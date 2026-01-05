Sener, la ingeniería que en Alemania pone el sello 'made in Spain' con la primera regasificadora terrestre del país

Sener mantiene una fuerte expansión internacional, con el 86% de sus ventas fuera de España y presencia en 18 países, especialmente en energía, movilidad y aeroespacial.

La terminal German LNG en Brunsbüttel permitirá cubrir hasta el 10% del consumo anual de gas de Alemania y está diseñada para adaptarse a combustibles bajos en carbono en el futuro.

La compañía vasca se posiciona como socio tecnológico clave en proyectos de descarbonización, almacenamiento y centros de datos en el exigente mercado alemán.

Sener lidera el desarrollo de la primera regasificadora terrestre en Alemania, un hito para el sello 'made in Spain' en infraestructuras energéticas.

Infraestructuras gasistas, ciclos combinados, cogeneración e incluso centros de datos en Alemania llevan ya sello made in Spain gracias a la apuesta que ha hecho el grupo vasco de ingeniería Sener por desarrollar proyectos en Centroeuropa.

"Solo en 2024 el 86% de nuestras ventas eran internacionales, estamos en 18 países y con más de 4.000 profesionales, pero el país germano se ha convertido en nuestro principal foco de crecimiento en energía y movilidad", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes de la compañía.

Energía, infraestructuras, naval, digital o aeroespacial son las principales líneas de negocio de una de las empresas con más solera de ingeniería y tecnología punta de España. Su carrera de fondo fuera de nuestras fronteras ya está dando sus frutos.

Por ejemplo, el mecanismo de precisión que sirve para que la antena de los róveres (vehículo robótico) que están hoy operando en Marte apunte a la Tierra ha sido diseñado, fabricado e integrado por la compañía.

Con esta seña de identidad, Sener crece en todas las áreas, pero los segmentos de aeroespacial y defensa, junto con energía y movilidad, son los que más traccionan la facturación y el posicionamiento internacional del grupo.

Familiar y vasca

Sener, primer grupo español de ingeniería registrado como tal, nació en Bilbao en 1956 gracias a los hermanos Enrique de Sendagorta Aramburu y José Manuel de Sendagorta Aramburu.

Su idea de salir a Europa en una década en la que España aún vivía en autarquía se inspiraba en los modelos industriales de países como Alemania y Suiza.

Y todavía sigue en manos de la familia fundadora en un 100% del capital, pasando de padres a hijos hasta la cuarta generación.

Actualmente su presidente es Andrés Sendagorta, que asume la presidencia del grupo desde 2020 dentro del relevo generacional de la familia fundadora, y su consejero delegado (CEO) es Jorge Sendagorta Cudós.

En el centro de la imagen, Jorge Sendagorta Cudós, CEO del grupo Sener, y Andrés Sendagorta, presidente. SENER

Y en un mercado tan exigente como el alemán, Sener actúa como socio tecnológico para proyectos complejos de descarbonización y redes energéticas, especialmente en el desarrollo de plantas de ciclo combinado (térmicas de gas natural), en almacenamiento, en plantas de desulfuración y cogeneración.

También diseña infraestructuras hydrogen‑ready (hidrógeno) y terminales de GNL preparadas para futuros gases renovables, además de proyectos de desarrollo de SAF (Sustainable Aviation Fuel, es decir, combustible sostenible de aviación), y su nueva línea de negocio: los centros de datos.

En mayo de 2023, la compañía se convierte en el accionista mayoritario de la empresa de centros de datos Quark para aprovechar las sinergias a nivel tecnológico, operativo y de innovación (en sectores como movilidad, energía o digital).

"El objetivo en el negocio de los centros de datos es diseñar la infraestructura física del edificio, los servicios de suministros, anti-incendios o la refrigeración", puntualizan desde la compañía a este periódico.

Regasificadora terrestre

Uno de los hitos más relevantes que entrará en operación en 2026 es la construcción de German LNG, la primera terminal de regasificación terrestre alemana. Permitirá al país introducir en su red de gasoductos el combustible que llega por vía marítima, convirtiéndose en una alternativa al gas proveniente por vía terrestre.

Esta planta está ubicada al norte del país, en la localidad de Brunsbüttel, justo en la desembocadura del Elba y conectada al ChemCoast Park, un gran polo industrial del norte del país.

Terminal de regasificación de GNL (gas natural licuado). Invertia

Podrá producir hasta 8.000 millones de metros cúbicos por año (BCMA, según sus siglas en inglés) de gas natural, que podrán ampliarse hasta los 10 bcma. Esto, representa aproximadamente el 10% del consumo anual actual de Alemania.

Esta terminal se comenzó en paralelo al uso de una FSRU -Floating Storage and Regasification Unit o Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación-. En concreto, el buque Höegh Gannet , que se emplea como solución rápida para el suministro energético del país, después de que en 2023 se encendieran todas las alarmas por la falta de gas ruso tras la invasión de Ucrania.

Junto a la terminal terrestre se espera contar con dos grandes tanques de almacenamiento y todas las instalaciones portuarias y de distribución asociadas.

El diseño del proyecto prevé que la terminal pueda adaptarse en el futuro al manejo de derivados de hidrógeno (como amoníaco o e‑metano) y de "green LNG", de forma que sirva de nodo para combustibles bajos en carbono en el norte de Europa.

Una línea de negocio que espera que siga creciendo en 2026 con el plan del Gobierno alemán para subastar apoyo público a nueva potencia de centrales de gas “hidrógeno‑ready” como respaldo al sistema eléctrico, dentro de su “estrategia de centrales” y del futuro mercado de capacidad.

El esquema más reciente apunta a subastas para unos 10 GW de potencia controlable, de los que 8 GW serían centrales de gas preparadas para hidrógeno y 2 GW se abrirían a otras tecnologías flexibles (baterías, etc.).

"Esperamos que con esta subasta, el negocio de Sener siga creciendo en el país germano", concluyen las mismas fuentes.