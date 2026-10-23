El Gobierno prevé aprobar el real decreto de los centros de datos antes de las elecciones

La CNMC ya emitió su informe y el expediente será remitido al Consejo de Estado para examen jurídico; tras esa valoración el Gobierno espera llevar el texto al Consejo de Ministros y publicarlo en el BOE.

¿En qué punto del trámite administrativo está el real decreto y qué falta para su publicación?

Ya ocurriría un aumento del recibo de la luz para los ciudadanos si el consumo de los data centers se cubre con energía no renovable; a futuro, la norma pretende evitar que ese coste social se repita.

¿Qué consecuencias tendrá para los consumidores que los centros de datos no sean sostenibles, según Óscar López?

La CNMC propone flexibilizar el diseño del requisito de adicionalidad y las exigencias de correlación horaria, para adaptar las obligaciones de nueva generación renovable y su sincronización con el consumo.

¿Qué cambios recomienda la CNMC sobre el requisito de adicionalidad y la correlación horaria?

El texto obliga a que el ochenta por ciento del consumo anual proceda de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables, vinculando operación a garantí­as de origen.

¿Qué exige el proyecto de real decreto a los centros de datos sobre el 80% de su consumo?

Porque el Ejecutivo considera que la norma es urgente para garantizar la sostenibilidad energética de los data centers y quiere tramitarla por vía urgente para publicarla en el BOE antes de la convocatoria electoral.

¿Por qué dice Óscar López que el Gobierno espera aprobar el real decreto de centros de datos antes de las elecciones?

El texto está pendiente del dictamen del Consejo de Estado tras recibir el informe de la CNMC, que pide flexibilizar los requisitos de sostenibilidad.

El ministro Óscar López defiende las restricciones para evitar que el consumo desmedido de estas instalaciones encarezca la factura de la luz a los ciudadanos.

La normativa exigirá a los 'data centers' acreditar que el 80% de su consumo anual proviene de autoconsumo o contratos a plazo con energías renovables.

El Gobierno busca aprobar el real decreto de centros de datos por la vía urgente antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que el Gobierno espera aprobar el proyecto de real decreto de los centros de datos antes de las elecciones generales.

"Estamos trabajando en ese decreto y yo espero que podamos aprobarlo antes de las elecciones, porque es muy importante", ha explicado este viernes López en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Se le preguntó sobre el calendario previsto para la aprobación y publicación de la actualización del real decreto tras el periodo de alegaciones.

En concreto, el proyecto normativo contempla que los 'data centers' deban acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables.

El texto, liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica, junto con los de Economía y Transformación Digital, añade que la entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la del propio centro.

El ministro ha insistido en que la norma en la que trabaja el Ejecutivo busca garantizar la "sostenibilidad" de los 'data centers'.

Alerta de que el consumo energético desmedido de estas instalaciones puede provocar que suba "el recibo de la luz" a los ciudadanos para que un empresario "se forre en California".

Por ello, ha reafirmado la postura de la Administración central al exigir garantías.

"Este Gobierno ha dicho: usted quiere mi energía, usted quiere mi agua, usted quiere mis datos, y yo le digo que, muy bien, tiene que ser sostenible".

"Porque si no, lo que no sabe la gente, y lo están sufriendo, por ejemplo, en Irlanda, o en muchos estados de Estados Unidos, es que a ti te va a subir el recibo de la luz para que un señor se forre en California".

"Eso es lo que está pasando, o que coja tus datos para que se forre también desde Palo Alto".

En este sentido, el titular de la cartera ha remarcado que se trata de "una encrucijada" actual en la que se debe actuar de forma contundente, al tiempo que ha elogiado el liderazgo del jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez.

"Yo, desde luego, creo que el presidente del Gobierno ha sido el más valiente del mundo en decir, oiga, responsabilidad de las plataformas, transparencia de los algoritmos, sostenibilidad en los centros de datos", ha valorado.

El Gobierno preveía aprobar el real decreto a lo largo del mes de octubre, aunque el adelanto electoral anunciado por Sánchez para el próximo 29 de noviembre podría haber acelerado los plazos de su tramitación.

Consejo de Estado

En este sentido, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha sido emitido tras ser aprobado por el organismo que preside Juan José Ganuza.

Una vez incorporado este dictamen al expediente, el trámite queda pendiente únicamente de la valoración del Consejo de Estado, órgano al que el Gobierno remitirá el texto para que realice el examen jurídico de la norma.

Así las cosas, la CNMC considera conveniente ajustar el diseño del proyecto de real decreto que regulará los centros de datos.

Recomienda flexibilizar las exigencias relativas al requisito de adicionalidad -que obliga a estas instalaciones a cubrir al menos un 80% de su consumo con nueva generación renovable- y a la correlación horaria.

El Ejecutivo pretende llevar la norma al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre por la vía urgente, con el objetivo de que pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la convocatoria electoral.

Frente a los "tecnoligarcas"

Asimismo, López ha recalcado la labor política desempeñada en este ámbito, asegurando que "el único partido político" que observa en España "hablando de esto y haciendo cosas" es el PSOE.

En esta línea, ha hecho hincapié en la defensa de la inteligencia artificial (IA) y de la protección de los menores.

Ha destacado el compromiso de la formación al ir "enfrentándose" a los tecnoligarcas, para criticar que Sánchez "ha recibido ataques directos de Elon Musk".