 63 compartidas con industria y 40 exclusivas para vivienda-, permitiendo cubrir ESOS 6 GW de demanda residencial (el 12,6% del total atendido), tras incorporar 4 GW adicionales después del trámite de audiencia.

Por ello, Aagesen insistió en que esta planificación, "muy trabajada, nace del consenso", así como de "una clara apuesta por la transición energética en los últimos ocho años en el país".

"Se ha demostrado que España es capaz de ser potencia mundial, en este caso, en precios competitivos, en energías renovables autóctonas, en reducir la dependencia, en estar mejor preparados ante las crisis que estamos sufriendo, precisamente por la dependencia de los combustibles fósiles", aseveró.