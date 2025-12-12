Azerbaiyán, la gran solución de futuro que Europa prepara para abandonar completamente el gas ruso que llega por tubo

Eslovaquia y Hungría han reforzado lazos con Azerbaiyán para asegurar el suministro de gas y diversificar su dependencia del gas ruso.

El Corredor de Gas del Sur permite el suministro directo de gas azerbaiyano a Europa desde 2020, aunque aún no iguala los volúmenes rusos.

Azerbaiyán ya suministra gas a diez países europeos, ocho de ellos miembros de la UE, y está ampliando inversiones en energías renovables.

La Unión Europea avanza en acuerdos con Azerbaiyán para sustituir por completo el gas ruso en 2027-2028, reforzando la cooperación energética.

Esta semana se ha avanzado en los lazos comerciales entre la Unión Europea y Azerbaiyán, país que se espera que sea el sustituto del gas ruso por tubo, tras una reunión informativa en Bruselas, Elchin Amirbayov, representante de la República de Azerbaiyán en Tareas Especiales.

"La UE va a poner fin por completo a las importaciones de gas ruso en un horizonte 2027‑2028, combinando sanciones graduales, prohibiciones de nuevos contratos y una estrategia de sustitución", han señalado fuentes de la DG (Dirección General) de Energía de la Comisaría europea del mismo nombre a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Y para ello, se está buscando un mayor acercamiento a uno de los países, que junto con Noruega, pueda ser la solución de futuro para abandonar completamente el gas ruso que llega por tubo".

Azerbaiyán suministra gas natural a diez países europeos, de los cuales ocho son estados miembros de la UE, y está ampliando las inversiones en energía eólica, solar e hidrógeno, áreas en las que se espera que se profundice la participación de la UE.

La visita de esta semana de Amirbayov en Bélgica es parte importante de la visita que se centró en la ambición de Azerbaiyán de elevar las relaciones con la Unión Europea al nivel de asociación estratégica, un estatus que mantiene con otras grandes potencias económicas y con necesidades de gas, como China y Reino Unido.

La cooperación energética es una de las dimensiones principales de las relaciones entre Azerbaiyán y la UE. Las ricas reservas de hidrocarburos del país asiático y su favorable posición geográfica le otorgan un lugar especial en la política de seguridad energética de la eurozona.

Uno de los resultados más significativos de esta cooperación fue la creación de la infraestructura del Corredor de Gas del Sur (Southern Gas Corridor - SGC). La inversión total del corredor se estima en torno a 37.000 y 40.000 millones de dólares, con más de 3.200 km de tuberías nuevas construidas.

Este extenso sistema de gasoductos ha permitido el suministro directo de gas natural azerbaiyano a los mercados europeos desde finales de 2020, pero se quiere aumentar su capacidad. Cualquier aumento sustancial de capacidad requeriría en torno a tres años para las expansiones de TAP, de modo que antes de finalizar la segunda mitad de la década no se espera un salto volumétrico muy significativo.

El gas azerí sale de los yacimientos del mar Caspio (principalmente Shah Deniz), pasa por Turquía y llega a la UE a través de tres grandes gasoductos: South Caucasus Pipeline, TANAP (Georgia‑Turquía) y TAP (Grecia‑Albania‑Italia). Aún así, algunos análisis señalan que el corredor sur aporta diversificación y cierta seguridad de suministro, pero no es un reemplazo cuantitativo de Rusia.

Aliado de Eslovaquia

Desde 2025 los contratos europeos incluyen hasta 11 países (Italia, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Serbia, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia, Macedonia del Norte y Alemania), aunque no todos tienen volúmenes fijos comprometidos.

Uno de los países más dependientes del gas ruso, Eslovaquia, ha tomado cierto protagonismo, y este martes, 9 de diciembre, su presidente se ha reunido con representantes del país para construir una sólida asociación estratégica con Azerbaiyán.

Mapa por donde transcurre el gasoducto TANAP (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline) Invertia

“El desarrollo de nuevos yacimientos de gas proporcionará recursos adicionales, lo que permitirá el suministro de gas azerbaiyano a Eslovaquia y sus países vecinos en volúmenes aún mayores”,

Y dos días después, Hungría también ha firmado un acuerdo marco con Azerbaiyán para la compra de hasta 800 millones de metros cúbicos de gas natural para los próximos dos años. El país de Viktor Orban podría ayudar a diversificarse del gas ruso, del que es altamente dependiente, según publica Reuters.

Puerta de Turquía

Por último, se han logrado avances significativos en el establecimiento de Turquía como una importante puerta de entrada regional para el transporte de gas natural, especialmente al facilitar el transporte de gas desde Turkmenistán y Azerbaiyán a Europa.

En 2024 Azerbaiyán exportó unos 25,2 bcm (miles de millones de m3) de gas, de los que cerca de la mitad, 12,9 bcm, se destinaron a Europa, con un crecimiento de alrededor del 9% respecto a 2023. Italia es el principal cliente europeo, y se han ido sumando países del sudeste y centro de Europa como Grecia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Serbia, Croacia y Eslovenia.

En el primer semestre de 2024, por ejemplo, las exportaciones totales fueron 12,7 bcm, con 6,4 bcm dirigidos a la UE, 5 bcm a Turquía y 1,3 bcm a Georgia, lo que da una idea del reparto regional.