Trump convoca a Repsol junto a las grandes petroleras de EEUU a una reunión en Washington para tratar el tema de Venezuela

Empresas indias como Reliance e Indian Oil están interesadas en comprar petróleo venezolano si se permite la venta a compradores no estadounidenses, mientras que sorprende la ausencia de la italiana ENI en la convocatoria.

La reunión se centrará en los pasos necesarios para la reconstrucción de la industria petrolera venezolana y el retorno de las compañías internacionales al país, tras la detención de Nicolás Maduro.

El encuentro contará con representantes de Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Reliance Industries, Vitol, Trafigura y altos funcionarios del gobierno estadounidense.

Donald Trump ha convocado a Repsol y grandes petroleras de EE.UU., India y comerciantes de materias primas a una reunión en la Casa Blanca para tratar el futuro del sector petrolero en Venezuela.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha convocado este viernes, 9 de enero, a Repsol junto a otras grandes petroleras estadounidenses, indias y 'traders' para tratar el futuro de Venezuela.

Está previsto que más de una docena de ejecutivos petroleros, incluido el veterano investigador de petróleo Harold Hamm se reúnan con Trump y altos funcionarios en la Casa Blanca.

La alineación programada es un 'Quién es Quién' de los titanes petroleros estadounidenses, con representantes de Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. y ConocoPhillips. Además de Repsol, también asistirá a la reunión la empresa india Reliance Industries, que también ha sido invitada y el operador internacional de esquisto Bryan Sheffeld.

La reunión, que incluirá al secretario de Estado de Energía, Chris Wright, y al secretario de Estado del Interior, Doug Burgum, se centrará en la escala de lo que se necesita en Venezuela, así como en lo que se necesita para que las compañías petroleras regresen cómodamente.

"Trump tiene una visión pragmática, con resultados a corto plazo en Venezuela y, por tanto, es importante contar con empresas que conozcan bien el terreno para acelerar en el menor tiempo posible la puesta en marcha de la industria del país", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Se viven horas decisivas para reconstruir la industria del petróleo en Venezuela, una vez que se produjo el arresto del ya ex presidente del país, Nicolás Maduro, hace una semana y el anuncio de EEUU de reconstruir la economía del país en tres fases.

El plan del presidente estadounidense Donald Trump de utilizar las reservas petroleras de Venezuela para reducir el precio del petróleo a 50 dólares por barril plantea un dilema para la industria energética estadounidense.

Vitol y Trafigura

Los jefes de las comercializadoras de materias primas Vitol y Trafigura también conversarán sobre la comercialización del petróleo venezolano en la reunión con Trump de este viernes.

Las casas comerciales europeas han dominado tradicionalmente el comercio mundial de petróleo y podrían ayudar a Estados Unidos a vender petróleo de Venezuela, aunque Washington quiere que las principales petroleras estadounidenses desempeñen el papel más importante.

Vitol, con sede en Ginebra, ya recibió una licencia preliminar del gobierno de Estados Unidos para iniciar negociaciones para la importación y exportación de petróleo de Venezuela durante 18 meses, dijeron cuatro fuentes a Reuters el jueves.

"Es un tema de debate general en la industria petrolera", declaró Ben Luckock, director global de petróleo en Trafigura, en una entrevista con Bloomberg Television el martes. "Creo que todos están analizando las posibles oportunidades en Venezuela".

Petroleras indias

Por su parte, la india Reliance Industries Ltd, operador de la planta de refino más grande del mundo, ha pedido comprar petróleo venezolano si se permite su venta a compradores no estadounidenses.

"Esperamos claridad sobre el acceso al petróleo venezolano por parte de compradores no estadounidenses y consideraremos comprar el petróleo de manera conforme", dijo un portavoz de Reliance Industries.

Si es así, otras refinerías indias como Indian Oil Corp y Hindustan Petroleum Corp también considerarán comprar petróleo venezolano si se permiten las ventas a empresas no estadounidenses, dijeron fuentes del sector.

La legalidad de las medidas de la administración Trump sigue siendo turbia. "Si se firma un acuerdo por coacción, es ilegítimo", dicen algunos analistas en EEUU.

Sin la italiana ENI&

Sorprende que en este elenco de invitados para hablar del futuro de Venezuela no esté invitada la otra energética europea sobre terreno caribeño, la italiana Eni.

"Se puede entender porque Eni hoy solo mantiene un gran activo operativo en Venezuela: su participación del 50% en la empresa Cardón IV, que produce gas en el campo offshore Perla, en sociedad con Repsol y en joint venture con PDVSA para el mercado interno venezolano", continúan las mismas fuentes.

Otros proyectos históricos de petróleo pesado y crudo (PetroSucre, PetroJunín, Corocoro/Junín‑5) están totalmente deteriorados en sus libros y ya no cuentan como activos relevantes de la compañía en el país.