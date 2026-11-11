El RD para limitar los centros de datos en España incluirá 'objeciones esenciales' tras pasar por el Consejo de Estado:

El estudio de Wood Mackenzie estima que, en un escenario con 3 GW adicionales en 2030, el precio final minorista aumentaría 1,5 euros/MWh, equivalente a un 1,3% más, mientras que el mayor efecto en el mercado mayorista sería de 5,6 euros/MWh.

¿Qué impacto tendría el crecimiento de centros de datos en la factura eléctrica de los consumidores?

Un informe de Wood Mackenzie calcula que, con correlación horaria basada en solo solar y baterías, el aprovisionamiento podría costar hasta 188 euros por megavatiohora.

¿Cuánto podría subir el coste de energía para un centro de datos por exigir correlación horaria del 80% renovable?

SpainDC argumenta que las exigencias de aprovisionamiento renovable con correlación horaria encarecen el proyecto, y tres inversores internacionales han comunicado la retirada de proyectos valorados en alrededor de 9.000 millones de euros.

¿Por qué la patronal SpainDC dice que el Real Decreto amenaza la inversión en centros de datos?

El dictamen incorporó cuestiones esenciales que llevaron al Ministerio para la Transición Ecológica a revisar el texto y añadir modificaciones de fondo antes de su aprobación definitiva.

¿Qué cambios obligó a introducir el informe del Consejo de Estado en el texto del Gobierno?

El Consejo ha formulado observaciones técnico-jurídicas que incluyen reparos sobre la retroactividad de disposiciones, posible invasión de competencias y sanciones excesivas, y ha pedido revisar la justificación del carácter urgente y las consultas previas.

¿Qué objeciones ha planteado el Consejo de Estado al Real Decreto sobre centros de datos?

La misma consultora señala que la llegada de 3 GW de potencia en centros de datos para 2030 solo encarecería la factura final de la luz un 1,3% (1,5 euros/MWh), rebatiendo el fuerte impacto en el consumidor esgrimido por el Ejecutivo.

Un informe de Wood Mackenzie concluye que exigir esa correlación horaria elevaría el coste energético a 188 euros/MWh (el triple que la referencia histórica) al requerir un sobredimensionamiento masivo de fotovoltaica y baterías.

La patronal SpainDC advierte de que las exigencias del borrador, como acreditar un 80% de consumo renovable con correlación horaria, han llevado a tres inversores internacionales a retirar proyectos valorados en 9.000 millones de euros.

El Consejo de Estado plantea objeciones de especial relevancia al Real Decreto que regulará la sostenibilidad de los centros de datos, obligando al Gobierno a revisar aspectos esenciales del texto como su posible retroactividad e invasión de competencias.

El Real Decreto que prepara el Gobierno para regular la sostenibilidad y el aprovisionamiento energético de los centros de datos en España incluirá algunas modificaciones en el texto definitivo.

Se quiere tener aprobado antes del próximo 29N, y se espera que sea el próximo 17 de noviembre.

La norma no figuró en el orden del día del consejo de ministros de este martes, justificando "falta material de tiempo", pero se está trabajando en el texto, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras.

"El retraso está relacionado con las observaciones formuladas por el Consejo de Estado durante el examen del proyecto normativo", señalan esas mismas fuentes a EL ESPAÑOL-Invertia.

Pese a que se dijo que el texto lo aprobó el pasado viernes, 6 de noviembre, por su carácter de urgencia, "la ponencia ha planteado objeciones de especial relevancia".

"Hasta el punto de que el informe final ha incorporado cuestiones esenciales que han obligado al Gobierno a revisar ciertas cuestiones del texto".

El dictamen ha entrado en cuestiones de fondo que han obligado al Ministerio para la Transición Ecológica a introducir modificaciones antes de llevar el texto a su aprobación definitiva.

Retroactividad y competencias

Entre los aspectos que podrían haber suscitado reparos figuran la retroactividad de algunas disposiciones, una eventual invasión de competencias o unas sanciones excesivas si se incumplen las medidas.

También podrían existir objeciones relacionadas con la tramitación del proyecto, como la justificación de su carácter urgente, la necesidad de haber consultado previamente a las instituciones europeas o la conveniencia de someter a consulta el nuevo texto.

La labor del Consejo de Estado es examinar los proyectos normativos, tanto anteproyectos de ley como reglamentos y reales decretos, desde una perspectiva estrictamente técnico-jurídica y de adecuación al ordenamiento jurídico.

