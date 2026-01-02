Moeve cierra un acuerdo con Pretium Renovables para el desarrollo de hasta seis plantas de biometano

De izquierda a derecha, Ana M. Castelblanque, responsable de Crecimiento del negocio de Biometano de Moeve, Laureano Parrilla, director de Pretium Renovables, Adrien Souchet, director de Biometano de Moeve, y Jesús Villegas, CTO de Pretium Renovables. Moeve

Las claves nuevo Generado con IA Moeve y Pretium Renovables han firmado un acuerdo estratégico para desarrollar entre cuatro y seis plantas de biometano en España, cada una con una capacidad estimada de 60 GWh anuales. Las nuevas plantas contribuirán a reducir aproximadamente 14.666 toneladas de CO2 al año por planta, apoyando la descarbonización y la economía circular, especialmente en regiones rurales como Andalucía. El biometano producido permitirá transformar residuos agrícolas y ganaderos en energía renovable, impulsando la transición energética y el desarrollo económico del entorno rural. Este acuerdo refuerza la estrategia de Moeve para ampliar su ecosistema de biocombustibles de segunda generación y avanzar en la reducción de un 55% de sus emisiones de CO2 para 2030.

Moeve da un nuevo paso en su hoja de ruta en torno al biometano con la firma de un acuerdo estratégico con Pretium Renovables orientado a impulsar el desarrollo de este gas renovable en España.

La compañía energética ha incorporado a esta firma especializada en el desarrollo de proyectos de biometano como socio estratégico para promover entre cuatro y seis nuevas plantas, cada una con una capacidad estimada de 60 GWh anuales.

Esta alianza se enmarca en los planes de Moeve para fomentar la producción de biometano, promover la economía circular y avanzar en la transición energética, en línea con su estrategia de transformación Positive Motion.

La energética proyecta el desarrollo de estas instalaciones en distintos puntos del territorio nacional, con Andalucía como región prioritaria para su implantación. Cada planta permitirá reducir cerca de 14.666 toneladas de CO2 al año, una cifra equivalente al consumo energético anual de 11.433 hogares.

Adrien Souchet, director de Biometano de Moeve, ha señalado que "este acuerdo con Pretium Renovables refuerza nuestro ecosistema de alianzas estratégicas y nos permite seguir avanzando en el desarrollo del biometano en el marco de nuestra estrategia Positive Motion".

"La colaboración con socios especializados nos permite acelerar el despliegue de este gas renovable y facilita, además, la puesta en marcha de proyectos de descarbonización en regiones con potencial, como es el caso de Andalucía, contribuyendo a reforzar el desarrollo económico y social del territorio rural”.

Por su parte, Laureano Parrilla, director de Pretium Renovables, ha destacado que "el acuerdo con Moeve marca un gran hito para Pretium Renovables y nos consolida como una compañía referente en el desarrollo de proyectos de biometano en España".

"Nuestra misión es desarrollar proyectos integrados en los territorios que aporten el máximo valor, contribuyendo a la descarbonización, la economía circular y el desarrollo económico y social del entorno rural. Con esta alianza damos un paso decisivo para acelerar la transición energética y posicionar a Andalucía como región líder en gases renovables”.

El acuerdo con Pretium Renovables se alinea con la hoja de ruta de Moeve para alcanzar un ecosistema en torno a la producción de biocombustibles de segunda generación (2G). Para ello, la compañía continúa ampliando su red de socios, entre los que ya figuran los acuerdos alcanzados con ID Energy Group, Kira Ventures, PreZero e InproEner.

El uso de biometano como sustituto del gas natural convencional permitirá reducir las emisiones de CO2 de los parques energéticos y plantas químicas de la compañía, así como de sus clientes y socios industriales, y actuará como vector complementario para la producción de hidrógeno verde y el impulso de la movilidad sostenible.

Estas actuaciones contribuirán a avanzar en la estrategia de descarbonización de Moeve, cuyo objetivo es reducir un 55% sus emisiones de CO2 (alcances 1 y 2) para 2030 respecto a 2019.

Moeve ha puesto en marcha un ambicioso plan para el despliegue de plantas de biometano en España y espera gestionar 4TWh para 2030. Su apuesta permitirá transformar residuos agrícolas y ganaderos en gas renovable, contribuyendo a la valorización de subproductos industriales y a la descarbonización de sectores con elevada demanda energética.

Un gas renovable con elevado potencial

Las propias características del biometano refuerzan el valor de este tipo de iniciativas, al permitir reducir más del 90% de las emisiones frente al gas natural convencional y facilitar su integración directa en la infraestructura gasista existente. Su versatilidad permite tanto su almacenamiento como su inyección directa en la red de transporte gasista.

El biometano se consigue a partir del biogás que se obtiene mediante un proceso natural de descomposición (digestión anaerobia) de residuos orgánicos biodegradables agrícolas, ganaderos e industriales y que, posteriormente, se somete a un proceso de upgrading.

Las plantas de biometano ofrecen una alternativa sostenible al tratamiento de residuos, al permitir su valorización energética y la producción de subproductos como abonos y fertilizantes orgánicos. Asimismo, contribuyen a la independencia energética y al desarrollo económico del entorno rural, impulsando sectores esenciales para la economía española, como el agrícola y el ganadero.