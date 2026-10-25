El almacenamiento eléctrico despega: ‘aspirina verde’, centros de datos y 4.000 M de mecanismos de ajuste

Esa liquidez proviene de pagos por servicios al sistema eléctrico que permiten modelos de negocio con payback de seis a siete años; los primeros proyectos atraen inversión y pueden acaparar mercado antes de que la liquidez se canibalice en cuatro o cinco años.

¿Qué hay detrás de la oportunidad de 3.500–4.000 millones en mecanismos de ajuste para el sector de baterías?

La transición se basa en proyectos en cola de acceso y conexión (UNEF apunta a más de 35 GW) y permisos que suman 12 GW adicionales, junto con 2–3 GW ya en construcción; el apagón de abril de 2025 aceleró regulaciones y demanda de resiliencia.

¿Cómo hemos llegado a la previsión de pasar de 200–300 MW a más de 20 GW de almacenamiento en España?

Eugenio Domínguez es vicepresidente de AEPIBAL y afirma que el almacenamiento será la piedra angular del nuevo sistema eléctrico, crucial para resiliencia, gestión de redes y aprovechar renovables. Añade que hay alta liquidez en mecanismos de ajuste y oportunidad industrial en electrónica y software.

¿Quién es Eugenio Domínguez y qué dice sobre el papel del almacenamiento en España?

Ya ocurrido: la norma empuja a los centros de datos a integrar almacenamiento porque las renovables no garantizan suministro 24/7; por tanto, están invirtiendo en baterías y gestión energética. Posible consecuencia: aumentará la demanda de proyectos de almacenamiento y presión sobre permisos y redes.

¿Qué consecuencias tiene para los centros de datos que España prepare un real decreto que exija 80% renovables?

Bayer centralizó la producción en La Felguera para electrificar el proceso y sustituir combustibles fósiles por fotovoltaica y almacenamiento térmico con sales fundidas, reduciendo emisiones y dependencia del gas. El contrato HPA con Iberdrola permitió financiar el proyecto industrial de 17 millones.

¿Por qué Bayer ha empezado a fabricar toda su aspirina en La Felguera con energías verdes y almacenamiento térmico?

La patronal y los expertos reclaman reducir la burocracia y agilizar los trámites de 'permitting' para acelerar la instalación de baterías y garantizar un sistema eléctrico resiliente.

Casos de éxito como el de Bayer en Asturias demuestran la viabilidad del almacenamiento térmico con sales fundidas para descarbonizar los procesos industriales mediante energías verdes.

El sector busca aprovechar los 4.000 millones de euros de liquidez en el mercado de mecanismos de ajuste del sistema eléctrico para estabilizar la red y rentabilizar las inversiones.

España prepara el salto en almacenamiento eléctrico desde los 300 MW activos actualmente a más de 30 GW para impulsar la electrificación industrial y dar soporte a los centros de datos.

Todo el ácido acetilsalicílico que usa Bayer en el mundo para su aspirina sale ya de La Felguera (Asturias) fabricado con energías verdes: fotovoltaica y un sistema de almacenamiento de calor con sales fundidas diseñado por la andaluza Inerco.

Es el primer contrato de venta de calor (HPA) en España, liderado por Iberdrola, y un caso de éxito de electrificación industrial con almacenamiento en un proyecto de 17 millones de euros.

El autoconsumo industrial y en centros de datos, y hasta el equilibrio mismo de la red eléctrica española, han puesto los ojos en el almacenamiento, con el sector dispuesto a asaltar los 4.000 millones de euros de liquidez del mercado de mecanismos de ajuste del sistema.

España prepara el salto de los alrededor de 300 MW de almacenamiento activos actualmente a más de 30 GW.

Una ola que va mucho más allá de los sistemas de bombeo inverso en embalses de agua que se han construido o están en proyecto en España.

Y con muchas expectativas: el Gobierno trabaja en un Real Decreto para que los centros de datos se abastezcan en un 80% de renovables, algo imposible de mantener 24/7 sin almacenamiento.

Apetitito inversor

Eugenio Domínguez, vicepresidente de la Asociación Española de Pilas y Baterías, AEPIBAL, asegura que “el almacenamiento va a ser la piedra angular del nuevo sistema eléctrico”.

Y la financiación no va a ser problema: hay apetito inversor por los precios de la energía y por la inestabilidad geopolítica.

El de las baterías es hoy un mercado de gran liquidez por los mecanismos de ajuste (entre 3.500 y 4.000 millones) con un payback de entre 6 y 7 años y unas tasas de retorno interno de doble dígito.

“Es ahora mismo un mercado muy, muy, incipiente en el que hay mucha demanda y poca competencia”, asegura Eugenio Domínguez.

Esa liquidez actual se puede acabar canibalizando en 4 ó 5 años, pero los primeros que se están moviendo van a acaparar el mercado, analiza el experto.

Además, esas empresas quedarán posicionadas en primera línea para repetir la operación en otros mercados más tardíos.

“Hay espacio para generar valor en electrónica de potencia, sistemas de control, software, ingeniería, validación, certificación y operación, y convertir los proyectos españoles en referencias que después puedan escalarse y exportarse a otros mercados”, explica Domínguez.

En ese terreno se mueven empresas innovadoras como Bluesolar, una joint venture entre Ghenova y Capsun Technologies, con sus placas fotovoltaicas mixtas, capaces de producir energía eléctrica y también térmica, y un sistema de almacenamiento por agua.

