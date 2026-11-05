Cox nombra consejero delegado a Patxi Sáez en sustitución de Ignacio Moreno

La compañía reordena la cúpula: José Olivé deja la dirección financiera para ser asesor del presidente y participará en operaciones corporativas estratégicas y en el diseño del nuevo plan.

Sáez suma más de veinticinco años en energía e infraestructuras, con cargos senior en ACWA Power, presidencia en Al Toukhi y roles en Isolux Corsán, Técnicas Reunidas y Mitsubishi Power, experiencia en inversión y ejecución de grandes proyectos.

Qué experiencia aporta Patxi Sáez que justifica su nombramiento como CEO de Cox?

El relevo busca mejorar la ejecución operativa del plan 2026-2028 que tiene en la integración mexicana su pilar; con Sáez se pretende consolidar la plataforma y financiar crecimiento mediante disciplina financiera.

Cómo afectará el cambio de CEO a la ejecución del plan que incluye la integración de los activos de Iberdrola en México?

Ignacio Moreno deja funciones ejecutivas y asume el rol de consejero dominical como representante del accionista significativo, manteniendo presencia en el consejo pero sin responsabilidad operativa diaria.

Patxi Sáez sustituye a Ignacio Moreno tras una reordenación ejecutiva vinculada a la integración de activos en México y al nuevo plan estratégico 2026-2028; la compañía busca reforzar capacidades de ejecución y disciplina financiera para crecer.

¿Por qué Cox ha nombrado a Patxi Sáez consejero delegado en sustitución de Ignacio Moreno?

La compañía refuerza su presencia en Latinoamérica con la adjudicación de nuevos proyectos de transmisión eléctrica en Brasil y Chile con una inversión cercana a 109 millones de euros.

El relevo ejecutivo sigue a la integración de los activos adquiridos a Iberdrola en México, operación clave para su plan estratégico 2026-2028.

José Olivé deja la Dirección General Financiera para asumir el cargo de Asesor del Presidente, enfocado en el diseño y ejecución de operaciones corporativas estratégicas.

Cox nombra a Patxi Sáez Oliveros como nuevo CEO en sustitución de Ignacio Moreno, quien pasa a ser consejero dominical en representación del presidente Enrique Riquelme.

Cox Infrastructure Group ha nombrado a Patxi Sáez Oliveros como nuevo 'chief executive officer' (CEO, consejero delegado) en sustitución de Ignacio Moreno Vicente, quien pasa a ser consejero dominical, según ha comunicado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los cambios en la composición del consejo de administración tienen efectos desde el día de hoy, según detalla el documento remitido al supervisor bursátil por el secretario del órgano de gobierno, Antonio Medina Cuadros.

Por su parte, Ignacio Moreno ha sido recalificado como consejero dominical en representación del accionista significativo, dueño y presidente de la compañía, Enrique Riquelme Vives, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Moreno había entrado como vocal ejecutivo en el consejo de administración en mayo de 2026, cubriendo la vacante que dejó entonces la dimisión de Alejandro Fernández Ruiz.

En la comunicación remitida a la CNMV, el consejo de administración agradece a Moreno "su dedicación, compromiso y contribución al crecimiento y consolidación de la Sociedad durante el ejercicio de sus funciones ejecutivas".

Sáez, explica Cox, cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en el sector de la energía y las infraestructuras, con una amplia trayectoria en desarrollo, gestión y ejecución de grandes proyectos.

Antes de su incorporación a Cox, ocupó posiciones de responsabilidad en ACWA Power, donde fue Senior Vice President de Technical & Project Execution y Chief Technical Officer, liderando la inversión y ejecución de proyectos en energía y agua a escala global.

Previamente, fue Presidente y CEO de Al Toukhi en Arabia Saudí y desempeñó distintas funciones directivas en Isolux Corsán, Técnicas Reunidas y Mitsubishi Power.

Patxi Sáez ha manifestado que “Cox ha alcanzado una nueva dimensión y dispone de una plataforma con gran potencial para seguir creciendo de forma rentable y sostenida.

"Afronto esta responsabilidad con la voluntad de reforzar nuestras capacidades de ejecución, impulsar una organización cada vez más eficaz, integrada y cercana a los mercados prioritarios, y avanzar en una nueva etapa de desarrollo para el Grupo basada en la excelencia operativa, la disciplina financiera y la creación de valor”, ha añadido.

Como parte de esta evolución en la estructura organizativa, José Olivé evoluciona en sus responsabilidades dentro del grupo y pasa a desempeñar el cargo de Asesor del Presidente, dejando la Dirección General Financiera, reportando directamente al Presidente de la compañía.

Desde sus nuevas responsabilidades, estará involucrado en el diseño y ejecución de operaciones corporativas estratégicas del grupo, aportando una visión transversal clave para el desarrollo del nuevo plan estratégico.

