Reolum da un paso de gigante: anuncia 700 millones para su tercer proyecto industrial de metanol verde en España

Las claves nuevo Generado con IA Reolum invertirá 700 millones de euros en su tercer proyecto industrial de metanol verde en Monfarracinos (Zamora). La planta, prevista para comenzar su construcción en 2027, ocupará 26,8 hectáreas y producirá 140.000 toneladas anuales de e-metanol verde. El proyecto generará unos 1.500 empleos en la fase de construcción y más de 200 puestos directos en la operación. El e-metanol verde producido será clave para la descarbonización del transporte pesado, especialmente el marítimo y el aéreo.

Reolum, empresa española que impulsa una de las mayores plantas de metanol verde de Europa, ha anunciado su tercer proyecto para producir moléculas verdes en Castilla y León, tras los de La Robla y Villadangos Green, ambos en la provincia de León.

En esta ocasión, la compañía, fundada por Fernando Muñoz y Yann Dumont y líder en la producción de metanol verde en el país, lo va a desarrollar en Monfarracinos (Zamora) y su presentación se ha efectuado durante un acto institucional que tuvo lugar el jueves 4 de diciembre en la localidad.

Por las enormes dimensiones del proyecto, no solo por extensión sino por el impulso económico que va a suponer para la zona, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León asistió a su presentación.

La nueva planta, que supondrá una inversión de 700 millones de euros y tiene previsto el inicio de su construcción en 2027, contará con 26,8 hectáreas destinadas a la producción de e-metanol verde.

Es un combustible sintético de origen renovable que será clave para la descarbonización del transporte pesado, especialmente el marítimo y el aéreo.

El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una instalación integrada que consta de una unidad de biomasa, que requerirá de 120kt/anuales de suministro de biomasa herbácea no utilizable por los ganaderos y que equivale a 10 millones de euros/anuales.

También cuenta con una unidad de captura de CO2 biogénico, que transformará un total de 200kt/año de CO2, junto a hidrógeno verde producido ad hoc, en 140.000 kt/año de e-metanol verde gracias a una planta de síntesis de este combustible de origen renovable.

La planta, que se ubicará en el Polígono Industrial “Zamora Norte” de Monfarracinos (Zamora) tiene previsto crear unos 1.500 puestos de empleo durante picos de la construcción y más de 200 directos durante la operación.

Mañueco ha dicho que "el Ejecutivo autonómico apoya a todas las empresas que quieran crecer, invertir o instalarse en Castilla y León".

Y ha recordado que "los proyectos previstos necesitan que la nueva planificación energética del Gobierno de España garantice ese suministro, imprescindible para impulsar el desarrollo industrial y el empleo en la Comunidad".

Para Yann Dumont, socio fundador y CEO de Reolum, “nuestra apuesta por la descarbonización y, concretamente, por Castilla y León sigue siendo firme, y desarrollar nuestro tercer proyecto en la Comunidad es una muestra de ello".

"Si tenemos en cuenta nuestras tres plantas en la región generaremos un total de 500 empleos fijos directos y 420kt/anuales de e-metanol verde; posicionando a Castilla y León como principal productor en España y Europa", añade.

"Damos otro paso más en nuestra visión estratégica: la producción de e-metanol verde y, también, su logística y comercialización. Debemos recordar que se trata de la “gasolina del futuro” es decir, un producto industrial básico”, concluye.