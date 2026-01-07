La renovable española Bruc cerró 2025 con 1.963 MW en operación y suma otros 637 MW en construcción

Las claves nuevo Generado con IA Bruc cerró 2025 con 38 plantas fotovoltaicas en operación, sumando 1.963 MW de potencia instalada. La compañía tiene 637 MW en construcción, todos de tecnología solar fotovoltaica, y 3.988 MW en desarrollo. El desarrollo incluye 1.716 MW en proyectos fotovoltaicos, 2.200 MW en sistemas de almacenamiento mediante baterías y 72 MW de hibridación eólica. Bruc ha asegurado financiación por 474 millones de euros para refinanciar 858 MW en operación, respaldada por entidades financieras nacionales e internacionales.

La energética renovable española Bruc ha cerrado el ejercicio de 2025 con 38 plantas fotovoltaicas en operación comercial, que suman una potencia pico instalada de 1.963 megavatios (MW), informó la compañía.

A estos activos en operación, el productor independiente de energías renovables añade 637 MW actualmente en construcción -todos ellos de tecnología solar fotovoltaica- y 3.988 MW en desarrollo.

En total, la cartera total de activos de Bruc alcanza así los 6.588 MW.

De los 3.988 MW en desarrollo, 1.716 MW corresponden a proyectos fotovoltaicos, 2.200 MW a sistemas de almacenamiento mediante baterías hibridadas y 72 MW a un proyecto de hibridación eólica vinculado a la planta fotovoltaica 'Las Quinientas'.

Bruc instalará antes de final de año las primeras baterías, que proporcionarán flexibilidad a la oferta de energía. Durante el ejercicio, las plantas gestionadas por Bruc han generado 3,42 teravatios/hora (TWh) de energía limpia, que, según las estimaciones de la compañía, supone el abastecimiento del consumo de 900.000 hogares en España.

Financiación

Por otra parte, la financiación para la construcción y operación del portfolio de activos del grupo está garantizada gracias a acuerdos con importantes entidades financieras nacionales e internacionales, todos ellos alineados con los 'green loan principles'.

A este respecto, Bruc acordó recientemente una financiación sin recurso por importe de 474 millones de euros con BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, Export Development Canada (EDC) y Banco Cooperativo.

Estos recursos serán destinados a la refinanciación de la deuda existente de 858 MW de plantas de generación solar fotovoltaica que la empresa tiene en operación en las comunidades de Andalucía y Aragón.

El accionariado de Bruc, compuesto por los fondos de pensiones OPTrust y USS, respalda el desarrollo de su plan de negocio. A este respecto, el presidente del grupo, Juan Béjar, indicó que la confianza de sus accionistas permite a la compañía "seguir avanzando en el cumplimiento del plan de negocio y estar preparados para aprovechar las oportunidades que se deriven del avance en la electrificación de la economía".

Mientras, el consejero delegado de Bruc, Luis Venero, afirmó que las inversiones en almacenamiento que se están abordando en ejecución del modelo de negocio del grupo "permitirán dar flexibilidad a su oferta de energía, con el fin de contribuir a la fiabilidad y firmeza del sistema eléctrico y capturar mejores precios".