Los planes de Trump para controlar el crudo de Venezuela disparan en bolsa a las grandes petroleras de EEUU y a Repsol

Los analistas creen que la recuperación del sector petrolero venezolano dependerá de inversiones, reformas y una posible transición política.

ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips registraron alzas del 2% al 5% en Wall Street; Repsol subió un 3,5% en el Ibex 35.

Las grandes petroleras estadounidenses y Repsol subieron en bolsa tras los planes de Trump para controlar el crudo de Venezuela.

Los planes de Donald Trump para tomar el control de la industria petrolera de Venezuela con la ayuda de las grandes compañías estadounidenses del sector han sido recibidos con importantes subidas en bolsa de gigantes como ExxonMobil, Chevron o ConocoPhillips.

Pero no han sido las únicas compañías que este lunes se han beneficiado de la nueva etapa que se abre en torno al crudo venezolano. También lo ha hecho la española Repsol, que se disparó un 3,5% dada su histórica presencia en el país.

En concreto, en Wall Street, ExxonMobil, Chevron o ConocoPhillips registraron subidas de entre el 2% y el 5%. También se dispararon las empresas de servicios petroleros como Halliburton o Schlumberger, además de compañías de refino y transporte como Marathon Petroleum o Valero Energy, cuyos repuntes llegaron a superar el 10%.

En España, las acciones de Repsol, la empresa de nuestro país más vinculada a Venezuela, cerraron con la segunda mayor subida del Ibex 35, del 3,47%, hasta los 16,98 euros. Sólo se vio superada por Indra, que se disparó un 9,48%, con los inversores atentos al futuro del país caribeño tras el ataque de Estados Unidos.

En el Viejo Continente también destacó la subida de casi el 1,5% de la italiana Eni, con presencia también en Venezuela. Por el contrario, las británicas Shell y BP cerraron la sesión en negativo, igual que la francesa TotalEnergies. Los descensos fueron del 0,6% al 1,6%.

Precios

Los precios del petróleo también subieron este lunes, a pesar de haber iniciado el día en negativo. La subida registrada por el barril de Brent superó el 1,6%, hasta casi los 62 dólares por barril. En esta misma línea se comportó el West Texas, que se sitúa cerca de los 60 dólares.

En su comparecencia de este sábado, Trump sugirió que los gigantes petroleros de Estados Unidos invertirán miles de millones de dólares en la reparación de la infraestructura venezolana.

Sin embargo, los analistas creen que los riesgos políticos y de otro tipo, junto con los actuales precios del petróleo relativamente bajos, podrían impedir que esto suceda pronto.

Hay que tener en cuenta que cualquier inversión en la infraestructura energética venezolana en este momento se realizaría en un mercado energético global debilitado. Los precios del crudo han bajado un 20% en 2025 en comparación con los niveles registrados el año anterior.

Algo que no parece desanimar al sector. Por ejemplo, la petrolera estadounidense Continental Resources no descarta entrar en Venezuela si se produce una "mayor estabilidad regulatoria y gubernamental" y siempre y cuando existan unas circunstancias adecuadas.

"Aunque no tengamos planes inmediatos con respecto a Venezuela, creemos que el país tiene un potencial significativo en cuanto a recursos", han afirmado desde la compañía.

Infraestructuras en Venezuela

La industria petrolera venezolana se encuentra en mal estado tras años de abandono y sanciones internacionales. Algunos analistas creen que el país podría duplicar o triplicar su producción actual, que ronda los 1,1 millones de barriles diarios (mbd), y recuperar sus niveles históricos de producción con relativa rapidez.

Los expertos de JP Morgan prevén una breve y pronunciada caída en la producción venezolana, pero también indican que se espera una rápida recuperación. La producción podría alcanzar entre 1,3 y 1,4 millones de barriles diarios en los dos años siguientes a una transición política.

“Con nuevas inversiones y reformas institucionales importantes, la producción podría potencialmente expandirse a 2,5 mbd durante la próxima década”, anticipan los expertos de la entidad estadounidense.

Venezuela produce el tipo de crudo pesado necesario para el diésel, el asfalto y otros combustibles para maquinaria pesada. El diésel escasea en todo el mundo debido a las sanciones petroleras de Venezuela y Rusia y el crudo estadounidense, más ligero, no puede sustituirlo fácilmente.

Hay varios factores que, según los expertos, marcarán cómo evolucionará la producción venezolana, incluida la rapidez con la que se pueda concretar una transición política.

También la velocidad y la disposición de las compañías petroleras multinacionales a volver al país, apunta John Freeman, analista de la firma global de servicios financieros Raymond James.

En este contexto, los analistas anticipan que las principales beneficiarias serán Chevron, dada su presencia actual en el país, y ConocoPhillips, por el laudo arbitral internacional que condenó al país a indemnizar con hasta 10.000 millones de dólares a la petrolera por la expropiación de sus activos.

Asimismo, también esperan que las refinerías se vean beneficiadas por el hecho de tener un mayor acceso a crudo pesado más cerca de casa. Algo que se ha reflejado en la evolución de la cotización de estas compañías, al menos en la sesión del lunes.

Repsol en Venezuela

En el caso de Repsol, los analistas de Bankinter recuerdan que la compañía española tiene casi un 15% de sus reservas mundiales de petróleo (para extracción, en forma de concesiones) y el 12% de su producción en Venezuela.

"Consideramos como desenlace más probable la reconstrucción de la economía venezolana, siendo parte fundamental de ese proceso la rehabilitación de los medios de producción y refino de petróleo tras años sin inversión en los mismos", dicen desde Bankinter.

En ese contexto, consideran que Repsol debería ser una de las compañías beneficiadas, aunque probablemente menos que las estadounidenses por razones políticas. Sin embargo, su posicionamiento en Venezuela debería favorecerle más que perjudicarle "salvo que EEUU cuestione las concesiones actualmente en vigor".

La actividad de Repsol en Venezuela se remonta a 1993. En la actualidad, el 85% de su producción en el país es gas, con un volumen bruto de 580 millones de pies cúbicos por día (unos 100.000 barriles equivalentes de petróleo al día) en el campo de gas offshore Perla, situado en el activo de Cardón IV, operado al 50% con la compañía italiana Eni.

Este gas es exclusivamente para uso interno en Venezuela y sirve para abastecer a las plantas venezolanas de producción de electricidad, según han explicado a Efe fuentes de Repsol.

Cardón IV suministra más del 90% de la demanda del oeste del país y alrededor del 33% a nivel nacional. Es un elemento crítico del sistema de gas y la generación de energía, ya que no hay alternativa ni back-up para su producción en Venezuela.

A la espera de la evolución de los acontecimientos en el país, fuentes de la compañía española no han querido hacer ningún tipo de declaración al respecto.