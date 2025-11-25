Siemens Gamesa firma las primeras ventas de la renovada turbina 5.X que marcó su crisis tras dos años de arreglos

Siemens Gamesa ha logrado reducir sus pérdidas a 1.711 millones de euros en 2025 y espera alcanzar el equilibrio financiero en 2026, con previsión de beneficios sostenibles en 2028.

La plataforma renovada vuelve al mercado con pedidos confirmados en Alemania y acuerdos adicionales en trámite, marcando el inicio de su recuperación comercial.

La compañía retiró del mercado sus modelos 4.X y 5.X en 2023 por graves problemas técnicos en palas y rodamientos, lo que generó pérdidas millonarias y dañó su reputación.

Siemens Gamesa ha firmado las primeras ventas de la renovada turbina SG 7.0-170, versión mejorada de la problemática 5.X, tras dos años de reparaciones y rediseños.

Siemens Gamesa firma las dos primeras ventas de la nueva versión de sus turbinas 5.X tras dos años de reparaciones y rediseños.

La plataforma SG 7.0-170, evolución del problemático modelo 5.X que regresó al mercado en agosto, ya tiene sus primeros compradores en Alemania, marcando el inicio de un esperado regreso.

El fabricante español de aerogeneradores, propiedad de la alemana Siemens Energy, deja atrás los problemas que durante años empañaron su reputación.

Las plataformas defectuosas desataron una crisis interna que, sumada a la tormenta del sector, ha arrastrado al grupo a seis años de pérdidas, despidos colectivos, fuertes ajustes de costes y cambios en la dirección ejecutiva.

Vinod Philip, CEO de Siemens Gamesa, reveló que la plataforma de 7 megavatios (MW) ha cerrado dos acuerdos “en los últimos días” y que hay “otros en trámite” que se concretarán “en los próximos meses”.

El camino de vuelta no ha sido sencillo. En junio de 2023, Siemens Gamesa retiró del mercado sus modelos 4.X y 5.X tras detectar graves problemas técnicos, especialmente en las palas y rodamientos, que habían generado pérdidas millonarias y minado la confianza en la calidad de sus productos.

La suspensión afectó tanto a unidades en servicio como a nuevas entregas en Europa y América, coincidiendo con la integración completa de la compañía en Siemens Energy.

Desde entonces, la compañía centró todos sus esfuerzos en corregir los fallos y rediseñar la plataforma sucesora. Primero devolvió al mercado la 4.X en septiembre de 2024, rebautizada como SG 5.0, tras más de un año de investigación y ajustes técnicos que superaron los defectos iniciales. La comercialización se concentró inicialmente en el sur de Europa.

En agosto de 2025, llegó el turno de la 5.X, ahora SG 7.0, que tras dos años de retirada vuelve al mercado con pedidos firmados y expectativas de más contratos en los próximos meses. Siemens Gamesa busca cerrar así un capítulo turbulento y abrir otro en el que la mejora técnica marque la hoja de ruta de su recuperación.

Previsiones para 2026 y 2028

Siemens Gamesa lleva años inmersa en un largo proceso de recuperación. En su último ejercicio fiscal 2025, que concluyó en septiembre, la compañía logró recortar ligeramente sus pérdidas hasta 1.711 millones de euros, frente a los 1.721 millones del año anterior.

El panorama sigue marcado por desafíos: el aumento de costes ligado a la expansión offshore, los problemas de calidad en el área onshore y los aranceles de Estados Unidos impactaron de manera significativa en sus cuentas.

Aun así, la lectura es positiva. Las pérdidas quedaron por debajo de lo inicialmente estimado para este cierre fiscal, que rondaba los 2.000 millones de euros, mostrando que los programas de recuperación empiezan a dar frutos.

Gracias a estos resultados, Siemens Energy ha confirmado que espera que Siemens Gamesa alcance el punto de equilibrio en el ejercicio fiscal 2026.

La integración y los programas de mejora de la calidad y optimización de costes comenzarán a demostrar su eficacia, abriendo el camino hacia beneficios sostenibles, que según el CEO de la matriz germana, Christian Bruch, podrían materializarse de manera notable en 2028.