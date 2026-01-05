La factura eléctrica para un electrointensivo en España es un 167% más alta que en Francia, según AEGE

La factura por el consumo de energía eléctrica para un electrointensivo en España es un 167% más cara que en Francia y un 36% superior que en Alemania, según datos del barómetro de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).

En concreto, los precios eléctricos finales para la industria electrointensiva en España, a cierre de diciembre, se situaron en los 58,78 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone 2,7 veces los 22,05 euros/MWh en Francia y 1,4 veces los 43,23 euros/MWh en Alemania.

A este respecto, la gran industria de Francia adquiere un 62% de su electricidad con contratos más competitivos que el precio de sus mercados eléctricos a través de la tarifa ARENH, a 42 euros/MWh.

Mientras, AEGE destacó que los consumidores electrointensivos en España hacen frente a unos costes por los servicios de ajuste del sistema que no son considerados en Francia y Alemania, lo que amplía la brecha competitiva en más de 17 euros/MWh.

Además, subrayó que las compensaciones por CO2 indirecto que obtienen las industrias electrointensivas en Alemania son sustancialmente superiores a las que recibe la industria nacional, que están limitadas por la indisponibilidad presupuestaria.

Concretamente, AEGE estimó que en Alemania las industrias electrointensivas acceden a compensaciones por encima de las de España por un total de 26 euros/MWh superiores.