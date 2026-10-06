La petrolera canadiense Cenovus adquiere por 3.550 millones la firma también canadiense Athabasca

La operación, con pago mayoritario en efectivo y cierre previsto para diciembre de 2026, requiere autorizaciones regulatorias y el respaldo de los accionistas.

Athabasca suma activos de arenas bituminosas en Alberta, incluidos Leismer y Corner, con reservas probadas para más de 75 años.

La adquisición aportará unos 45.000 barriles diarios de crudo y sinergias anuales estimadas en 85 millones de dólares canadienses.

Cenovus Energy, compañía energética canadiense centrada en la extracción de petróleo y gas, ha acordado la adquisición de Athabasca Oil, firma también de Canadá y del sector energético, por un importe total de 5.700 millones de dólares canadienses (unos 3.550 millones de euros).

De esta manera, se consolida en el mercado petrolífero canadiense.

Cenovus ha indicado que espera agregar aproximadamente 45.000 barriles de crudo al día y estima sinergias anuales por valor de 85 millones de dólares canadienses (53 millones de euros).

La compra de Athabasca añadirá a la cartera de Cenovus activos con reservas probadas de más de 75 años de vida útil, entre ellos los yacimientos de arenas bituminosas de alta calidad en Leismer y Corner, en el estado de Alberta.

La operación contempla una contraprestación en efectivo entre el 65% y 75%, mientras que el resto, entre un 25% y un 35%, corresponderá a acciones de Cenovus. El precio de la acción de Athabasca será de 12 dólares canadienses (7,52 euros) o de 0,264 acciones ordinarias de Cenovus

La operación está prevista para finalizarse en diciembre de 2026, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Athabasca.

"Esta transacción fortalece nuestra posición en una de las principales regiones productoras de petróleo del mundo y es una extensión natural de nuestra estrategia en arenas bituminosas", ha indicado el presidente y consejero delegado de Cenovus, Jon McKenzie.

"Los activos de Athabasca, de alta calidad y larga vida útil, se integran perfectamente con nuestra cartera y ofrecen una clara oportunidad para aplicar nuestra envergadura y experiencia operativa con el fin de mejorar el rendimiento, aumentar la producción y generar valor a largo plazo para los accionistas".