Integración de México

Este relevo en la cúpula ejecutiva se produce después de que el grupo de energía y agua haya integrado los activos adquiridos a Iberdrola en México, operación que constituye el pilar del plan estratégico 2026-2028.

El objetivo es duplicar el tamaño de la empresa en tres años, como explicó el propio Moreno en el II Observatorio de la Energía de EL ESPAÑOL-Invertia.

Para financiar esta compra y su actividad en la región, la compañía completó en mayo de 2026 una emisión de bonos de 2.000 millones de dólares en Estados Unidos, con una demanda de 8.000 millones de dólares.

Además cerró en septiembre de 2026 otra colocación de 800 millones de dólares (unos 689 millones de euros) de capital híbrido a través de su filial Cox Asset México, con Citi, Goldman Sachs y Scotiabank como entidades colocadoras.

De esta forma, en el primer semestre de 2026, ya con el negocio mexicano integrado, Cox triplicó su resultado bruto de explotación (ebitda) hasta los 245 millones de euros y disparó sus ingresos hasta los 1.243 millones de euros, aunque registró unas pérdidas netas de 4,6 millones de euros en el periodo.

En el ejercicio completo 2025, previo al cierre de la transacción, el grupo había obtenido un beneficio neto de 69 millones de euros (+16%) y un ebitda de 225 millones de euros (+23%), al tiempo que concentra el 95% de su volumen de negocio en el continente americano, con sede regional en Panamá y dirección corporativa global en España.

Brasil y Chile

El anuncio llega días después de que Cox anunciase dos nuevos proyectos de transmisión eléctrica en Brasil y Chile, con los que refuerza su presencia en Latinoamérica.

Ambas actuaciones representan una inversión estimada por la compañía cercana a 109 millones de euros y unos ingresos regulados nominales acumulados estimados de más de 440 millones de euros, incluyendo las actualizaciones previstas durante sus respectivos periodos de operación.

A través de su filial brasileña, Cox se ha adjudicado el lote 6 de la última subasta de transmisión eléctrica celebrada el pasado 30 de octubre por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL).

El proyecto contempla una inversión estimada de 396 millones de reales brasileños (64,5 millones de euros) y un plazo previsto de 42 meses para la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

La adjudicación incluye una concesión de 30 años, con una remuneración anual permitida (RAP) inicial de 37,85 millones de reales brasileños (6,2 millones de euros), que retribuirá la disponibilidad y operación de las instalaciones una vez que entren en servicio.

Durante el periodo estimado de operación dentro de la concesión, Cox prevé unos ingresos regulados nominales acumulados, incluyendo las actualizaciones previstas, de 1.941 millones de reales brasileños (316 millones de euros). El proyecto prevé crear más de 1.300 empleos.

La actuación comprende la construcción de la nueva subestación eléctrica Iguaçu, con una capacidad de transformación de 900 MVA, así como aproximadamente cuatro kilómetros de conexiones con líneas de transmisión existentes.

La infraestructura estará situada en Santa Terezinha de Itaipu, próxima a Foz do Iguaçu, y permitirá reforzar la capacidad, seguridad y fiabilidad del suministro eléctrico en las regiones oeste y sudoeste de Paraná.

Esta adjudicación da continuidad al crecimiento de Cox en Brasil, donde la compañía cuenta con más de 2.500 kilómetros de líneas de transmisión en distintas fases de desarrollo y siete subestaciones distribuidas en seis estados, además de dos concesiones adjudicadas en 2024.

El pasado mes de septiembre, Cox puso en operación una nueva línea de transmisión de 104 kilómetros en el estado de São Paulo, con una inversión aproximada de 62 millones de euros. La infraestructura entró en servicio 24 meses antes del calendario inicialmente previsto=.

En Chile, la oferta económica presentada por Cox ha resultado ganadora del Grupo 3 de la licitación de obras nuevas de transmisión vinculadas al Decreto Exento n.º 354/2025 del Ministerio de Energía.

El proyecto, situado en la Región de Coquimbo, comprende la construcción de las nuevas subestaciones Los Boldos y Panul, que estarán conectadas mediante y una línea de transmisión de doble circuito de 12,57 kilómetros de longitud.

La nueva subestación Panul contará, entre capacidad mínima de 80 MVA por circuito. Las instalaciones contribuirán a reforzar la capacidad de suministro y a facilitar futuras conexiones en la zona de Coquimbo.

Cox estima una inversión de 50 millones de dólares (44,5 millones de euros). La oferta contempla un valor anual de transmisión por tramo (VATT) inicial de 5,087 millones de dólares (4,6 millones de euros) y Cox estima unos ingresos regulados nominales acumulados de aproximadamente 145 millones de dólares (130 millones de euros).

El plazo máximo de ejecución es de 54 meses desde la publicación del decreto de adjudicación. La oferta ganadora deberá superar la revisión de la Comisión Nacional de Energía antes de su formalización mediante el correspondiente decreto del Ministerio de Energía.