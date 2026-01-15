El BEI e Iberdrola firman un préstamo verde de 175 millones de euros para dos parques eólicos en Portugal

Primer aerogenerador del complejo hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo del Tâmega, en el norte de Portugal. Iberdrola

Las claves nuevo Generado con IA El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo verde de 175 millones de euros a Iberdrola para construir dos nuevos parques eólicos en el complejo hidroeléctrico del Tâmega, al norte de Portugal. Los parques tendrán una capacidad combinada de 274 MW y suministrarán energía limpia a 400.000 personas, integrando almacenamiento por bombeo y energía eólica en una conexión híbrida pionera en Portugal. El proyecto refuerza la seguridad energética de Portugal, promueve la cohesión territorial y contribuye a los objetivos de acción climática y sostenibilidad de la Unión Europea. Esta es la segunda operación fuera de España que el BEI financia para Iberdrola con garantía de Cesce, tras el parque eólico marino Windanker en Alemania.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado con Iberdrola un préstamo verde, respaldado por una garantía de Cesce, por valor de 175 millones de euros, para la construcción y explotación de dos nuevos parques eólicos en el complejo hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo de Iberdrola en el norte de Portugal, denominado "la gigabatería del Tâmega".

Estas instalaciones tendrán una capacidad combinada de 274 MW para suministrar energía limpia a 400.000 personas, y supondrán el primer proyecto con una conexión híbrida entre almacenamiento por bombeo y energía eólica en Portugal.

También se convierte en "uno de los mayores proyectos energéticos del país", incluyendo la construcción del primer aerogenerador -que ya se ha completado- y de dos parques eólicos, cuyo avance es satisfactorio, según han informado las compañías.

Estas instalaciones se sumarán a las tres centrales del complejo hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo del Tâmega: Gouvães, Daivões y Alto Tâmega, ubicadas sobre el río Tâmega, cerca de Oporto.

Tras el parque eólico marino Windanker, en construcción en aguas alemanas del mar Báltico, esta operación de Iberdrola es la segunda que financia el BEI con la garantía de Cesce para apoyar proyectos verdes liderados por empresas españolas fuera de España.

Esto contribuye a los objetivos de acción por el clima y sostenibilidad medioambiental de la Unión Europea.

La hibridación permite a la energía eólica y la hidroeléctrica compartir infraestructura de conexión a la red eléctrica, optimizando la integración de energías renovables y el uso de infraestructuras, y reduciendo el impacto ambiental, lo que ayudará a reforzar el sistema eléctrico de Portugal y apoyará los objetivos de reducción de las emisiones de carbono y combustibles fósiles.

Asimismo, el proyecto de hibridación eólica del Tâmega contribuye a los objetivos de acción por el clima del Grupo BEI recogidos en su Hoja de Ruta Estratégica para 2024-2027 y la segunda fase de la Hoja de Ruta del Banco del Clima para el período 2026-2030, así como el plan de acción del BEI para apoyar el programa REPowerEU de seguridad y transición energética.

La ubicación del proyecto promueve la cohesión económica, social y territorial, una de las ocho prioridades estratégicas del Grupo BEI, que con esta financiación "contribuye a la seguridad energética de Portugal, aprovechando las sinergias entre tecnologías limpias", según ha afirmado el director general de operaciones de préstamo y asesoría dentro de la UE del BEI, Jean-Christophe Laloux.

La directora de Área de Cuenta del Estado de Cesce, Beatriz Reguero, ha destacado que la compañía "se enorgullece" de apoyar los esfuerzos de empresas españolas por liderar la transición energética en Europa, y ha añadido que el complejo hidroeléctrico del Tâmega demuestra cómo estas alianzas pueden "canalizar la innovación y la inversión sostenible hacia proyectos que refuerzan el crecimiento económico y promueven la energía renovable".

Por su parte, el director de finanzas, control y desarrollo corporativo de Iberdrola, José Sainz Armada, ha destacado que esta operación refuerza la estrategia de financiación de la compañía y confirma la capacidad para impulsar "proyectos estratégicos clave" que "mejoran la seguridad energética y la competitividad mediante la electrificación".