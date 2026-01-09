Trump anuncia un nuevo acuerdo con Venezuela para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo

Donald Trump, presidente de EEUU, en la rueda de prensa posterior a la reunión con las grandes petroleras para hablar sobre el futuro de Venezuela Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó el viernes una reunión para discutir sobre Venezuela con ejecutivos de algunas de las compañías petroleras más grandes del mundo en la Casa Blanca, diciendo que quiere que inviertan 100.000 millones de dólares en el país para expandir enormemente su producción.

Estados Unidos refinará y venderá hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo venezolano bajo un nuevo acuerdo con el país tras el derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro, anunció este viernes Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su Administración decidirá qué compañías petroleras pueden invertir en Venezuela, lo que subraya el enfoque práctico de Washington para reabrir el asediado sector petrolero del país.

El mandatario ha anunciado que la próxima semana mantendrá otra reunión con las compañías petroleras.

La reunión refleja la importancia del petróleo para la estrategia de Trump para la nación miembro de la OPEP después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder del país sudamericano, Nicolás Maduro, en una descarada redada nocturna en su capital el 3 de enero.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y aportar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump en la apertura de la reunión.

"Vamos a tomar la decisión sobre qué compañías petroleras van a entrar y a cuáles les vamos a permitir hacerlo", dijo.

Trump elogió un acuerdo reciente con los líderes interinos de Venezuela para proporcionar 50 millones de barriles de petróleo crudo a Estados Unidos, donde numerosas refinerías estadounidenses están especialmente equipadas para refinarlo, y dijo que espera que las entregas continúen indefinidamente.

"Uno de los beneficios que obtendrá Estados Unidos de esto serán precios de la energía aún más bajos", dijo.

Los funcionarios de la Administración Trump han dicho que necesitan controlar las ventas y los ingresos del petróleo de Venezuela indefinidamente para garantizar que el país actúe en interés de Estados Unidos, y también quieren ver a las grandes compañías petroleras rehabilitar los yacimientos petrolíferos de Venezuela después de décadas de declive.

Reuters ha informado que compañías como Chevron, Vitol y Trafigura están compitiendo duramente por licencias estadounidenses para comercializar el petróleo crudo existente en Venezuela, pero que las principales petroleras dudan en comprometerse con grandes inversiones a largo plazo en Venezuela debido a los altos costos y la inestabilidad política.

El vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, dijo en la reunión de la Casa Blanca que la compañía está comprometida con las inversiones en Venezuela.

Chevron ya opera en el país, pero rivaliza con Exxon Mobil y ConocoPhillips, que se fueron hace casi 20 años después de que sus bienes fueron nacionalizados.

Exxon: es "invertible"

El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, dijo que Venezuela es "invertible" sin "cambios significativos", adoptando un tono escéptico ante el llamado de Donald Trump a una avalancha de inversiones.

"Si observamos las estructuras legales y comerciales, los marcos vigentes hoy en Venezuela, es invertible", tras unas semanas para evaluar las oportunidades en Venezuela.

Pero evitó el llamado de Trump a las empresas para que se comprometan a invertir en el país "hoy".

"Ingresamos a Venezuela por primera vez en la década de 1940 y nos confiscaron nuestros activos dos veces", dijo Wood. "Y, como pueden imaginar, volver a ingresar una tercera vez requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente aquí y a lo que es el estado actual".

"Si observamos las estructuras legales y comerciales, los marcos vigentes hoy en Venezuela, es ininvertible, por lo que se deben realizar cambios significativos en esos marcos comerciales, el sistema legal", agregó. "Tiene que haber protecciones duraderas para la inversión y debe haber cambios en las leyes de hidrocarburos del país".