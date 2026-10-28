Endesa incrementa su beneficio un 15% hasta septiembre y acelera la inversión en redes un 42%, con 900 millones más

La generación renovable creció 7,5% en producción (con solar +30% y eólica +7%), pero el margen bruto renovable cayó a 730 millones por menores precios de venta y mayores restricciones a la generación solar en el tercer trimestre.

¿Cómo ha afectado la evolución de la generación renovable a los resultados de Endesa?

Ya ocurrido: Endesa ha destinado 900 millones a redes para mejorar capacidad y conexiones; podría ocurrir: si las inversiones se ejecutan, los ciudadanos podrían tener más capacidad de conexión y menor congestión en zonas con demanda creciente.

¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos el mayor esfuerzo inversor en redes de Endesa?

La compañía ha ampliado inversiones para modernizar y ampliar infraestructuras ante el crecimiento de la demanda, nuevas conexiones y la electrificación industrial y residencial.

¿Por qué Endesa ha aumentado un 42% la inversión en la red de distribución (900 millones)?

El negocio de redes ha elevado su contribución al ebitda un 24,8%, hasta 1.747 millones, y ya representa cerca de la mitad del ebitda junto con la generación extrapeninsular, frente al 40% del año anterior.

¿Qué impacto ha tenido el negocio de redes en el ebitda de Endesa?

Endesa explica que el aumento hasta 1.962 millones se debe al empuje del negocio regulado, a la comercialización y a las regularizaciones de ejercicios anteriores, que han compensado un entorno de mercado más exigente.

¿Por qué ha subido el beneficio neto de Endesa un 14,7% hasta septiembre?

Aunque la producción renovable subió un 7,5%, el margen bruto del sector cayó por menores precios de venta de la electricidad y restricciones a la generación solar, mientras el coste mayorista creció un 17%.

La compañía aceleró su inversión bruta un 19,4%, alcanzando los 1.622 millones de euros, de los cuales 900 millones se destinaron a la modernización y ampliación de la red de distribución.

El resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 8,4% hasta los 4.577 millones de euros, confirmando la previsión de superar los 2.400 millones de beneficio neto ordinario al cierre del ejercicio.

Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.962 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento del 14,7% respecto al año anterior, impulsada por el negocio regulado y la comercialización.

Endesa ha obtenido un beneficio neto de 1.962 millones de euros entre enero y septiembre, un 14,7% más que en el mismo período del año anterior.

Ha sido impulsada por el negocio regulado, la comercialización y las regularizaciones de ejercicios anteriores.

La compañía ha confirmado su previsión de superar los 2.400 millones de euros de beneficio neto ordinario en 2026, pese a las condiciones de mercado más exigentes que anticipa para el último trimestre.

El resultado bruto de explotación (ebitda) ha aumentado un 8,4%, hasta los 4.577 millones de euros, mientras que el beneficio neto ordinario ha crecido un 22,5%, hasta los 2.125 millones.

Los ingresos se han elevado un 9%, hasta los 17.389 millones de euros, según los resultados publicados este miércoles por la compañía.

Negocio de redes

Uno de los principales motores del ejercicio está siendo el negocio de redes, cuya contribución al ebitda ha aumentado un 24,8%, hasta los 1.747 millones de euros.

La actividad se beneficia del nuevo marco regulatorio en vigor desde enero de 2026 y de las regularizaciones correspondientes a ejercicios anteriores.

Este negocio representa ya, junto con la generación en los territorios no peninsulares, cerca de la mitad del ebitda de Endesa, frente al 40% que suponía aproximadamente un año antes.

La compañía refuerza así el peso de las actividades reguladas, que aportan una mayor estabilidad y previsibilidad a sus resultados.

Esfuerzo inversor

La eléctrica ha acelerado sus inversiones brutas un 19,4%, hasta los 1.622 millones de euros en los nueve primeros meses del año.

De esta cantidad, alrededor de 900 millones se han destinado a la red de distribución, un 42% más que en el mismo periodo de 2025.

El incremento responde a la necesidad de ampliar y modernizar las infraestructuras para atender el crecimiento de la demanda eléctrica, facilitar nuevas conexiones y aprovechar las oportunidades de la electrificación industrial y residencial.

En este contexto, Endesa valora positivamente la ampliación de los límites de inversión en redes para el periodo 2027-2030.

Contempla 10.200 millones de euros adicionales para la distribución y 7.700 millones para el transporte.

La compañía considera que estas medidas, junto con el acceso flexible a la red, ayudarán a desbloquear proyectos en zonas con capacidad limitada.

La demanda eléctrica peninsular ha aumentado un 3,3% hasta septiembre, aunque el crecimiento se modera al 1,6% cuando se ajustan los efectos de la temperatura, la laboralidad y la interrupción del suministro registrada durante el apagón de 2025.

Endesa identifica los centros de datos como uno de los principales focos de nueva demanda.

Sin embargo, advierte de que su desarrollo dependerá de la disponibilidad de capacidad en la red y de un marco regulatorio que preserve la competitividad de España.

Generación renovable

La evolución del negocio de generación ha sido más desigual.

El ebitda conjunto de generación y comercialización ha crecido un 3%, hasta los 2.889 millones de euros, gracias al comportamiento del negocio de clientes y de la generación extrapeninsular, que han compensado la menor contribución de las renovables.

La producción eléctrica total de Endesa ha aumentado un 6,3%, hasta los 49.296 GWh, mientras que la generación renovable ha avanzado un 7,5%, hasta los 14.944 GWh.

Destaca el crecimiento de la producción solar, que se ha elevado un 30%, hasta los 3.759 GWh, y de la eólica, con un incremento del 7%, hasta los 4.407 GWh.

Sin embargo, el margen bruto del negocio renovable ha descendido hasta los 730 millones de euros.

El aumento de la producción no ha compensado los menores precios de venta de la electricidad ni las mayores restricciones a la generación solar, especialmente durante el tercer trimestre.

En el conjunto de la producción peninsular, las tecnologías libres de emisiones —renovables y nuclear— han representado el 85%.

El encarecimiento de la electricidad también ha marcado el periodo. El precio medio del mercado mayorista ha aumentado un 17%, hasta los 74 euros por MWh, mientras que los costes de los servicios de ajuste han subido un 34%, hasta los 22 euros por MWh.

La combinación de ambos conceptos ha elevado el coste conjunto hasta los 96 euros por MWh, un 20% más que un año antes.

Más caja y más deuda

La compañía ha generado un flujo de caja operativo de 3.467 millones de euros en los nueve primeros meses, prácticamente estable respecto al mismo periodo de 2025.

Esta capacidad de generación de caja ha permitido financiar buena parte de las inversiones y destinar 2.600 millones de euros a la remuneración de los accionistas, incluidos los dividendos y alrededor de 900 millones vinculados al programa de recompra de acciones.

La deuda financiera neta se ha situado en 11.187 millones de euros, frente a los 10.110 millones registrados al cierre de 2025.

Pese al incremento, la ratio de deuda neta sobre ebitda se mantiene en 1,8 veces y el coste medio de la deuda ha bajado del 3,3% al 3,2%.

Por otra parte, los costes fijos ajustados han disminuido un 8%, hasta los 1.481 millones de euros, una vez excluida la provisión extraordinaria de 202 millones asociada a la reestructuración de plantilla.

Endesa presentará en febrero de 2027 la actualización de su Plan Estratégico, en la que detallará sus prioridades de inversión y crecimiento para los próximos tres ejercicios.