Se estabiliza el crecimiento del autoconsumo en España en 2025 pero se espera que alcance entre 14 y 16 GW en 2030

Las claves nuevo Generado con IA El autoconsumo en España se ha estabilizado tras el boom de 2022-2024, pero se prevé que alcance entre 14 y 16 GW en 2030. El apagón de 2025 impulsó el interés por soluciones solares y de almacenamiento, orientando el autoconsumo hacia la resiliencia e independencia energética. El ahorro sigue siendo la principal motivación, aunque crecen el interés por la sostenibilidad y la autonomía; el 66% de quienes tienen placas solares quiere instalar aerotermia. La financiación flexible y las ayudas autonómicas han facilitado el acceso al autoconsumo y acelerado la madurez del sector en regiones como Cataluña, Navarra y Andalucía.

Tras el boom de años anteriores, donde se alcanzaron entre 1,4 y 2,6 GW/año en el pico de 2022‑2024, el sector del autoconsumo en España ha entrado en una fase de estabilidad.

Así lo refleja el "InformeSolar 2025: Radiografía del autoconsumo en España" de SotySolar, desarrollado en colaboración con UNEF, Huawei, Pontio, BayWa r.e., 8-33 y Clevergy.

En esta ocasión, el estudio busca las motivaciones y el comportamiento de los españoles frente a la energía solar, revelando un cambio profundo en las prioridades del consumidor.

El cambio de mentalidad es evidente y contrasta significativamente con las conclusiones del InformeSolar 2024. Hace un año apenas un 22% de los propietarios de viviendas consideraban instalar placas solares, frenados por la bajada de los precios de la energía y la retirada de las ayudas europeas.

UNEF registró entonces una ralentización del 31% en el ritmo de instalación en 2024 respecto al 2023, y además, en 2025 el apagón del 28 de abril cambió las reglas del juego.

Este evento disparó las búsquedas de soluciones solares y de almacenamiento doméstico, transformando la percepción ciudadana. Así, el autoconsumo dejó de verse solo como ahorro para convertirse en una garantía de resiliencia e independencia energética.

Apuesta por la aerotermia

En este nuevo contexto, según los datos del InformeSolar 2025, aunque el ahorro económico continúa siendo la principal motivación para instalar placas solares (65% en 2025 vs. 60% en 2024), factores como la sostenibilidad (12%) y la independencia energética (8%) han ganado peso.

"El autoconsumo en España ha dejado de ser una tecnología costosa y minoritaria para convertirse en un electrodoméstico cotidiano, fiable y esencial", destaca José Donoso, CEO de UNEF.

Comunidades con ayudas en el año 2025 UNEF

"Tras el apagón de 2025, el mercado ha evolucionado de la simple búsqueda de ahorro hacia un modelo de independencia energética total, donde las placas solares se integran con baterías, coches eléctricos y bombas de calor para garantizar un hogar autosuficiente y sostenible".

Por otra parte, la aerotermia ha experimentado una gran transformación en un año y, mientras que en 2024 la mitad de los propietarios consideraba su coste inicial excesivo y había un bajo conocimiento, en 2025 la intención de compra se ha disparado y el 66% de quienes ya poseen placas solares planea su instalación en su hogar en los próximos tres años.

Asimismo, el estudio valora como la inestabilidad del sector ha provocado que la sociedad priorice la seguridad en sus gastos por encima de otras variables, llevando a un 71% de los españoles a preferir tarifas energéticas estables, posicionando el autoconsumo como una herramienta fundamental para este control de costes.

Asimismo, a la hora de elegir instalador, el precio es relevante (45%) pero factores de confianza como las recomendaciones de clientes (25%) y el soporte en trámites y ayudas (20%) ganan terreno, añade el informe.

La financiación, clave

Respecto al modelo de financiación, mientras que en 2024 el 73% de los propietarios ignoraba la existencia de ayudas y se mostraba cauto ante la inversión inicial, en 2025 entre el 60% y el 70% de los hogares optan por fórmulas de pago flexible, una cifra que alcanza el 80% en proyectos que superan los 10.000 euros o incluyen baterías.

El estudio considera que este avance se debe a la consolidación de soluciones financieras que eliminan el coste de entrada y ofrecen procesos 100% digitales, permitiendo al usuario comenzar a pagar sus cuotas solo cuando la instalación ya está operativa.

Por comunidades autónomas, el informe destaca el crecimiento en Cataluña donde las subvenciones operaron como un sólido dinamizador del mercado, atrayendo a un segmento de consumidores con una intención de ejecución ya madura. El resultado fue un incremento del 20,6% en el volumen de interesados.

Este patrón se repite con distintos matices en otras regiones. Desde las ayudas a la descarbonización para sustituir calderas por aerotermia en Navarra, hasta los incentivos para el uso eficiente de la energía en Andalucía o los programas de mejora energética en Murcia, Galicia y País Vasco.

Tras el cierre de los fondos europeos Next Generation, el mercado ha evolucionado desde una dependencia de ayudas directas hacia un modelo de rentabilidad más estructural. El análisis por comunidades autónomas revela que el efecto de estos programas varía significativamente según cada región.

"El InformeSolar 2025 confirma que el autoconsumo en España ha madurado: ya no es una respuesta coyuntural a los precios de la luz, sino una decisión estratégica de los ciudadanos que buscan control, seguridad y sostenibilidad", afirma José Carlos Díaz Lacaci, CEO de SotySolar.

"El apagón de primavera fue un punto de inflexión que aceleró la demanda de resiliencia energética. En SotySolar hemos alcanzado el punto de equilibrio en España y Portugal porque hemos entendido que nuestro trabajo no es solo vender e instalar placas solares, sino acompañar al cliente durante todo el proceso".

"El 20% de nuestros clientes nos eligen precisamente por ese acompañamiento integral, y eso refuerza nuestra convicción de que el futuro del sector se construye con confianza, profesionalidad y visión de largo plazo”.

“El camino hacia la electrificación de la demanda es irreversible, y España tiene todas las condiciones para liderarlo. Cuenta con abundante sol, tecnología madura, financiación accesible y, sobre todo, una sociedad cada vez más consciente y comprometida. Nuestro reto es crecer bien, con solidez, con rentabilidad, y siempre poniendo al cliente en el centro”, concluye el CEO.