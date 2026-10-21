Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, y eleva el dividendo un 8,7%

El área de Redes actuó como principal motor del negocio, logrando un crecimiento del 14,9% en su Ebitda ajustado hasta alcanzar los 6.430,2 millones de euros.

Las inversiones del grupo se incrementaron un 13% hasta los 10.087,2 millones de euros, impulsadas principalmente por la división de redes eléctricas.

El consejo de administración de la compañía aprobó elevar el dividendo a cuenta un 8,7%, situándolo en 0,275 euros brutos por acción.

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.816,1 millones de euros hasta septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Iberdrola ha obtenido un beneficio neto de 5.816,1 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, el consejo de administración ha aprobado un dividendo a cuenta con cargo a 2026 de 0,275 euros brutos por acción, 8,7% más, pagadero a principios de 2027.

En términos recurrentes, el beneficio neto ajustado alcanzó los 5.140,5 millones de euros , 8,8% más. Esta magnitud excluye la plusvalía neta de 953 millones de euros por la desinversión en México --cerrada con Cox en el segundo trimestre-- e incluye el impacto positivo de las deducciones fiscales por inversión ('capital allowances') en Reino Unido, por importe de 277,6 millones de euros.

Por su parte, la cifra de ventas ascendió a 34.405 millones de euros, un 6,2% más en términos reportados y un 8% más en términos ajustados, mientras que el margen bruto se situó en 18.031,3 millones (+1,2% reportado y +4,3% ajustado).

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado creció un 7,5%, hasta los 11.890,6 millones de euros, impulsado por la división de redes eléctricas.

En términos reportados, el Ebitda retrocedió un 0,7% debido a que las cuentas de 2025 incluían dos extraordinarios: el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos (530 millones de euros) y la plusvalía por la venta del negocio de contadores inteligentes en Reino Unido (382 millones).

El área de Redes fue el principal motor del grupo, con un Ebitda ajustado de 6.430,2 millones de euros (+14,9%) y de +4,9% en términos reportados.

10.000 millones de inversión

El documento remitido al supervisor explica este avance por la mayor base de activos regulados, que creció un 14% hasta los 56.323 millones de euros, las subidas de tarifas en Estados Unidos (Nueva York y Connecticut) y Brasil, el marco regulatorio de transporte británico (RIIO-T3) y la línea de interconexión estadounidense NECEC, así como la evolución operativa en España.

Por otro lado, el negocio de Generación y Clientes registró un Ebitda ajustado de 5.359,3 millones de euros (-1,5%) y una caída del 12% en términos reportados.

La eléctrica señala que el aumento de las ventas por una demanda superior a la esperada, a precios fijados durante 2025, elevó los costes de aprovisionamiento un 12,3%, aunque precisa que "los precios más altos se están aplicando en las nuevas ventas y se verán reflejadas en los próximos periodos".

En el capítulo inversor, Iberdrola destinó 10.087,2 millones de euros entre enero y septiembre (+13%), de los cuales 8.978 millones correspondieron a inversiones orgánicas brutas y 1.109 millones a la adquisición del 16,2% restante de los accionistas minoritarios de su filial brasileña Neoenergia.

En los últimos doce meses, la inversión del grupo suma unos 15.500 millones de euros.