Madrid, Barcelona, Zaragoza, Badajoz y hasta Ceuta: podrían aumentar su consumo eléctrico hasta un 250% con 'data centers'

Expertos y empresas alertan sobre la necesidad de digitalizar y modernizar las redes eléctricas para dar salida a la energía renovable y soportar el crecimiento de la infraestructura digital.

España podría duplicar su punta de demanda eléctrica en pocos años debido a la proliferación de centros de datos, alcanzando hasta 40 GW adicionales.

En Aragón, la demanda prevista de los nuevos centros de datos supera los 25 TWh anuales, más del doble del consumo industrial actual de la región.

El auge de los centros de datos en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Badajoz y Ceuta podría incrementar el consumo eléctrico regional hasta un 250%.

La creciente popularidad de la inteligencia artificial (IA), los servicios en la nube y las aplicaciones digitales está impulsando una demanda sin precedentes de potencia de procesamiento y eso se traduce en un mayor consumo eléctrico.

Madrid, Barcelona, Zaragoza, pero también otros puntos de la geografía quieren aprovechar su posición, pero esto también se traduce en un aumento exponencial de la demanda eléctrica.

"Actualmente en Aragón se consumen anualmente unos 10 TWh, de los que la mitad son para uso industrial, y el consumo declarado de todos los centros de datos que está previsto instalar será de 25 TWh (10 TWh para los proyectos de Amazon, 10 TWh para Microsoft y 5 TWh para Blackstone)", explican los expertos en redes sociales.

"La proporción es un 250% de consumo extra en Aragón si se despliegan todos los centros de datos previstos", dicen.

Se estima que España cuenta con alrededor de 200 centros de procesamiento de datos con una potencia instalada que puede rondar entre los 200 MW y los 350 MW, cifra que puede elevarse hasta los 730 MW en 2026. Como mínimo, los cálculos arrojan un aumento de la demanda de 40 GW en muy pocos años, lo que duplicaría la punta de demanda eléctrica actual.

Y es "necesario comentar el centro de datos previsto en Ceuta, adonde quieren migrar las casas de juego de Gibraltar por motivos fiscales", apunta, por su parte, Mauro Villanueva-Monzon, ReTech Mentor.

"Necesitamos digitalizar toda la infraestructura eléctrica, desde la generación, hasta el transporte, la distribución y el consumo", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Jordi García, vicepresidente del Negocio de Secure Power y Field Services de la Zona Ibérica de Schneider Electric.

"Y tenemos ya un 70% de potencia instalada de generación renovable, pero las redes están tan colapsadas que hay un 13% al que no le estamos dando salida, porque no pueden", añade.

IA y electrificación, de la mano

"Cada vez es y será más importante la demanda, y es ahí donde tenemos que poner el foco. En España, hay una potencia de generación de energía eléctrica renovable brutal que no le estamos dando salida", continúa.

"En cuanto a potencia instalada de generación el 70% proviene de tecnologías renovables, pero se pierde un 13% al que no le estamos dando salida porque no está conectado adecuadamente por la red de distribución".

Por eso, para el responsable de Schneider Electric España, "necesitamos electricidad para desarrollar la inteligencia artificial e inteligencia artificial para desarrollar la electrificación de la economía".

Una simbiosis que debe ir de la mano y que esta compañía conoce bien de cerca.

"Nosotros no solo ofrecemos productos para mejorar las redes eléctricas, sino que ofrecemos todo el equipamiento, toda la solución, por lo que conocemos de cerca la situación, de la red al 'chip' y del 'chip' a la enfriadora".

Incluso también incluyen servicios de aprovechamiento y soluciones del exceso de calor que producen los centros de datos.

"La computación que se requiere para el desarrollo de la inteligencia artificial necesita de mucha más energía que, por ejemplo, ver una película por streaming"

Un 'rack' (armario físico de servidores) hasta ahora podría consumir de media unos 10 kV, pero "un 'rack' de inteligencia artificial supone a día de hoy 15 veces más de ese consumo, y se está proyectando que pueda llegar hasta 100 veces más, hasta un 1 MW".

Centros de datos y flexibilidad

Según AleaSoft Energy Forecasting, empresa especializada en previsiones y análisis de mercados de energía, es "esencial definir procesos específicos para grandes consumidores como los Data Centers y establecer criterios detallados que regulen tanto la demanda firme como la flexible".

"Será determinante su participación en los mercados eléctricos y en los servicios de operación. La incorporación de estas instalaciones en mecanismos de flexibilidad o en futuros mercados de capacidad requiere actualizar los criterios vigentes y revisar procedimientos operativos del sistema, especialmente tras las medidas debatidas a raíz del apagón".

No solo Madrid, Barcelona y Zaragoza tienen planes de desarrollo de centros de datos. El eje Bilbao-Navarra o los alrededores de Valencia cuentan también con numerosos proyectos.

E incluso, empresas como Nostrum Group apuestan por enclaves más estratégicos. Entre los proyectos que tienen en cartera, que suman 500 MW, destaca uno en Badajoz con más de 300 MW de capacidad, cuya construcción está prevista para comenzar en 2026.

Su consejero delegado, Gabriel Nebreda, advirtió en el II Observatorio de la Energía de El Español, “Europa, y España aún más, han perdido tres de las cuatro entradas al futuro digital”.

La primera es el , la segunda el y la tercera la usabilidad. “Solo nos queda la cuarta, las infraestructuras, en las que estamos especialmente bien dotados”.