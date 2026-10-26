El Gobierno mantiene el pulso a los centros de datos: tendrán que consumir un 80% de renovables cada hora en 5 años

Eleva de 1 MW a 10 MW la potencia a partir de la cual se aplican las obligaciones generales de sostenibilidad, concentrando las exigencias en instalaciones de mayor tamaño; no obstante, obligaciones de publicación de eficiencia, renovables y huella hídrica seguirán desde 500 kW.

¿Cómo afecta el nuevo umbral de potencia (subir de 1 MW a 10 MW) a qué centros estarán sujetos a las obligaciones energéticas?

Amplía de 18 a 36 meses el periodo en que la generación vinculada puede haberse puesto en marcha y admite fotovoltaica sin límite de antigüedad si no tenía PPA previos; reduce la duración mínima de los PPA de diez a seis años.

Cómo cambia el decreto los plazos y condiciones para acreditar que la energía es adicional y contratar renovables (PPA)?

La CNMC advierte que los requisitos pueden retrasar, redimensionar o desplazar proyectos e impedir inversiones; la patronal sostiene que eso amenaza la llegada de proyectos multimillonarios y la competitividad.

¿Qué riesgos señala la CNMC y por qué la industria pide cambios en el decreto?

Permite a los centros optar por un calendario escalonado (60% en horas punta hasta 2028, luego 70% en P1 y 60% en P2 desde 2029) en lugar de cumplir de inmediato el 80% hora a hora.

¿Qué supone en la práctica la vía transitoria de cinco años que plantea el real decreto para los datacenter?

El Ejecutivo busca que el crecimiento de los centros de datos no aumente la tensión sobre la red eléctrica ni encare la electricidad, obligando a que su consumo esté mayoritariamente cubierto por generación renovable simultánea.

¿Por qué el Gobierno exige que los centros de datos respalden hora a hora el 80% de su consumo con renovables?

La duracin mnima de los contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA) se reduce de diez a seis aos y se flexibiliza el lmite transitorio de eficiencia energtica (PUE) a 1,25.

El Gobierno eleva de 1 a 10 MW el umbral de potencia para aplicar las exigencias generales de sostenibilidad y ampla a 36 meses la antigedad permitida para vincular plantas de generacin renovable.

Las instalaciones que se acojan a esta moratoria gradual deberan participar sin retribucin en el Sistema de Reduccin Automtica de Potencia (SRAP), siendo las primeras en ser desconectadas si la red lo requiere.

El MITECO ha enviado al Consejo de Estado el proyecto de Real Decreto que exige a los centros de datos respaldar con renovables el 80% de su consumo horario, pero otorga un periodo transitorio de hasta cinco aos.

El Gobierno mantiene su apuesta por endurecer los requisitos de sostenibilidad de los centros de datos, pero introduce una vía transitoria para facilitar su cumplimiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha remitido al Consejo de Estado el proyecto de Real Decreto que regulará estas instalaciones después de analizar más de 600 alegaciones y recibir el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La principal novedad respecto al borrador sometido a información pública en agosto es la posibilidad de que los centros de datos dispongan de un período transitorio de hasta cinco años para alcanzar el requisito de correlación horaria: respaldar con electricidad renovable generada en esa misma hora al menos el 80% de su consumo eléctrico.

A cambio, deberán habilitarse para participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), que permite al operador del sistema ordenar la reducción o desconexión de determinadas instalaciones cuando resulte necesario para garantizar la seguridad de la red.

Los centros de datos que se acojan a este régimen serán la primera tipología de instalaciones en ser desconectada y no recibirán retribución por participar en este mecanismo.

Moratoria gradual

El nuevo texto establece un calendario gradual para quienes opten por esta alternativa. Hasta el 31 de diciembre de 2028, deberán acreditar que el 60% de la electricidad consumida durante las horas punta (P1) procede de fuentes renovables.

