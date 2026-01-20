Bruselas reconoce el desfase entre la ambición y la realidad del mercado del hidrógeno

El informe recomienda apoyo público sostenido y agilización de permisos para cerrar la brecha de viabilidad y mejorar la competitividad europea frente a China.

La UE lidera en innovación y patentes de electrolizadores, pero China tiene mayor capacidad instalada y costes mucho más bajos, además de suministrar la mayoría de materias primas clave.

El coste de capital para instalar sistemas de hidrógeno en Europa es más alto de lo previsto, situándose entre 2.630 y 3.050 euros/kW en grandes proyectos.

Bruselas reconoce que existe una brecha significativa entre la ambición y la realidad del mercado del hidrógeno renovable en la UE.

El despliegue del sector del hidrógeno renovable "atraviesa una fase de recalibración hacia la realidad del mercado y la industria".

Así lo reconoce el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC, por sus siglas en inglés) en su último informe, en el que actualiza el estado de la industria de los electrolizadores y del hidrógeno en la Unión Europea.

Aunque la industria sigue avanzando, con la puesta en marcha de proyectos de más de 50 megavatios (MW), lo que refleja su "madurez tecnológica", el análisis subraya la "brecha entre los proyectos anunciados y las decisiones de inversión" y advierte que el capital necesario para grandes instalaciones "supera las previsiones iniciales".

Entre 2.630 y 3.050 euros/kW

El informe de JRC señala que el gasto de capital (capex) para nuevos proyectos de hidrógeno en Europa "ha resultado ser más alto de lo previsto".

Las pilas de electrolizadores -esenciales para producir hidrógeno verde- cuestan hoy entre 323 euros/kW y 563 euros/kW, aunque se espera que bajen significativamente para 2030 si se aplican mejoras tecnológicas y se logra mayor escala.

El coste total de instalar un sistema completo incluye, además de la pila, el equipo auxiliar, conexión eléctrica y otros gastos,

Según el Centro de Investigación de Bruselas, esto eleva el capex a entre 2.630 y 3.050 euros/kW en proyectos grandes.

La electricidad y la eficiencia del sistema siguen siendo los factores que más impactan el precio final del hidrógeno.

Aunque Europa lidera en innovación y patentes, la falta de economías de escala y los altos costes de instalación retrasan la competitividad frente a países como China.

Brecha inversora

El mercado del hidrógeno y, en particular, el sector de los electrolizadores, atraviesa una fase de grandes cambios y alta volatilidad, lo que dificulta prever con precisión su evolución.

Distintas fuentes, como la Agencia Internacional de la Energía (IEA), Hydrogen Europe, BloombergNEF, Rystad Energy y el European Hydrogen Observatory, muestran cifras divergentes sobre la capacidad instalada y proyectada, reflejando la incertidumbre que enfrenta el sector.

El informe de JRC señala que, para finales de 2025, la capacidad de electrólisis en la Unión Europea alcanza unas previsiones entre 514 y 800 MW, dependiendo del estudio consultado.

Esta variabilidad se explica, en parte, por las diferencias en las fechas de inicio de los proyectos, así como por la falta de información pública fiable sobre los mismos.

Entre los proyectos más grandes recientemente operativos destacan Hy4Chem en Alemania (54 MW) y la planta de e-metanol de Kassø en Dinamarca (52,5 MW), ambos integrados en complejos industriales que utilizan hidrógeno renovable como materia prima.

A pesar de los avances, "el ritmo de despliegue aún no está alineado con los ambiciosos objetivos de la UE", concluye el informe.

"Una brecha persistente entre el gran número de proyectos anunciados y las decisiones finales de inversión genera incertidumbre y dificulta que los fabricantes logren economías de escala, manteniendo los costes elevados", añade.

China se perfila como el principal competidor global de Europa en hidrógeno y electrólisis, imponiéndose tanto en capacidad instalada como en costes y desarrollo científico.

La competencia de China

Según el análisis, para 2025, se espera que China alcance entre 2.000 y 4.400 MW de capacidad de electrólisis, frente a los 500-800 MW proyectados para la UE.

En innovación, la UE mantiene el liderazgo en patentes de electrolizadores, pero China ya supera al bloque europeo en volumen de publicaciones científicas sobre la tecnología. Esta combinación de conocimiento aplicado y escala industrial se traduce en una ventaja competitiva significativa.

Los costes representan otra brecha clave. Los electrolizadores asiáticos resultan entre 4 y 6 veces más baratos que los sistemas europeos, según encuestas de mercado.

Esta ventaja se sustenta en políticas industriales agresivas, fuerte apoyo estatal y producción a gran escala, lo que ejerce presión sobre la competitividad europea.

Además, la UE depende críticamente de China para materias primas esenciales de electrolizadores: aproximadamente el 37% del suministro global proviene de China, mientras que Europa aporta sólo un 2%.

En este contexto, el Centro Común de Investigación de la CE advierte que el apoyo público sostenido y dirigido, a través de instrumentos como el Innovation Fund y el European Hydrogen Bank, sigue siendo esencial para "reducir riesgos de los proyectos pioneros y cerrar la brecha de viabilidad".

Para asegurar sus objetivos estratégicos, la UE debe acelerar los permisos, garantizar la implementación rápida y armonizada de regulaciones de demanda entre los Estados miembros y fomentar asociaciones estratégicas para diversificar sus cadenas de suministro de materias primas.