La propuesta del Gobierno, cuyo borrador se publicó a finales de agosto, establece requisitos que, según la industria tecnológica, es un ataque frontal a la inversión.

Su patronal, SpainDC, ha advertido que tres inversores internacionales comunicaron su intención de llevarse sus proyectos fuera de España, unos 9.000 millones de euros menos.

La obligación más polémica es que los centros de datos acrediten un consumo de al menos un 80% de energía renovable con correlación horaria, mediante contratos de compraventa de energía (PPAs) o instalaciones de autoconsumo.

Hasta 188 euros/MWh

Precisamente, el impacto económico de estos requisitos constituye uno de los principales argumentos del sector contra el diseño de la propuesta.

Dos informes elaborados por Wood Mackenzie para Spain DC analizan tanto el coste de cumplir las exigencias de aprovisionamiento energético como el efecto que tendría el crecimiento de los centros de datos sobre el sistema eléctrico español.

El primero de los estudios concluye que cumplir las condiciones planteadas por el Gobierno obligaría a desarrollar una enorme capacidad adicional de generación renovable y almacenamiento, con un importante sobredimensionamiento de las instalaciones y un elevado volumen de energía que no podría aprovecharse.

En el escenario que Wood Mackenzie considera más probable, basado exclusivamente en energía fotovoltaica y baterías por las dificultades de disponer de nueva potencia eólica en los plazos exigidos, el coste de aprovisionamiento alcanzaría los 188 euros/MWh.

Para cada megavatio de consumo del centro de datos serían necesarios más de 14 MW de potencia fotovoltaica y unos 30 MWh de baterías. Además, el 63% de la energía renovable disponible acabaría vertiéndose.

El informe compara este resultado con un precio de referencia histórico del mercado mayorista de electricidad de unos 60 euros/MWh, lo que supone multiplicar por tres el coste energético.

El estudio también cuestiona especialmente la exigencia de correlación horaria durante todas las horas del año. Según sus cálculos, flexibilizarla permitiría reducir sustancialmente los costes.

En el escenario considerado más probable, pasar de una correlación horaria a un balance mensual de la generación renovable reduciría el coste de 188 a 116 euros/MWh. Si el balance fuera anual, descendería hasta los 91 euros/MWh.

Un 1,3% más cara la luz

El segundo informe de Wood Mackenzie analiza otra de las justificaciones que se han utilizado para defender la regulación: el posible impacto del consumo eléctrico de los centros de datos sobre los precios que pagan el resto de consumidores.

El estudio modeliza tres escenarios de demanda adicional hasta 2030: uno sin crecimiento del consumo de centros de datos respecto a 2025, otro con 3 GW adicionales y un tercero con 4 GW.

En el escenario central, con 3 GW adicionales de consumo en 2030, el precio del mercado mayorista aumentaría 5,6 euros/MWh respecto al escenario sin nueva demanda de centros de datos. Sin embargo, el impacto sobre el precio final minorista sería mucho menor: 1,5 euros/MWh, equivalente a un incremento del 1,3%.

Esto supone un aumento de apenas 0,5 euros/MWh por cada gigavatio de consumo adicional.

La diferencia entre ambos impactos se explica por el peso de otros componentes de la factura eléctrica, como los servicios de ajuste, los pagos por capacidad, los peajes de las redes, los cargos del sistema y los impuestos.

Además, el incremento de la demanda contribuye a repartir determinados costes regulados entre un mayor volumen de consumo.

En el escenario de 4 GW adicionales, el impacto sobre el precio final alcanzaría los 2,7 euros/MWh, un 2,3% más que en el escenario sin nuevos centros de datos.

El informe también prevé una reducción sustancial de los precios eléctricos durante los próximos años, independientemente de la llegada de estas instalaciones. Así, el precio minorista medio modelizado pasaría de 176,6 euros/MWh en 2026 a 116,9 euros/MWh en 2030 en el escenario de 3 GW adicionales.

Sin centros de datos adicionales, la previsión para 2030 sería de 115,4 euros/MWh.

Wood Mackenzie atribuye esta evolución, entre otros factores, a la reducción esperada de los precios del gas, la menor necesidad de restricciones técnicas gracias a la incorporación de compensadores síncronos y nuevas capacidades de control de tensión de las renovables.

También tiene en cuenta la desaparición progresiva del FADE (déficit de tarifa) y la reducción de los costes del Recore (sistema de pagos a renovables, cogeneración y residuos).