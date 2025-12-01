La consultora de arquitectura AECOM construirá el 'gigacentro' de datos de Nostrum Group en Badajoz

Firma del acuerdo en Badajoz, con la participación de Gabriel Nebreda, CEO de Nostrum Group, y Javier Camy, director general de AECOM España. Nostrum Group

AECOM, consultora de arquitectura, ingeniería y medioambiente, ha sido seleccionada por Nostrum Group, a través de su filial Nostrum Data Centers, para liderar el diseño y la dirección de obra de su nuevo centro de datos en Badajoz, denominado Nostrum Evergreen.

Este proyecto, con una inversión superior a los 1.900 millones de euros, se perfila como una de las infraestructuras digitales más ambiciosas de España y aspira a ser referente en Europa.

AECOM será responsable de liderar tanto el diseño como las obras, asegurando que el proyecto está al nivel de los más avanzados a nivel internacional.

El proyecto, que espera obtener la licencia de obra a mediados de 2026, ya cuenta con la potencia eléctrica asegurada, sin depender del futuro Plan de Desarrollo de la Red Eléctrica de España 2025-2030.

Además, dispone de más de 200.000 metros cuadrados de suelo industrial finalista en uno de los polígonos más avanzados de la región.

La primera fase contempla la construcción de los edificios que albergan las salas de servidores (Data Halls) y las infraestructuras críticas necesarias para su operación, con una potencia inicial de 150 MW.

La segunda fase, que permitirá alcanzar los 300 MW, está prevista para iniciarse en el primer trimestre de 2029. El diseño del complejo permitirá escalar la capacidad hasta los 500 MW, convirtiéndose en una de las instalaciones más ambiciosas del sur de Europa.

Este complejo integrará sistemas avanzados de refrigeración y gestión inteligente del consumo eléctrico, diseñados para cumplir con los objetivos de la taxonomía verde europea.

Además, estará conectado a las autopistas de comunicaciones (dark fiber), garantizando una latencia competitiva entre Estados Unidos, Europa y África, y posicionando a Badajoz como un punto estratégico en la nueva conectividad internacional.

El acuerdo activa una dinámica de colaboración institucional con agentes locales y regionales necesaria para consolidar a Extremadura como un polo de atracción de talento especializado, inversión tecnológica y desarrollo sostenible.

Según Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, “se trata de una noticia muy positiva para la ciudad y para el conjunto de la región. Representa una oportunidad decisiva para el desarrollo de Badajoz y pone de manifiesto el compromiso y la firme apuesta por nuestra ciudad, algo que valoramos y agradecemos profundamente.”

Según Gabriel Nebreda, CEO de Nostrum Group, “este centro de datos en Badajoz contará con una potencia total similar a toda la potencia que hay instalada a día de hoy en España, sumando todos los centros de datos operativos".

"Además, nos hemos autoimpuesto un plazo muy exigente para el inicio de obras de este mega campus el año que viene".

"Alcanzar esta gran ambición solo es posible si contamos con alianzas estratégicas con los principales actores globales de centros de datos. Estamos muy contentos de anunciar este acuerdo con AECOM, una de las ingenierías más prestigiosas y con más experiencia en giga factorías de IA en el mundo”.

Por su parte, Javier Camy, director general de AECOM en España, afirmó que "estamos muy contentos de colaborar con Nostrum Group en este proyecto, que será un referente internacional en centros de datos".