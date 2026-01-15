BBVA se alía con la emiratí Altérra y destina una inversión de más de 215 millones para un nuevo fondo climático

De pie: Carlos Torres Vila, presidente de BBVA y S.E. Dr. Sultan Al Jaber, presidente de Altérra. Sentados: Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y CIB de BBVA y H.E. Majid Al Suwaidi, CEO de Altérra (JPG) BBVA

Las claves nuevo Generado con IA BBVA se alía con la emiratí Altérra y compromete más de 215 millones de euros como inversor estratégico en un nuevo fondo climático. El fondo Altérra Opportunity, domiciliado en Abu Dabi, se enfocará en inversiones globales en infraestructuras alineadas con el clima y la transición energética. La alianza refuerza la estrategia de BBVA para avanzar en sostenibilidad y ampliar su presencia en Oriente Medio. BBVA busca movilizar 700.000 millones de euros en negocio sostenible entre 2025 y 2029, tras alcanzar su anterior meta antes de lo previsto.

BBVA y Altérra, uno de los mayores vehículos privados de inversión en financiación climática del mundo, han anunciado una alianza mediante la cual BBVA se compromete a invertir 250 millones de dólares (más de 215 millones de euros) como inversor estratégico.

Y lo hará bajo un vehículo de co-inversión climática que Altérra tiene previsto lanzar, sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes.

Esta alianza refleja el reconocimiento y el interés de BBVA en la estrategia y capacidades diferenciadas de Altérra y respalda la aspiración del banco de avanzar en su estrategia de financiación sostenible y su creciente interés en Oriente Medio.

Una vez lanzado y aprobado, el fondo estará domiciliado en el ADGM (Abu Dhabi Global Market) y consolidará las co-inversiones existentes de Altérra Acceleration, el Fondo de Aceleración de Altérra de 25.000 millones de dólares, lo que representa un paso decisivo en su transición hacia su siguiente fase de crecimiento.

El fondo -denominado Altérra Opportunity- implementará una estrategia de inversión global diversificada en infraestructuras alineadas con el clima, a través de capital y crédito privado.

Su estrategia refleja un enfoque inversor orientado a obtener rentabilidades superiores una vez ajustadas al riesgo y un impacto climático positivo, tanto en mercados desarrollados como emergentes.

El fondo se destinará a inversiones en clima desde la transición energética, descarbonización industrial, hasta tecnología climática o estilos de vida sostenibles. Su alcance incluirá América del Norte, América Latina y Europa, además de mercados de crecimiento.

S.E. Dr. Sultan Al Jaber, presidente de Altérra y Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, han anunciado esta alianza estratégica durante la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi, que se clausura este 15 de enero en la capital de Emiratos Árabes Unidos.

S.E. Dr. Sultan Al Jaber ha manifestado que “este fondo marca un nuevo capítulo para Altérra al avanzar hacia nuestra siguiente etapa de crecimiento y profundizar nuestra capacidad para movilizar y desplegar capital global hacia inversiones de alto impacto".

"Nuestra alianza con BBVA supone un paso importante para reforzar la colaboración global en energía limpia, infraestructura sostenible e inversiones en tecnología, lo que nos permitirá continuar respaldando oportunidades de alta calidad y entregar valor a largo plazo”.

Por su parte, Carlos Torres Vila ha afirmado que “esta alianza está alineada con la estrategia de BBVA de hacer de la sostenibilidad un motor clave de crecimiento diferencial a nivel global y de profundizar nuestra presencia en centros de financiación climática de rápido crecimiento como Abu Dabi".

"Consideramos a Altérra un socio a largo plazo para movilizar capital a gran escala y esta alianza refleja nuestra confianza en su trayectoria y su estrategia centrada en el clima”.

BBVA mantiene una presencia histórica en Abu Dabi a través de su oficina de representación, establecida en 2013, lo que refleja el interés del banco en Oriente Medio como región estratégica para su actividad de Banca Corporativa y de Inversión.

La creciente importancia de la región en los mercados globales y su transformación económica la convierten en un área clave para BBVA, que busca acompañar a clientes institucionales y corporativos con presencia internacional.

Este interés ha dado un paso significativo con la reciente aprobación inicial otorgada por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del ADGM para la apertura de una nueva sucursal de BBVA en Abu Dabi.

Esto permitirá al banco ampliar su oferta de banca mayorista en la región y potenciar su servicio para clientes corporativos e institucionales a nivel local y vinculándolos con las capacidades de la red internacional de BBVA.

Al convertirse en inversor estratégico del nuevo fondo climático de Altérra, BBVA profundiza su relación con uno de los inversores más influyentes de Oriente Medio, respaldando la estrategia del banco de ampliar su presencia y visibilidad en la región y cumplir con sus aspiraciones en materia de sostenibilidad.

Además de esta inversión de 250 millones de dólares (213 millones de euros) en Altérra, el banco ha invertido hasta la fecha aproximadamente 300 millones de euros en fondos climáticos centrados en la descarbonización, como parte de su estrategia climática global.

BBVA se ha fijado el objetivo de movilizar 700.000 millones de euros en negocio sostenible entre 2025 y 2029, tras haber alcanzado su anterior objetivo de 300.000 millones de euros un año antes de lo previsto.