Desde el 1 de enero de 2029, el porcentaje exigido aumentará al 70% en P1 y al 60% en el periodo llano (P2), hasta finalizar el régimen transitorio.

La otra opción será cumplir desde el principio con el 80% de correlación horaria, tal y como ya recogía la propuesta inicial.

De esta forma, el Gobierno mantiene la exigencia de que el crecimiento de estas infraestructuras vaya acompañado de generación renovable y no incremente las tensiones sobre el sistema eléctrico.

Contratar renovables

El texto remitido al Consejo de Estado también introduce cambios en las condiciones para acreditar la adicionalidad de la generación renovable.

El borrador inicial exigía que las instalaciones de generación vinculadas al suministro de los centros de datos hubieran entrado en funcionamiento como máximo 18 meses antes de la puesta en marcha del centro.

La nueva propuesta amplía ese plazo a 36 meses y permite utilizar instalaciones fotovoltaicas sin límite de antigüedad, siempre que no tuvieran contratos de compraventa de electricidad renovable a plazo suscritos antes de la entrada en vigor del real decreto.

El objetivo es ampliar las alternativas disponibles para que los promotores acrediten el origen renovable de su consumo.

También se reduce de diez a seis años la duración mínima de los contratos de compraventa de electricidad renovable a largo plazo, conocidos como PPA. Estos contratos, junto con el autoconsumo, constituyen las principales vías para respaldar el suministro eléctrico de los centros de datos con generación renovable.

Los requisitos se mantendrán hasta que la cuota de generación renovable del sistema eléctrico nacional supere el 90%, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto. A partir de ese umbral, se contempla un régimen alternativo basado en un límite máximo de horas de consumo de electricidad de la red.

El umbral sube de 1 a 10 MW

Otro de los cambios significativos afecta al ámbito de aplicación de la norma.

El borrador inicial sometido a consulta pública establecía que las obligaciones generales se aplicarían a los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW.

El nuevo texto eleva ese umbral a 10 MW, incluidos los grupos de centros situados en una misma ubicación y bajo la misma titularidad que alcancen conjuntamente esa potencia.

No obstante, las obligaciones de recogida y publicación de información sobre eficiencia energética, consumo de renovables y huella hídrica seguirán aplicándose a los centros con una potencia de tecnología de la información igual o superior a 500 kW.

El cambio concentra las principales exigencias de sostenibilidad energética y ambiental en las instalaciones de mayor tamaño, por su incidencia sobre la capacidad disponible de las redes eléctricas y los recursos hídricos.

Eficiencia y consumo de agua

El Gobierno mantiene las exigencias más elevadas de eficiencia energética e hídrica previstas en el etiquetado europeo.

Sin embargo, también introduce una modificación en los valores transitorios de eficiencia energética.

Mientras que el borrador inicial establecía un valor máximo de PUE de 1,15 hasta la aplicación del sistema europeo de etiquetado, el nuevo texto eleva ese límite a 1,25.

El PUE mide la eficiencia energética de un centro de datos mediante la relación entre el consumo eléctrico total de la instalación y el destinado a los equipos informáticos.

En cuanto al agua, los centros deberán cumplir los niveles más exigentes de la escala europea de eficiencia hídrica.

Para la eficiencia energética, el MITECO establecerá una metodología que tenga en cuenta las distintas zonas climáticas de España y permita exigir la mejor tecnología disponible en cada caso.

Los centros dispondrán de seis meses desde su puesta en funcionamiento para alcanzar los niveles de eficiencia exigidos.

Con estos cambios, el Ejecutivo mantiene el objetivo de evitar que el despliegue de los centros de datos encarezca la electricidad o incremente la presión sobre los recursos hídricos, al tiempo que introduce mayor flexibilidad en algunos requisitos para facilitar su aplicación.

La propuesta inicia ahora su fase de revisión por el Consejo de Estado antes de continuar su tramitación normativa.