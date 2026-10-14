La escasez de diésel a nivel global se extenderá "hasta bien entrado 2027", según la AIE

El comportamiento del precio del combustible al final del año dependerá de la cotización del petróleo y de la retirada progresiva de las rebajas fiscales en los carburantes.

En España, el precio del diésel se ha encarecido un 35,7% en el último año, costando unos 25 euros más llenar un depósito de 50 litros respecto al año pasado.

Los precios mundiales del diésel continúan en niveles elevados, casi duplicando el coste del petróleo crudo debido a la reducción de exportaciones de Rusia y Oriente Próximo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que el mercado del gasóleo sufrirá dificultades y escasez global hasta bien entrado el año 2027.

El equilibrio del mercado del gasóleo seguirá atravesando dificultades "hasta bien entrado 2027", incluso contando con la rápida recuperación prevista hacia finales de año en la producción de las refinerías.

Esto sugiere que la reposición de las existencias perdidas es improbable antes del segundo semestre de 2027, según ha advertido la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"La oferta de gasóleo no alcanza a cubrir la demanda en el cuarto trimestre de 2026".

"Esto sugiere que la reposición de las existencias perdidas, más allá de las fluctuaciones estacionales habituales, es improbable antes del segundo semestre de 2027", anticipa en su boletín de octubre.

En consecuencia, "el equilibrio del mercado de gasóleo seguirá siendo ajustado hasta bien entrado 2027" y dependerá de la recuperación del suministro procedente de Oriente Próximo.

En este sentido, advierte de que las perspectivas siguen siendo frágiles y cualquier interrupción inesperada, como un huracán en la costa estadounidense del golfo de México, podría tensar aún más el mercado.

También considera "improbable" que la flexibilización de restricciones a la exportación de diésel ruso altere sustancialmente el equilibrio del mercado mundial de gasóleo.

En su análisis, la AIE subraya que los mercados de diésel continuaron bajo una presión considerable.

Las prolongadas interrupciones en el suministro obligaron a consumir reservas fuera de temporada, después de que solo en el mes de septiembre las exportaciones mundiales de diésel fueran 700.000 barriles diarios inferiores a las del año anterior.

La pérdida de 1,3 millones de barriles al día procedentes de Rusia y Oriente Próximo solo se compensó parcialmente con el aumento de la oferta de otras fuentes, incluyendo Estados Unidos.

De este modo, los precios mundiales del diésel se han moderado desde los máximos históricos de más de 200 dólares por barril alcanzados en septiembre.

Pero siguen siendo casi el doble del precio del petróleo crudo y de sus niveles previos a la crisis.

Ya está teniendo consecuencias económicas al elevar el coste de los bienes y afectar a los ingresos reales, la actividad económica y la inflación.

En cuanto al mercado de petróleo, la AIE destaca la recuperación del suministro observada en septiembre, cuando las exportaciones de crudo del Golfo se aproximaron a los niveles previos a la guerra.

Sin embargo, advierte de que la reciente escalada de ataques contra la infraestructura energética regional y el tráfico de buques cisterna "amenaza con frenar este avance".

De tal manera, debido a las crecientes preocupaciones de seguridad por el aumento de los ataques hutíes en la región durante octubre, la AIE ha decidido mantener sus proyecciones para el resto del año prácticamente sin cambios.

Y confía en que la oferta mundial de petróleo promedie 101,4 mb/d durante la segunda mitad de 2026, frente a los 96,4 mb/d del segundo trimestre de 2026.

Así, se prevé que la oferta de petróleo a nivel mundial registre un descenso anual promedio de 5,8 millones de barriles diarios en 2026, hasta alcanzar los 100,7 mb/d este año, antes de revertir la tendencia y aumentar en 7,7 millones de barriles diarios en 2027.

De su lado, tras las contracciones interanuales de 5 mb/d en el segundo trimestre de 2026 y de 3,7 mb/d en el tercer trimestre de 2026, la AIE anticipa que la demanda mundial de petróleo disminuirá en 2,5 mb/d en el cuarto trimestre del año.

Esto dará como resultado una caída anual del consumo mundial de petróleo de 2,6 millones de barriles al día, hasta los 102,4 mb/d.

Un 35% más caro

El precio del diésel se ha encarecido un 35,7% en el último año, frente al 24,8% de la gasolina, y llenar un depósito de 50 litros de gasóleo cuesta actualmente unos 25 euros más que hace un año, según un análisis elaborado por Carwow sobre la evolución de los carburantes en España.

El precio del diésel se sitúa de media en 1,89 euros por litro, mientras que la gasolina alcanza los 1,788 euros.

Esta diferencia, de alrededor de diez céntimos por litro, supone la mayor registrada en la serie analizada por la compañía, que señala que el gasóleo solo ha sido más caro que la gasolina en tres periodos durante los últimos 26 años: 2008, 2022 y 2026.

Carwow advierte de que el comportamiento de los carburantes durante los últimos meses del año estará condicionado tanto por la evolución del petróleo como por los cambios previstos en las rebajas fiscales aplicadas a los combustibles

Después de un septiembre marcado por el encarecimiento de los carburantes, octubre ha traído cierto alivio a los conductores, favorecido por una evolución más favorable del petróleo y la aplicación de una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro para la gasolina y el diésel, según el análisis.

Sin embargo, noviembre podría volver a introducir presión sobre los precios. La reducción fiscal prevista inicialmente para ese mes es de 13 céntimos por litro, frente a los 20 céntimos de octubre.

En diciembre, la rebaja prevista inicialmente descendería hasta los seis céntimos por litro.

No obstante, estas cantidades podrían variar si se activan los mecanismos de salvaguarda contemplados en función de la evolución de la inflación de los carburantes. Por ello, el precio final dependerá tanto de la cotización del petróleo como de la aplicación de las medidas fiscales.

Petróleo y refino

El coste que pagan los conductores en las estaciones de servicio no depende únicamente del precio del crudo. También influyen los impuestos, el coste de refino, el tipo de cambio entre el euro y el dólar, el transporte, la distribución y los márgenes comerciales.

En este contexto, el Brent alcanzó los 109,8 dólares por barril en septiembre, en un escenario marcado por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre el suministro.

El coste de refino también contribuye a explicar el encarecimiento del diésel.

En agosto, este componente rondaba los 45 céntimos por litro de gasóleo, frente a los 24 céntimos correspondientes a la gasolina.

A estos factores se suma el efecto de las medidas fiscales, cuyo impacto ha sido diferente para ambos carburantes. Según Carwow, la gasolina contaba en septiembre con una rebaja de cinco céntimos por litro, frente a los 20 céntimos del diésel.

La equiparación de ambas bonificaciones en octubre ha permitido a la gasolina disponer de mayor margen para bajar de precio.

Diferencias de hasta 50 euros

La elección de la estación de servicio también puede marcar una diferencia significativa para el bolsillo de los conductores. Según el análisis de Carwow, el precio del combustible puede variar hasta 50 euros entre gasolineras, lo que pone de relieve el impacto económico de comparar precios antes de repostar.

La evolución de los carburantes vuelve así a situarse como un factor relevante para la economía doméstica, especialmente ante la incertidumbre sobre los precios y la reducción progresiva de las rebajas fiscales durante los últimos meses de 2026.