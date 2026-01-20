El precio del gas se dispara en 7 días: el riesgo geopolítico en Groenlandia y en Ucrania encarecerá la factura de la luz

Las reservas de gas en Europa y España se encuentran por debajo de los niveles del año pasado, aumentando la sensibilidad de los precios a corto plazo.

La UE depende cada vez más del gas natural licuado de Estados Unidos, lo que genera una nueva vulnerabilidad geopolítica y podría dificultar los objetivos de transición energética.

El aumento en los precios del gas y del CO2 está elevando la factura eléctrica en hogares e industrias, con el precio de la luz en España superando los 100 euros/MWh.

El precio del gas en Europa ha subido casi un 40% en solo una semana debido a tensiones geopolíticas en Ucrania y Groenlandia.

La invasión rusa en Ucrania, el conflicto con EEUU por Groenlandia y la guerra comercial con nuevos aranceles están tensionando el mercado del gas en Europa, lo que encarecerá la factura energética de hogares e industria.

En solo siete días se ha disparado el índice holandés TTF, el de referencia para el Viejo Continente, desde los 27 euros/MWh del pasado 8 de enero hasta los casi 37 euros/MWh este lunes 19 de enero.

"El gas europeo sigue en su ascenso continuado y junto con el CO2, que ha tenido una subida imparable desde el último trimestre del año pasado (89,8 euros/t CO2), hacen que las ofertas "estándar" de electricidad superen los 110 euros/MWh", explica Francisco Valverde, experto en mercados eléctricos.

El precio medio de la luz en España del lunes fue de 129,86 euros/MWh, según el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), y el del martes baja hasta los 102 euros/MWh, con una máxima de 132 euros/MWh.

"Sin acuerdo de paz en Ucrania, se mantiene una prima de riesgo geopolítico en los precios del gas en Europa y se limita el riesgo a la baja", señala Andreas Schröder, director de Análisis Energético de ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) a EL ESPAÑOL-Invertia.

Y además, "las importaciones europeas de GNL (gas natural licuado) están alcanzando otro récord, ascendiendo a alrededor de 130 millones de toneladas y reforzando al GNL como principal fuente de suministro de Europa".

De esa llegada a los puertos europeos, el GNL estadounidense representa más del 60% de las importaciones europeas y abastece aproximadamente una cuarta parte de la demanda total de gas europea.

Dependencia de EEUU

Una cifra que seguirá ascendiendo, porque según IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis), "la UE corre el riesgo de una nueva dependencia energética ya que EEUU podría suministrar el 80% de sus importaciones de GNL en 2030".

El centro de investigación advierte que el incremento en la importación de gas natural licuado (GNL) procedente de EEUU está generando una nueva vulnerabilidad geopolítica para la Unión Europea y podría dificultar el cumplimiento de sus objetivos de reducción del consumo de gas.

La UE ha reforzado su seguridad energética reduciendo la demanda de gas en más de un 20% entre 2021 y 2024 y frenando las importaciones de gas de Rusia. Sin embargo, este progreso enmascara una nueva vulnerabilidad para la UE, que crea una nueva dependencia geopolítica potencialmente de alto riesgo con EEUU.

También de los trece países de la UE que importaron GNL estadounidense en 2025, Países Bajos, Francia, España, Italia y Alemania representaron el 75% de las importaciones de GNL estadounidense del bloque el año pasado.

Reservas de gas

Según los datos publicados por Enagas, los almacenamientos subterráneos de gas en nuestro país se encuentran al 70,4% con tendencia a la baja. Y el nivel de llenado de los almacenamientos de gas en Europa es del 50%, 12 puntos porcentuales inferior a las existencias de las mismas fechas hace un año.



Y según el análisis de ICIS, las reservas de gas europeas terminan el invierno por debajo del 30%, lo que aumenta la sensibilidad de los precios a corto plazo sin amenazar la seguridad del suministro.

"La administración norteamericana amenaza con aranceles de hasta el 25% a los países que colaboren con Dinamarca y le dificulten hacerse con Groenlandia por las 'buenas o por las malas'”, explica Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero.

Como parte del acuerdo comercial anunciado entre la UE y EEUU en julio pasado, la UE pretende comprar 750.000 millones de dólares de energía estadounidense para 2028. El acuerdo vincula efectivamente el suministro de energía de la UE a un solo vendedor, lo que pone en riesgo la seguridad energética y pone en peligro los planes de reducción de gas.

La IEEFA calcula que si los países de la UE invirtieran 750.000 millones de dólares en energías renovables, la UE podría instalar unos 546 GW de capacidad combinada solar y eólica. Esto impulsaría la seguridad energética y podría reducir los precios de la electricidad.

La dependencia de los países de la UE del GNL estadounidense se intensificará tras los acuerdos de suministro de GNL anunciados en la conferencia Gastech de Milán en septiembre y la reunión de la Asociación para la Cooperación Energética Transatlántica (P-TEC) en Atenas en noviembre.

Sin embargo, al cerrar contratos de gas a largo plazo, la UE corre el riesgo de socavar su Pacto Verde y su autonomía energética, asegura este think tank.

El CO2, disparado

Por su parte, ICIS señala que los mercados energéticos europeos en 2026 estarán determinados por los altos precios del CO2, la volatilidad estructural vinculada a las energías renovables y la continua incertidumbre geopolítica, incluso cuando los precios de la energía a largo plazo tiendan a la baja.

Los precios de la eurozona alcanzarán los 100 euros por tonelada de CO2 en el primer semestre de 2026, convirtiéndose en el principal impulsor alcista de los precios de la energía en Europa.

Y los precios de la energía en Alemania están aumentando año tras año, en contraste con una tendencia europea más amplia de precios a la baja.



En definitiva, según Schröder de ICIS, el mercado en 2026 seguirá condicionado por el riesgo geopolítico constante, la dependencia récord del GNL y unos fundamentos europeos ajustados. Si bien la disponibilidad del suministro está mejorando, los precios siguen siendo vulnerables a la volatilidad impulsada por la geopolítica, las condiciones meteorológicas, la tarificación del CO2 y la competencia por el GNL.