Nordex (Acciona) suministrará a la austriaca Verbund aerogeneradores para 700 MW de eólica terrestre

El consejero delegado de Verbund, Michael Strugl, y el consejero delegado de Nordex, José Luis Blanco, acordando la venta de 700 MW de eólica terrestre Nordex

Las claves nuevo Generado con IA Verbund Green Power ha firmado un acuerdo marco de cinco años con Nordex, participada por Acciona, para adquirir hasta 700 MW en aerogeneradores. El suministro incluirá hasta 105 aerogeneradores terrestres para proyectos en Austria, Alemania, España, Italia, Rumanía y Albania. El acuerdo estará vigente hasta 2031 y cubrirá aproximadamente el 50% de los proyectos eólicos en desarrollo de Verbund Green Power. Verbund busca que la energía eólica y solar representen el 25% de su generación total para 2030, reforzando su estrategia de expansión en renovables.

Verbund Green Power, filial de energías renovables de la energética austriaca Verbund, ha firmado un acuerdo marco a cinco años con el grupo Nordex -participada por Acciona- para la adquisición de hasta 700 megavatios (MW) de capacidad en aerogeneradores, han informado ambas compañías en un comunicado conjunto.

Según el acuerdo, las partes cooperarán en el suministro y la entrega de hasta 105 unidades de aerogeneradores 'onshore' (eólica terrestre) Nordex para los proyectos eólicos de Verbund Green Power en seis mercados principales: Austria, Alemania, España, Italia, Rumanía y Albania.

El acuerdo de colaboración estará vigente hasta 2031 y, según las estimaciones actuales, la capacidad de 700 MW que cubre este acuerdo representaría aproximadamente el 50% de los proyectos eólicos que Verbund Green Power tiene en su cartera de desarrollo.

El Grupo Verbund, reconocido por su posición en el mercado de la energía hidroeléctrica, está acelerando su expansión en la generación eólica y solar en el marco de la estrategia corporativa Misión V, cuyo objetivo es que la energía fotovoltaica y eólica representen el 25% de la generación total de la empresa para 2030.

Con más de 1,2 gigavatios (GW) de capacidad renovable ya operativa en toda Europa, Verbund Green Power está llevando a cabo diversos proyectos en construcción y cuenta con una línea de desarrollo para acelerar aún más su crecimiento.

El consejero delegado de Verbund, Michael Strugl, ha destacado que esta colaboración con Nordex respalda el objetivo estratégico de la compañía de ampliar la generación de energía renovable en toda Europa.

"Refuerza nuestras opciones de suministro a medida que nuestros proyectos maduran, lo que nos permite garantizar la cadena de suministro en un entorno muy competitivo y cumplir los objetivos de la Misión V, contribuyendo a una transición energética segura y acelerada en nuestros mercados", ha añadido.

Por su parte, el consejero delegado de Nordex, José Luis Blanco, ha señalado que, a través de este acuerdo marco plurianual, el fabricante "proporcionará la capacidad de turbinas necesaria para convertir un ambicioso proyecto en energía limpia en seis mercados multinacionales de Europa".

"Con hasta 700 MW de nuestras últimas turbinas terrestres de siete MW previstas en Austria, Alemania, España, Italia, Rumanía y Albania, estamos creando un camino claro para suministrar energía eólica fiable y rentable junto con Verbund hasta 2030", ha afirmado.