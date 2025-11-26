Grenergy multiplica por siete su beneficio a septiembre, hasta los 45,4 millones, y supera los 700 millones en inversión

Grenergy avanza en su cartera global de almacenamiento, previendo cerrar el año con 6,7 GWh de baterías conectadas y desarrollando proyectos destacados con su plataforma Greenbox en Europa.

Grenergy obtuvo un beneficio neto de 45,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 616% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía.

Los ingresos del grupo energético entre enero y septiembre ascendieron a 687 millones de euros, un 147% más que en el mismo periodo de 2024.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) se situó a cierre de septiembre en los 111 millones de euros, elevándose un 109% con respecto a hace un año.

En el periodo, el grupo aceleró su ritmo inversor, que se incrementó hasta los 713 millones de euros, un 70% más con respecto a los nueve primeros meses del ejercicio anterior, situándose así en el camino para alcanzar su objetivo de inversión de 3.500 millones de euros fijado para 2027.

En lo que respecta a la deuda neta, se situó en los 1.047 millones de euros, con un ratio de apalancamiento total de 4,9 veces, mientras que a nivel corporativo se reduce a 1,4 veces. El apalancamiento total bajaría a 0,7 veces si se reflejaran las recientes operaciones de rotación de activos.

Asimismo, la compañía ya ha alcanzado más del 55% de su objetivo de rotación de activos fijado para el periodo 2025-2027, establecido en 800 millones de euros en su último Capital Markets Day.

En este sentido, el pasado mes de septiembre, Grenergy anunció la venta de Gabriela, fase 4 de Oasis de Atacama. En total, el grupo ha rotado activos que representan el 33% de su proyecto insignia de baterías en el norte de Chile por un valor total de cerca de 1.500 millones de dólares (unos 1.300 millones de euros).

En lo que se refiere a España, se culminó el pasado mes de octubre la venta de las plantas fotovoltaicas de José Cabrera y Tabernas (297 MW) por 273 millones de euros.

Además, el grupo ha seguido avanzando en la ejecución de su cartera de proyectos. Grenergy cuenta con un pipeline global de 75 gigavatios hora (GWh) de capacidad de almacenamiento en distintas fases de desarrollo. Prevé cerrar el año con un total de 6,7 GWh de baterías ya conectadas.

Greenbox, su plataforma de baterías stand-alone en Europa, avanzó este trimestre cerca de ocho GWh a estado de desarrollo avanzado, de un pipeline previsto de 31 GWh. Entre estos proyectos se encuentra Oviedo, su proyecto insignia en España con 600 MWh. Asimismo, las negociaciones para cerrar tolling agreements en España y Alemania se encuentran en un estado muy avanzado.

El consejero delegado de la compañía, David Ruiz de Andrés, destacó que los "muy sólidos" resultados del grupo, "muestran la gran capacidad de ejecución de Grenergy".

"Antes de final de año tendremos conectados 6,7 GWh en Chile, lo que nos convierte en un referente global en almacenamiento y nos abre el camino para seguir creciendo en Europa con Greenbox", dijo.