Ric Energy, Zelestra, XElio, FRV, Capital Energy, Forestalia… las renovables no levantan cabeza y se espera una debacle en 2026

Fondos internacionales, grandes inversores y empresas de centros de datos aprovechan la situación para adquirir activos renovables a precios bajos en España.

El aumento de costes de financiación y la presión financiera complica la supervivencia de las compañías, que evalúan la venta de activos antes de una posible debacle en 2026.

Se prevé una caída drástica de precios en el mercado mayorista eléctrico hasta niveles negativos inéditos, lo que amenaza la viabilidad de muchos proyectos renovables.

Las empresas renovables como Ric Energy, Zelestra, XElio y Forestalia enfrentan graves dificultades por los precios negativos de la electricidad y la sobreoferta solar.

En los próximos meses se espera que haya un desfile de empresas renovables que no puedan superar el 'valle de la muerte' de 2024 y 2025 provocado por los precios negativos en el mercado mayorista de electricidad y tengan que vender todos sus activos e incluso echar la persiana.

Ric Energy, Zelestra, XElio, FRV, Capital Energy, Forestalia… y así una larga lista de empresas del sector han sufrido no solo por la 'canibalización' de los precios solares, sino como efecto de la 'operación reforzada' de Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, que, tras el gran apagón del 28 de abril, ha expulsado del mercado mucha generación renovable.

"Y lo peor está por llegar en la primavera de 2026, al haber entrado solo en el último año 7 GW adicionales de solar fotovoltaica, así que muchas están valorando su venta, y su desaparición posterior", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Esos 7 GW no son una buena noticia porque la sobreoferta solar tumbará aún más el precio en el pool "hasta niveles negativos nunca vistos, por ejemplo a -25 euros/MWh, y eso es una ruina para los promotores", añaden por su parte, expertos del sector eléctrico a este diario.

A la vez, el coste de financiación ha subido respecto a la era de tipos ultra bajos, lo que hace más difícil refinanciar deuda y alarga los periodos de retorno, aumentando la probabilidad de impago.

"En el futuro, esta situación se corregirá a medida que vaya entrando más almacenamiento al sistema y suba la demanda eléctrica", señalan.

"Y sobrevivirán los que aguanten estos años y tengan suficiente músculo... pero se ha pasado del boom a la quema en menos de cinco años".

Apuntamiento a la baja

El precio capturado de la fotovoltaica ha ido cayendo de forma estructural. Una fotovoltaica sin gestión que hace años capturaba precios en el entorno de 70–75 euros/MWh, hoy se mueve en el mejor de los casos cerca de 37 euros/MWh, con más horas a cero, vertidos y pérdida de valor real para el promotor, según señala BK Energies Energy Storage.

En su opinión, la fotovoltaica “pura” pierde competitividad con el tiempo, no por la tecnología, sino porque el sistema eléctrico ha evolucionado.

Apuntamiento de la Fotovoltaica (PBF) Francisco Valverde

"La reina del apuntamiento, la diferencia entre el precio medio del mercado eléctrico y el precio medio en una ventana de tiempo concreta, fue la fotovoltaica en 2025", señala por su parte Francisco Valverde, experto en el mercado eléctrico.

"Y lo peor estuvo en el mes de mayo con una caída del 90% respecto al año anterior. Desde entonces va oscilando desde el -60 hasta el -40%, y el anual queda en -47,8%, situándose el precio capturado hasta noviembre en los 33,7 euros/MWh".



El mercado español está en un momento muy exigente con precios bajos, apuntamiento complicado y cierta presión financiera en algunos desarrolladores.

"No todas las empresas renovables están en una situación complicada por los precios bajos, también hay algunas que sus fondos han llegado al final de su horizonte temporal de inversión, y salen del capital de esas compañías".

"En cualquier caso, todas ellas estarán calibrando si tiene sentido vender ya antes de que llegue la primavera o esperar a que pase, pero en los próximos meses empezará el baile", señalan las fuentes consultadas.

Las previsiones apuntan a un pool medio en 2026 por debajo del de 2025 (en el entorno de 56–60 euros/MWh frente a ~65 euros/MWh en 2025), presionado por más renovables, menor demanda y gas barato.

Compradores de saldo

En este contexto, están apareciendo nuevos compradores de distintos tipos. Por ejemplo, China Three Gorges (Europe) cumple el perfil del inversor que busca oportunidades en un stressed market.

Ha anunciado una estrategia de adquisición masiva de renovables y almacenamiento, para duplicar capacidad hasta 6.000 MW antes de 2030 con una inversión por debajo de los 2.000 millones de euros, según explica Jorge González-Onieva Johansson, director de energía de OSPREL S.L.

También están los IPPs (Productores Independientes de Energía) que cuentan con PPAs (Power Purchase Agreement o contrato privado a largo plazo de compraventa de energía renovable) que buscan consolidar su cartera activa integrando activos para complementar su cartera.

Hay otros perfiles como los inversores financieros que aceptan TIR (Tasa Interna de Retorno o rentabilidad) más ajustadas si hay un PPA, o los que se adaptan a las nuevas rentabilidades de los proyectos renovables en esta situación más tensa de mercado.

Y los que buscan activos eólicos porque tienen un menor apuntamiento y mejor encaje con los precios actuales de los activos eólicos.

Por último, en muchos nudos, están los que invierten en centros de datos. Al acceder a potencia de consumo requiere obtener potencia en una posición de generación vinculada a activos operativos o en desarrollo. Esto está empujando a varios players del sector de centros de datos a evaluar o comprar generación para cerrar su ecuación energética y de permisos.