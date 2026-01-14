Nortegas cierra una emisión de bonos por 400 millones para refinanciar su deuda

La operación refuerza la estrategia financiera de Nortegas antes de la próxima revisión regulatoria del sector gasista para el periodo 2027-2032.

Los nuevos bonos cuentan con rating BBB- de S&P y forman parte del programa de emisión a medio plazo de hasta 2.000 millones de euros.

La compañía destinará los fondos a la recompra de bonos que vencen en septiembre de 2027, suavizando así su calendario de pagos.

Nortegas ha cerrado una emisión de bonos por 400 millones de euros a siete años con un cupón del 4,125% para refinanciar su deuda.

Nortegas reorganiza su deuda. La segunda distribuidora de gas natural de España por puntos de suministro ha cerrado una emisión de bonos por 400 millones de euros a siete años con un cupón del 4,125%.

Los fondos de esta nueva emisión se destinarán a usos corporativos generales, incluyendo la recompra de los bonos que vencen en septiembre de 2027, hasta un importe máximo de 400 millones de euros.

Con ello, Nortegas reducirá la concentración de vencimientos de los 575 millones de euros que aún permanecen vivos de una histórica emisión de 2017 y suavizará su calendario de pagos.

Los nuevos bonos, emitidos a tipo fijo y con un plazo de siete años, cuentan con un rating de BBB- por parte de Standard & Poor’s, lo que sitúa a la compañía en grado de inversión dentro del mercado de crédito.

La operación se enmarca en el programa de emisión a medio plazo de hasta 2.000 millones de euros de Nortegas, que la firma utiliza como herramienta para gestionar de forma activa su estructura financiera.

Esta colocación llega tras la operación anunciada recientemente a sus bonistas, en la que Nortegas lanzó una oferta de recompra anticipada sobre parte de su histórico bono de 2017, emitido originalmente por 750 millones de euros.

La propuesta ofrecía a los tenedores vender voluntariamente sus títulos a un precio cercano al nominal (en torno al 99,125%), más los intereses devengados, dentro de una ventana de aceptación acotada y condicionada al éxito de la nueva emisión.

El objetivo de este conjunto de movimientos es, en palabras de la propia compañía, gestionar de forma eficiente el perfil de vencimientos de la deuda y optimizar la estructura de balance

Con esta operación, Nortegas refuerza su estrategia financiera de manera anticipada, asegurando liquidez y estabilidad. Y lo hace antes de la próxima etapa regulatoria del sector, que abarcará el periodo 2027-2032 y estará definida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Se trata de una revisión retributiva de gran relevancia, similar a la polémica reforma del sector eléctrico debatida en 2025. En el caso del gas, esta nueva revisión llega tras el periodo 2021-2026, marcado por ajustes significativos que afectaron a todas las distribuidoras españolas.

Según fuentes del sector, la anterior reforma supuso un recorte acumulado total de más de 2.500 millones de euros en seis años.

Actualmente, la retribución de la distribución de gas se calcula mediante una fórmula paramétrica establecida por la CNMC, que cuenta principalmente el número de clientes conectados y el volumen de gas distribuido cada año.