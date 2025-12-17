Criteria se refuerza como principal accionista de Naturgy al alcanzar el 26% tras el repliegue de BlackRock al 12,6%

BlackRock ha reducido su presencia en Naturgy al 12,6% tras vender un 7,1% de las acciones que mantenía a través de GIP.

El refuerzo de Criteria se produce tras adquirir aproximadamente un 2% del capital por unos 485 millones de euros.

Criteria ha elevado su participación en Naturgy hasta cerca del 26%, consolidándose como principal accionista.

Reordenación accionarial en Naturgy tras el repliegue de BlackRock. En este nuevo equilibrio, Criteria refuerza su posición como principal accionista del grupo gasista y eleva su participación hasta cerca del 26%.

El brazo inversor de la Fundación La Caixa ha incrementado su peso tras adquirir alrededor de un 2% del capital -unos 19,6 millones de acciones- por un importe próximo a los 485 millones de euros, según los últimos registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con este movimiento, Criteria se acerca al 26,7% que llegó a controlar antes de la auto-opa por 2.332 millones de euros lanzada sobre la compañía.

En paralelo, BlackRock ha reducido de forma significativa su presencia en Naturgy. El fondo estadounidense, propietario de Global Infrastructure Partners (GIP), ha rebajado su participación hasta el 12,6% del capital tras la venta de un 7,1% de las acciones que GIP mantenía en la energética. Antes de esta operación, BlackRock controlaba el 18,83% del accionariado.

Actualmente, GIP conserva de forma directa un 11,42% de Naturgy, lo que sitúa al conjunto BlackRock/GIP como cuarto accionista del grupo, por detrás de Criteria (25,99%), CVC (18,58%) y el fondo australiano IFM (15,17%).

La desinversión de BlackRock se materializó mediante una colocación acelerada de casi 69 millones de acciones a un precio unitario de 24,75 euros, con un descuento aproximado del 5,4% respecto al cierre previo. La operación responde a la estrategia de la gestora de reducir su exposición en Naturgy y avanzar hacia una cartera más diversificada a nivel global.

