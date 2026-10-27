Cuerva pone al fin en marcha la central hidroeléctrica de Rules (Granada) tras dos décadas de espera por retrasos en la presa

Cuerva es una eléctrica fundada en Granada en 1939 que participó en la electrificación rural y en la recuperación de aprovechamientos hidroeléctricos; para la empresa la apertura de Rules supone continuidad del legado familiar y la demostración de su capacidad para ejecutar infraestructuras energéticas completas.

¿Quién es Cuerva y qué significa para la compañía la puesta en marcha de Rules?

La presa fue aprobada en 1993 y acabada en 2004 tras décadas de obras y 228 millones de inversión, pero el sistema de regadío proyectado para la comarca aún no está a pleno funcionamiento, por lo que el aprovechamiento hidráulico quedó incompleto.

¿Por qué la presa de Rules no llegó a cumplir su objetivo original de regadío para el Valle del Lecrín?

Según las estimaciones del proyecto, su operación permitirá evitar unas 11.000 toneladas de CO₂ al año frente a fuentes fósiles, además de incorporar 92 paneles fotovoltaicos de 51 kW para servicios auxiliares.

La central tiene 4,36 MW de potencia y una producción media estimada de 24.000 MWh anuales, lo que la empresa cifra equivalente al consumo de más de 6.000 hogares.

¿Qué capacidad y producción eléctrica tiene la central de Rules y a cuántos hogares equivale?

Cuerva recibió la adjudicación del proyecto en 2018 y completó la construcción en diciembre de 2025, por lo que la empresa considera que ahora se dan las condiciones técnicas y administrativas para arrancarla. El trabajo incluyó adaptar la nueva central a infraestructuras ya existentes en la presa.

¿Por qué Cuerva ha puesto en marcha ahora la central hidroeléctrica de Rules tras dos décadas de retrasos en la presa?

El proyecto incluye 92 paneles fotovoltaicos para autoconsumo auxiliar y ha involucrado a más de quince empresas locales.

Producirá una media estimada de 24.000 MWh al año, el equivalente al consumo de más de 6.000 hogares, evitando 11.000 toneladas de CO₂.

La instalación ha contado con una inversión cercana a los 5 millones de euros y tiene una potencia de 4,36 MW.

La energética Cuerva pone en marcha la central hidroeléctrica de Rules (Granada) tras dos décadas de retrasos en la presa.

La central hidroeléctrica de Rules, ubicada en Vélez de Benaudalla (Granada), entra hoy en funcionamiento operada por Cuerva después de dos décadas de espera.

La presa de Rules es un ejemplo emblemático de obra eterna: Se habla de ella desde mediados del siglo XX, fue aprobada en 1993, y no se acabó hasta 2004, tras más de una década de obras y 228 millones de inversión directa más otro tanto para una red de riego.

A día de hoy ni siquiera está a pleno funcionamiento el sistema de regadío previsto para toda la comarca del Valle del Lecrín, el motivo por el que se construyó, y hasta ahora tampoco se aprovechaba para generar energía.

El proyecto incluía una central hidroeléctrica, que no fue adjudicada a Cuerva hasta 2018. La construcción terminó en diciembre de 2025 “y hoy la instalación abre una nueva etapa para la compañía” al entrar en funcionamiento.

Cinco millones

La central, con una inversión cercana a los 5 millones de euros, cuenta con 4,36 MW de potencia y una producción media estimada de 24.000 MWh anuales, equivalente al consumo eléctrico de más de 6.000 hogares.

La energética granadina destaca que Rules refleja su capacidad “para abordar todas las fases de una infraestructura energética compleja, desde el desarrollo y el diseño del proyecto hasta la construcción, la integración de los equipos, la puesta en marcha y su posterior operación”.

Uno de los principales retos ha sido adaptar una nueva central a los espacios y elementos hidráulicos ya construidos en la presa de Rules.

La instalación dispone de dos grupos turbina-generador equipados con turbinas Francis.

La electricidad producida se evacúa a la red a través de una línea aérea de aproximadamente 200 metros y 20 kV, conectada con E-Distribución.

Antes del arranque, el equipo completó comprobaciones de seguridad, pruebas de apertura y cierre de válvulas, ensayos en vacío y verificaciones previas a la entrada en operación.

“Llegar a este punto supone ver materializado el resultado de dos décadas de espera hasta poder trabajar sobre el terreno”, señala Moisés Garrido, director de Operaciones de Cuerva.

“Cada solución ha tenido que adaptarse a lo que ya existía en la presa y coordinarse con el resto de sistemas hasta conseguir que todo funcione como una única instalación”, añade sobre la complejidad de la instalación.

La central incorpora además 92 paneles fotovoltaicos, con una potencia total de 51 kW, destinados al alumbrado y a los servicios auxiliares.

Según las estimaciones del proyecto, su funcionamiento permitirá evitar unas 11.000 toneladas de CO₂ al año.

Durante su construcción han participado más de una quincena de empresas del territorio, junto con distintas subcontratas, contribuyendo también a dinamizar la economía local.

Legado

La compañía explica que Rules tiene un significado especial para una compañía fundada en Granada en 1939 por José Cuerva Cobo.

Tras participar en la electrificación de poblaciones rurales de la Alpujarra, Cuerva impulsó la recuperación de antiguos aprovechamientos hidroeléctricos, un trabajo continuado por las generaciones posteriores.

“La puesta en marcha de Rules da continuidad a ese legado desde el conocimiento técnico y la experiencia acumulados a lo largo de más de ocho décadas”, aseguran en un comunicado.

“Este proyecto refleja nuestra manera de entender la energía, combinando experiencia, innovación y aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos para contribuir al desarrollo y transformación del territorio”, señala Ignacio Cuerva, CEO de Cuerva.