Moeve acelera su estrategia de transformación 'verde' con la venta del 100% de sus activos de 'upstream'

PAEP es la filial de Pertamina (PIEP) que gestiona las operaciones de exploración y producción de Pertamina en Argelia desde 2014; su compra refuerza la presencia indonesia en la cuenca argelina y se enmarca en inversiones conjuntas con Sonatrach. La entrada de PAEP aporta un comprador con experiencia operativa local y compromiso de inversión a largo plazo.

Quién es PAEP y por qué es relevante que sea la compradora de estos activos?

La operación no cierra la relación: Moeve afirma que mantendrá cooperación industrial, petroquímica y comercial con Sonatrach y buscará oportunidades en renovables e hidrógeno en Argelia. El traspaso se presenta como un cambio de foco estratégico más que como una ruptura de las colaboraciones existentes.

Cómo afecta esta venta a la relación industrial entre Moeve y la estatal argelina Sonatrach?

Lo ya ocurrido: la compañía ha completado la salida de todo su upstream, convirtiéndose en la primera petrolera europea en desinvertir totalmente en exploración y producción. Lo que podría ocurrir: esos fondos y foco pueden destinarse a proyectos de hidrógeno verde, biocombustibles 2G y renovación de parques energéticos, acelerando su giro hacia soluciones sostenibles.

Qué consecuencias tiene para Moeve haber vendido sus últimos activos de 'upstream' en Argelia —lo ya ocurrido y lo que podría ocurrir?

Ha traspasado sus participaciones en los yacimientos terrestres de Rhourde el Khrouf, Bir el Msana y Ourhoud, situados en la cuenca de Berkine de Argelia. La transmisión está condicionada a las autorizaciones de las autoridades argelinas competentes y a las condiciones habituales de estas operaciones.

Moeve ha vendido esas participaciones para culminar la desinversión total de su negocio de exploración y producción y liberar recursos para acelerar su transformación hacia energías renovables e hidrógeno verde bajo la estrategia Positive Motion. La compañía vincula la operación con su intención de priorizar inversiones industriales en moléculas verdes y reindustrialización en España.

¿Por qué Moeve ha vendido el 100% de sus participaciones de 'upstream' en la cuenca de Berkine a Pertamina?

Pese a la venta de los activos petroleros, Moeve mantiene su compromiso en Argelia para explorar oportunidades de negocio en energías renovables, petroquímica y cooperación industrial.

La transacción acelera la estrategia de transformación 'verde' del grupo, que busca centrarse en la movilidad sostenible, energías renovables e hidrógeno verde.

Con esta operación, la compañía culmina la desinversión de todos sus activos de 'upstream' y se convierte en la primera empresa de 'oil & gas' en Europa en desprenderse por completo de este negocio.

Moeve ha acordado la venta a la indonesia Pertamina de la totalidad de sus participaciones en los yacimientos terrestres de hidrocarburos de la cuenca de Berkine, en Argelia.

Moeve ha acordado la venta a la indonesia Pertamina de sus participaciones en activos de exploración y producción de crudo en la cuenca de Berkine, en Argelia, con lo que el grupo culmina la desinversión de todos sus activos de 'upstream' y acelera su estrategia de transformación 'verde'.

En concreto, a través de sus filiales íntegramente participadas Cepsa Algérie y Cepsa (Rhourde El Rouni), la energética ha pactado con PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP) el traspaso de la totalidad de sus participaciones en los yacimientos terrestres de hidrocarburos no operados.

Están situados en la cuenca de Berkine del país norteafricano, de Rhourde el Khrouf, Bir el Msana y Ourhoud.

La formalización de la transmisión de cada uno de los activos está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones.

Incluidas las autorizaciones de las autoridades argelinas competentes, entre ellas, informó la compañía en un comunicado.

PAEP es una filial de Pertamina Internasional EP (PIEP) que gestiona las operaciones e inversiones de exploración y producción de petróleo y gas de Pertamina en Argelia desde 2014.

Esta empresa mantiene un compromiso con la creación de valor a largo plazo, especialmente en el sector energético argelino, mediante inversiones estratégicas junto con Sonatrach.

Energía limpia en Argelia

Por su parte, Moeve indicó que mantiene su compromiso de explorar oportunidades en Argelia mediante el desarrollo de energías renovables, hidrógeno verde y sus derivados.

Es decir, otras oportunidades vinculadas a la transición energética.

Pero también buscará posibilidades más amplias de cooperación industrial, petroquímica, química y comercial.

Estos esfuerzos se apoyan en su larga colaboración con la estatal argelina Sonatrach y "en la ambición compartida de contribuir a los objetivos estratégicos, industriales y de descarbonización de ambas compañías", añadió.

Desinversión en 2023

Con esta desinversión en Argelia, la antigua Cepsa culmina la venta del último activo en su cartera de Exploración y Producción, convirtiéndose así en la primera compañía de 'oil & gas' en Europa en desprenderse por completo de sus activos de 'upstream'.

La operación se produce tras la venta de activos de exploración en Surinam en 2025 y de activos de producción en Colombia y Perú en 2024 y en Abu Dabi en 2023.

Y acelera el giro 'verde' que lanzó el grupo dirigido por Maarten Wetselaar con su estrategia 'Positive Motion' para liderar la transición energética y la movilidad sostenible en España y Portugal de cara a 2030.

Además, reafirma esta estrategia, apenas algo más de una semana después de que se rompiera las negociaciones para la fusión con la lusa Galp, para transformar su portfolio de productos.

Llega al final de esta década a un equilibrio entre la energía que los clientes necesitan hoy y las nuevas soluciones basadas en energías sostenibles basadas en moléculas verdes (hidrógeno verde y biocombustibles 2G, fundamentalmente), que se espera representen un tercio del mix energético en 2050.

Para ello, el grupo participado por el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala y la firma estadounidense The Carlyle está transformando sus parques energéticos.

Garantiza el suministro de los combustibles tradicionales, con instalaciones de refino de primer nivel, a la vez que invierte en nuevas plantas de combustibles sostenibles.

Así, Moeve está impulsando una inversión acumulada de 2.400 millones de euros en proyectos industriales para la producción de hidrógeno verde y biocombustibles 2G.

Convierte a Palos de la Frontera (Huelva) en el mayor hub energético para la producción de moléculas verdes de Europa y en un referente en procesos de reindustrialización, con dos de los cuatro mayores proyectos industriales que se construyen en España en la actualidad.