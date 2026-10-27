Iberdrola emite bonos verdes en dólares por un importe de más de 1.400 millones de euros

La colocación está dirigida a inversores institucionales dentro y fuera de Estados Unidos; la emisión será colocada por varios bancos nacionales e internacionales que Iberdrola no ha identificado públicamente. El anonimato de la sindicación es habitual hasta el cierre de la operación.

Los fondos se destinarán a proyectos verdes elegibles según su Marco de Financiación Verde, que incluye inversiones en renovables, redes y eficiencia energética. El uso concreto dependerá de la selección de proyectos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos por la propia compañía.

La emisión se estructura en dos tramos de 800 millones de dólares; uno a tres años con cupón 5,4 por ciento y otro a siete años con cupón 5,85 por ciento, lo que fija el coste financiero de la deuda en esos plazos. El cierre y desembolso están previstos para el 4 de noviembre, sujetos a condiciones habituales.

¿Qué características tienen los tramos y qué coste implican para Iberdrola?

Iberdrola ha emitido 1.600 millones de dólares para captar financiación dirigida a proyectos verdes que cumplan su Marco de Financiación Verde y para captar inversores institucionales dentro y fuera de Estados Unidos. El objetivo es financiar inversiones sostenibles alineadas con su estrategia de transición energética.

El cierre y desembolso de la emisión está previsto para el próximo 4 de noviembre.

Los fondos obtenidos se destinarán a proyectos verdes elegibles bajo el Marco de Financiación Verde de la compañía.

La operación se estructura en dos tramos de 800 millones de dólares con vencimientos en 2029 y 2033 y cupones del 5,4% y 5,85%.

Iberdrola emite bonos verdes en dólares por un total de 1.600 millones (1.433 millones de euros).

Iberdrola ha informado este martes que realizará una emisión de bonos verdes en dólares estadounidenses por un importe total de 1.600 millones (1.433 millones de euros), estructurada en dos tramos a tres y siete años, según ha comunicado la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El primer tramo, por importe de 800 millones de dólares (717 millones de euros) y vencimiento en noviembre de 2029, tiene un cupón del 5,4%.

Por su parte, el segundo tramo, también de 800 millones de dólares, cuenta con vencimiento en noviembre de 2033 y un cupón del 5,85%.

Respecto a la finalidad de la emisión, va dirigida a inversores institucionales dentro y fuera de los Estados Unidos.

Y la firma argumenta que los fondos obtenidos a través de la operación se destinarán a proyectos verdes elegibles de conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos en el Marco de Iberdrola para la Financiación Verde.

Está previsto que el cierre y el desembolso de la Emisión tenga lugar el próximo día 4 de noviembre, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.

La emisión será colocada por una serie de bancos nacionales e internacionales, los cuales Iberdrola no ha revelado.