El Gobierno sube al 14% la cuota obligatoria de biocarburantes en el transporte para 2026

La norma incluye medidas para prevenir el fraude y flexibiliza el cumplimiento parcial durante el primer semestre del año.

La medida busca facilitar la adaptación a la Directiva Europea, que exige alcanzar al menos un 29% de energía renovable en el transporte para 2030.

El Gobierno ha aprobado la modificación del objetivo anual de incorporación de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte para 2026, elevándolo del 12% al 14%.

La ministra Portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, destacó la "importancia de esta medida" propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Y es que el sector del transporte supone "el 30% de la emisión de gases de efecto invernadero", dijo.

Con esta modificación, el Gobierno pretende facilitar la adaptación progresiva a la Directiva Europea para que en el año 2030 la cuota de energía renovable en el consumo final del transporte alcance al menos el 29%.

Asimismo, Saiz puso en valor que la medida también "supone un incremento en reforzar la prevención del fraude" y se acompaña de medidas transitorias que flexibilizan el cumplimiento parcial durante el primer semestre del año.

El pasado mes de octubre, el gabinete dirigido por Sara Aagesen ya lanzó a consulta pública un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes y se actualiza el objetivo de venta o consumo de biocarburantes para el año 2026, fijado en un 12%, con el fin de equipararlo al objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 6% ya vigente.

En concreto, para el cálculo del objetivo equivalente se tenían en cuenta las estimaciones de consumo de energía en el transporte establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

También se tenían en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero remitidas por los sujetos obligados en el Sistema de Información de Biocarburantes (Sicbios).

En su propuesta, el Ministerio ya indicaba que esta equiparación respondía a la necesidad de garantizar coherencia normativa y evitar la coexistencia de objetivos similares que, al ser medidos con metodologías distintas, generan inseguridad jurídica y dificultades de aplicación práctica para los sujetos obligados.