Reganosa entra en Oceanía al lograr un contrato para operar y mantener una terminal de gas en Australia

La multinacional energética española Reganosa consigue operar en los cinco continentes, después de que su división de servicios haya conseguido hacerse con el contrato para realizar la operación y mantenimiento de la parte terrestre de la terminal energética de Port Kembla, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur.

Tras un proceso de selección internacional, Reganosa Servicios ha sido elegida por Squadron Energy, empresa 100% australiana líder en energías renovables, para este contrato, que tendrá una duración inicial de cinco años, con opción de prórroga por otros tres.

En concreto, Squadron Energy ha confiado a Reganosa Servicios la gestión integral de las instalaciones terrestres del complejo: estación de medida, sala de control, sistemas auxiliares y equipos asociados al atraque y transferencia de gas natural licuado (GNL).

En un comunicado, el grupo energético español destaca que la planta de la que pasa a hacerse cargo es considerada "un modelo de primer nivel" en terminales flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU).

Esta infraestructura se conectará a la red de transporte para cubrir hasta un 70% de la demanda del mercado del Este del país y atender los picos de consumo.

La FSRU puede almacenar 170.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) y la terminal tiene una capacidad de regasificación de 130 petajulios (Pjs) al año, lo que equivale a un máximo de 3,61 miles de millones de metros cúbicos anuales o 36.000 GWh.

El objetivo de esta planta es apoyar el suministro de gas nacional, reforzar la seguridad de suministro y apoyar la transición energética del país. La terminal está conectada mediante un gasoducto de 12 kilómetros y 18 pulgadas de diámetro.

Una nueva alianza

La finalidad de la terminal de regasificación de Port Kembla es consolidarse como la solución a la inminente escasez de gas en la costa Este de Australia.

La alianza de Reganosa y Squadron Energy, destacan ambas empresas, aúna "la experiencia global y el compromiso local" y busca garantizar "un suministro de gas fiable para el mercado oriental, al tiempo que quedan sentadas las bases para un sistema energético flexible, competitivo y sostenible".

Por su parte, Reganosa destaca su "experiencia acumulada en Asia y la flexibilidad de su modelo operativo" como factores clave para entrar en el mercado australiano y dar soporte a Squadron Energy.

Esto, subraya, impulsa su estrategia de expansión regional y consolida su "rol de referente mundial" en la gestión de infraestructuras energéticas.

Squadron Energy cuenta con 2 gigavatios (GW) de energía renovable en funcionamiento y en construcción, y Reganosa se integra en un grupo que opera o tutela activos básicos para la seguridad del suministro en los cinco continentes.

Es propietaria y operadora de la terminal de gas natural licuado de Mugardos, en la provincia de A Coruña, y posee un 25% del Musel E-Hub, en Gijón, además de promover proyectos de almacenamiento energético, renovables, economía circular, hidrógeno verde, eficiencia energética y digitalización.