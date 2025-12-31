Inseguridad legal y riesgos personales: escenarios que surgirán tras la judicialización de la tasa de redes de la CNMC

Se esperan cambios en el consejo de la CNMC en los próximos meses, con la renovación pendiente de varios consejeros, incluida la presidenta, cuyo mandato vence en junio de 2026.

El conflicto ha provocado divisiones internas en el consejo de la CNMC, con votos en contra y abstenciones, y algunos consejeros han solicitado informes jurídicos por temor a responsabilidades personales.

Se prevé la judicialización de la medida, con escenarios que incluyen recursos ante el Tribunal Constitucional y demandas contencioso-administrativas por parte de las empresas.

La CNMC aprobó una tasa de retribución de redes eléctricas del 6,58% pese a la oposición de eléctricas, el Gobierno y el Consejo de Estado.

No hay precedentes del lío que se ha formado en el seno de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a causa de la circular de metodología de retribución de redes eléctricas y su consecuente tasa, que pese a no contar con el apoyo de compañías, Gobierno y Consejo de Estado, se aprobó definitivamente en el 6,58% el pasado 23 de diciembre.

"La probabilidad de que se judicialice la decisión del regulador es del 100%", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia. Todo ello generando una importante inseguridad legal, según ha podido saber este periódico.

"El 17 de diciembre el Consejo de Estado mandó el dictamen sobre la circular de retribución de redes. Y fue tan crítico con la CNMC que deja la decisión del regulador en un callejón sin salida, nace con fecha de caducidad porque con ese dictamen la probabilidad de que el recurso se gane es total", añaden.

Una guerra se ha desatado entre la CNMC y el sector eléctrico. Y también otra más velada con el Ministerio para la Transición Ecológica, que aboga por una tasa de retribución de las redes más alta y un enfoque más favorable a la inversión que el fijado inicialmente por la CNMC.

Sin embargo, el conflicto también ha estallado en el seno del consejo del regulador, con cuatro de los diez de los miembros del consejo de la CNMC, incluyendo al vicepresidente Ángel García Castillejo, votando en contra (3) o con abstención (1) de la retribución de redes aprobada.

Vulneración de competencias

A partir de ahora, con la aprobación definitiva para el nuevo periodo regulatorio 2026‑2031, junto con la circular de la tasa de retribución financiera y la de transporte, pese a fuertes objeciones del sector y reservas del Consejo de Estado, se abren varios escenarios. Eso sí: siempre con los tribunales en el horizonte.

Una de las opciones es que "el Ministerio para la Transición Ecológica pudiera plantear un recurso por invasión de competencias". Si así lo hiciera, "lo tendría que llevar ante el Tribunal Constitucional y, en ese caso, se suspenderían las circulares de facto hasta que se resolviese", señalan por su parte fuentes legales.

Aún así, es un escenario poco probable. El Gobierno se ha mostrado algo beligerante en este asunto. Pero ha intentado mantenerse en un equilibrio entre los intereses del sector y la posición del regulador.

El Ministerio presentó alegaciones formales. Pero no a través del cauce ordinario de “informe preceptivo” sobre la circular de tasa, sino mediante escritos y posicionamientos en los trámites de audiencia y ante el Consejo de Estado.

"La CNMC se ha saltado las indicaciones del Consejo de Estado, obviando sus recomendaciones y haciendo modificaciones sustanciales sin audiencia pública y si, n un nuevo informe preceptivo del Consejo de Estado, así que las eléctricas tienen todo a su favor para llevarlo a juicio"continúan las mismas fuentes.

Es el caso del segundo escenario. Que "las empresas abran un recurso contencioso administrativo, que tardará seguramente años en resolverse".

En vigor

Mientras tanto, las circulares de la CNMC seguirán en vigor. Pero hay importantes probabilidades de que el contencioso "las acabe tumbando" porque los argumentos "son muy claros de acuerdo al Consejo de Estado y los votos particulares de los consejeros de la CNMC".

Y por último, se abre una tercera ventana. "la aprobación se lleva al consejo de la CNMC justamente para que la aprobación sea solidaria", pero puede afectar a los consejeros que dieron el sí definitivo.

"En este caso, la situación es tan excepcional que algunos consejeros han pedido informes jurídicos a los cuerpos técnicos de la CNMC para asegurar que no incurren en ningún riesgo personal aprobando algo que a priori es contrario al dictamen del Consejo de Estado".

De hecho, "ha habido dudas porque algún consejero ha pedido informe jurídico por el temor a consecuencias legales".

Modificación del consejo regulador

Mientras tanto, en los próximos meses, y con un importante conflicto en el interior del regulador, se esperan cambios en el consejo de la CNMC.

No hay una lista concreta sobre qué consejeros serán renovados dentro de seis meses. El Gobierno suele retrasar las renovaciones y prorrogar de facto mandatos vencidos, como ya ha ocurrido en el pasado.

Pero lo que sí está claro es que el 16 de junio de 2026 vence el mandato de la presidenta, Cani Fernández. Y los de al menos otros tres consejeros nombrados en esa misma fecha (16 de junio de 2020): Pilar Sánchez Núñez, Carlos Aguilar Paredes y Josep María Salas Prat.

Los otros consejeros, Pere Soler Campins, María Vidales Picazo, Enrique Monasterio Beñaran, Ángel García Castillejo y Rafael Iturriaga Nieva, les nombraron entre enero y febrero de 2025, y María Jesús Martín Martínez en octubre de 2022.