La empresa se está enfocando especialmente a las necesidades de los nuevos centros de datos, un mercado que por motivos regulatorios y prácticos está abocado al almacenamiento.

Las necesidades de estos centros de datos, que no pueden estar a expensas del sol o del viento, impulsan las soluciones que permitan gestionar la energía.

Una situación que, como se demostró en el apagón del 28 de abril de 2025, necesita también la red eléctrica nacional.

Sistema nacional

“El negocio ya no va a ser sólo hibridar una planta fotovoltaica o el autoconsumo industrial, sino también prestar servicio al sistema eléctrico nacional”, aseguran los expertos.

En unas jornadas técnicas organizadas por CTA e Iberdrola en Sevilla, se insistió en la necesidad de “un sistema eléctrico resiliente, capaz de soportar eventos como los que ocurrieron el año pasado (el apagón) y que pueda integrar todas las energías renovables”.

El fondo no es sólo una cuestión de cambio climático, sino de independencia energética. “Tenemos las fuentes, pero necesitamos un elemento de flexibilidad y gestión. Y ese factor es el almacenamiento”, dice Eugenio Domínguez desde AEPIBAL.

Así que más allá de los proyectos de autoconsumo industrial en marcha, como el de Bayer con sales fundidas o las baterías de los centros de datos, lo que está en construcción es “un sistema de almacenamiento nacional”.

Domínguez explica la situación actual: entre 200 y 300 MW en operación, pero con 12 GW más con permiso de acceso y conexión, y de ellos entre 2 y 3 GW ya en construcción.

“Esperamos que para dentro de cuatro o cinco años lleguemos a los 20 GW en el sistema de almacenamiento”, apunta el vicepresidente de AEPIBAL.

La patronal UNEF estima que los proyectos de baterías en cola de acceso y conexión ya superan los 35 GW. Esta cifra supone multiplicar por cien la capacidad en operación actualmente.

El almacenamiento no solo va a permitir tener más capacidad y una reserva de energía, sino “mover esa energía donde sea necesario gestionarla, hacer óptimas las redes y no tener que tirar redes por tirarlas, sino optimizarlas”, dice Domínguez.

Sin perder de vista la necesidad de resiliencia del sistema “para responder ante eventos que puedan ocurrir”, en referencia al apagón.

Los inversores encuentran además en el almacenamiento una forma de optimizar su apuesta por las renovables. La curva de precios de la energía tiene ahora forma de pato, con un valle muy pronunciado, hundido en las horas del mediodía.

Almacenar y gestionar va a permitir “matar el pato”: armonizar los precios entre los picos de la tarde, los picos de la mañana y el valle del mediodía

En proyectos de almacenamiento térmico, como sales fundidas, los costes hacen que a día de hoy no sean competitivos sin contar con ayudas y subastas de CO2.

Inerco, tras implantar con éxito su sistema en la fábrica de Bayer en Asturias, sigue colaborando con Iberdrola y otros clientes industriales “ofreciendo vapor verde por debajo o al mismo precio del calor que ellos generan con gas natural”.

Una oferta que necesita de las ayudas existentes. “En estas condiciones el almacenamiento a día de hoy es rentable. Altamente rentable. Pero hay un problema de riesgo, de variabilidad de los mercados. Ese apoyo es necesario para que reduzca el nivel de riesgo para el inversor”.

Regulación

El sector reclama ahora mejoras normativas para acelerar. “El sistema eléctrico español y europeo está ultra regulado. Eso implica que tenemos que tocar muchas teclas (6:32) para poder desarrollar cualquier proyecto”, asegura Eugenio Domínguez.

Teclas que además se reparten entre la administración local, autonómica, nacional y europea. “Cada vez que cambia la normativa en un sitio, desconocemos el efecto en los otros ámbitos. Pasamos mucho tiempo revisando si es conforme a derecho cualquier cambio normativo”.

Según Domínguez el principal problema que ha impedido al sector ir mucho más rápido ha sido el permitting.

“Ahora sacamos la guía de seguridad precisamente para que las administraciones entiendan lo que tienen que pedir y lo que no tienen que pedir. El modelo europeo, respecto a otros, sabemos que pone siempre primero la regulación, ponemos el parche antes que la herida. Es el que tenemos”, indica.

El experto advierte que “uno de los principales cambios de dirección europea es reducir la burocracia para poder acelerar”.

Aunque admite que en el último año y medio, desde el apagón “hemos avanzado más que en diez años en la regulación”.

Almudena Gómez Velarde, secretaria general de Energía de la Junta de Andalucía, ha reclamado en el foro de Iberdrola y CTA la necesidad de alinear el desarrollo del almacenamiento energético con las redes de distribución y los requerimientos del sistema.

El objetivo de esta planificación conjunta es garantizar la competitividad de la industria andaluza y facilitar la llegada de nuevas inversiones.

“Andalucía debe avanzar en la gestión de la energía limpia para ponerla directamente al servicio de la actividad económica y del tejido productivo que permita generar empleo”, señaló la secretaria general.

El delegado de Iberdrola en Andalucía, Antonio Fernández, apuntó que "la electrificación es un factor de competitividad. Para una empresa, electrificar sus procesos puede significar optimizar el uso de la energía, ganar eficiencia y reducir costes. Se trata, en definitiva, de aprovechar una energía limpia, barata y eficiente para impulsar la actividad y el crecimiento de nuestras empresas".