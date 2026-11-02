Cero energético en La Palma: la isla sufre un apagón general y Emergencias declara la situación de alerta

Se ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA), que activa mecanismos de seguimiento, coordinación entre administraciones y evaluación de las afecciones a servicios esenciales.

¿Qué plan se ha activado para gestionar la emergencia y qué implica?

Clavijo ha pedido extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas y seguir las indicaciones del 112 y los servicios de emergencia.

¿Qué medidas ha pedido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante el apagón y las fuertes lluvias?

Los técnicos están acoplando progresivamente los grupos de generación de la central de Los Guinchos y realizando reconexiones por fases para recuperar el suministro.

Ya se ha interrumpido el suministro en 50.508 suministros de la isla y se ha declarado la situación de alerta para coordinar la reposición y evaluar afecciones a servicios esenciales.

¿Qué consecuencias ya ha tenido el apagón general en La Palma para los suministros y servicios?

Red Eléctrica atribuye el corte inicial a la desconexión de la central térmica de Los Guinchos por causas aún no confirmadas; las lluvias intensas durante la madrugada son la hipótesis más señalada.

¿Por qué se desconectó la central térmica de Los Guinchos y provocó el cero energético en La Palma?

El presidente canario, Fernando Clavijo, pide a la población extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar zonas inundadas.

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de alerta mediante el plan PLATECA para coordinar los servicios esenciales.

El apagón se produjo tras desconectarse la central térmica de Los Guinchos, posiblemente a causa de una fuerte tormenta con intensas lluvias.

La isla de La Palma sufre un cero energético que ha dejado a más de 50.000 suministros sin electricidad desde las 06:42 horas.

La isla de La Palma ha sufrido este lunes un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado un cero energético y la pérdida total del suministro en el territorio insular. La incidencia se ha registrado a las 06:42 horas y se suma a las fuertes lluvias registradas durante la madrugada en la isla.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en la isla para realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, facilitar la coordinación entre las administraciones y los organismos implicados y evaluar las posibles afecciones a los servicios esenciales, según la información facilitada por Emergencias.

La declaración se ha realizado en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). La Dirección General de Emergencias mantiene así activados los mecanismos de seguimiento y coordinación previstos en el PLATECA ante este tipo de incidencia.

El apagón ha afectado al conjunto de la isla de La Palma, donde se ha producido la interrupción completa del suministro eléctrico, y se está intentando recuperar el suministro progresivamente.

Según fuentes de Red Eléctrica, el cero energético se produjo al desconectarse la central térmica de Los Guinchos por causas que aún se desconocen, aunque podrían estar relacionadas con la fuerte tormenta que ha afectado a la isla y que ha dejado lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado.

También explican que se está procediendo a la reposición del suministro eléctrico a medida que van acoplando los grupos de generación de la central, aunque se han registrado problemas iniciales y recurrentes en el arranque de algunas de las plantas.

Red Eléctrica ha informado de que hay 50.508 suministros afectados en la isla y que se encuentran en proceso de reposición para intentar restablecer el servicio en el menor tiempo posible mediante la reconexión de la central de Los Guinchos al sistema a medida que se van acoplando los grupos de generación de la central.

Pasadas las 09.30 hora canaria se había recuperado el 20% del suministro según informaba Red Eléctrica en su perfil de X.

Iniciado el proceso de reposición en La Palma para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, tras el cero de tensión registrado a las 6.38. Actualmente se está a la espera de que se conecte de nuevo la central de Los Guinchos al sistema. Seguiremos informando. — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) November 2, 2026

Precaución

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que está muy pendiente de la situación y ha pedido a la población extremar las precauciones y evitar los desplazamientos innecesarios.

En este sentido, Clavijo también ha aludido a las fuertes lluvias registradas durante la madrugada. Así, el presidente de Canarias ha pedido no cruzar zonas inundadas y reducir el uso del vehículo.

Asimismo, ha instado a seguir las indicaciones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias y de los servicios de emergencia mientras continúan las actuaciones para hacer frente a las incidencias meteorológicas y al apagón generalizado en la isla.