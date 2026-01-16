Greening cuenta con el compromiso de aceptación a su oferta de más del 65% del capital de EIDF

Las claves nuevo Generado con IA Greening ha conseguido compromisos irrevocables de aceptación de su OPA por parte de accionistas de EIDF que representan más del 65% del capital social. La energética andaluza celebró una junta extraordinaria en la que se aprobó por unanimidad la adquisición total de EIDF y un aumento de capital para atender la operación. El periodo de aceptación de la oferta comienza este viernes y se prolongará hasta el 2 de febrero, tras mejorarse las condiciones de la oferta inicial. La integración permitirá combinar la especialización de EiDF en soluciones fotovoltaicas en España con la presencia internacional y capacidades tecnológicas de Greening.

Greening ha obtenido compromisos irrevocables de aceptación a su oferta pública de adquisición (OPA) por parte de accionistas de EIDF que representan más del 65% del capital social de esta compañía, según ha informado el grupo al BME Growth.

De esta manera, la energética andaluza ha indicado que la condición de aceptación mínima de la oferta -fijada en al menos el 40% del capital de EIDF- "quedará cumplida cuando dichos accionistas acepten la oferta en cumplimiento de los referidos compromisos".

Greening celebró este jueves una junta general extraordinaria de accionistas en la que se aprobó, por unanimidad, la adquisición de las acciones representativas de la totalidad del capital social de EIDF.

También un aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias por importe nominal máximo de 52.888,68 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 21,155 millones de acciones ordinarias de 0,0025 euros de valor nominal cada una de ellas, para atender íntegramente el pago de la contraprestación de la oferta.

Igualmente, se comunicó la constancia de compromisos de suscripción del aumento de capital dinerario por un importe conjunto superior a 15 millones de euros.

Así, el plazo de aceptación de la oferta de Greening sobre EIDF arranca este viernes y se extenderá durante 15 días naturales, esto es, hasta el 31 de enero de 2026, incluido, extendiéndose hasta el lunes, 2 de febrero, al ser el anterior inhábil.

El pasado mes de noviembre, Greening anuncia una OPA sobre EiDF, con el objetivo estratégico de acelerar su crecimiento, mejorar su escala operativa y reforzar su posición en la transición energética global.

Posteriormente, el grupo mejoró su oferta inicial a una acción de Greening por cada tres de la empresa especializada en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo -frente a los dos de sus títulos ordinarios por cada siete de la otra compañía-, valorando a EIDF en unos 91 millones de euros.

Greening destacó que la integración de ambas compañías permitirá unir la especialización de EiDF en soluciones fotovoltaicas y baterías en España con la presencia internacional, las capacidades tecnológicas y el modelo verticalmente integrado de la empresa andaluza, que abarca generación, desarrollo, construcción y comercialización de energía renovable en Europa y Norteamérica.